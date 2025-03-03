События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Драматический момент пикировки Владимира Зеленского с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Дональдом Трампом. Через несколько минут их переговоры в Овальном кабинете будут прерваны. Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

Разрыв между Зеленским и Трампом: новый поворот в политике США по Украине

«Трамп ведёт в украинском вопросе куда более тонкую игру»

Для большинства украинцев сегодня русский язык — это язык врага

Михаил Подоляк: «Наши отношения с новым правительством США складываются непросто»

Швейцарская разведка ищет главу российского отдела

Борис Спасский, гениальный проигравший в «матче века»

Разрыв между Зеленским и Трампом: новый поворот в политике США по Украине

«Президента Украины Владимира Зеленского в пятницу буквально выставили из Белого дома», — пишет в своем комментарии политический обозреватель телеканала SRF. «Президент США Дональд Трамп жестко отчитал главу государства, которое уже три года противостоит российской агрессии, а вице-президент Джей Ди Вэнс поддержал его в этом. Совместная пресс-конференция была отменена, соглашение об украинских природных ресурсах так и не подписано, а перспективы предоставления Вашингтоном гарантий безопасности Украине остаются неопределенными.

«Он может вернуться, когда будет готов к миру», — написал Дональд Трамп на своей платформе Truth Social. Эта позиция разительно отличается от прежнего отношения Вашингтона к Владимиру Зеленскому. Еще недавно его чествовали как героя, а предшественник Трампа Джо Байден обещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Теперь же дипломатическая миссия Зеленского в США завершилась провалом, а его отношения с новой администрацией, возможно, испорчены окончательно. А ведь первоначально были все основания для осторожного оптимизма. Президент Франции Эммануэль Макрон и новый премьер-министр Великобритании Кейр Стармер тщательно подготовили почву для визита Зеленского, стремясь убедить Дональда Трампа в важности трансатлантической солидарности.

Внешний контент

Кейр Стармер, в частности, пытался наладить личный контакт с американским лидером. Казалось, что у западного альянса еще есть шанс сохранить единство. Однако ситуация полностью изменилась после пикировки Владимира Зеленского с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Тот дал понять, что США считают необходимым поиск дипломатического решения, включая переговоры с Владимиром Путиным. Владимир Зеленский резко отверг такую позицию, назвав российского президента террористом, которому нельзя доверять. Это не только не убедило американцев, но и вызвало раздражение Трампа. Президент США дал понять, что Зеленский ведет себя неблагодарно, не уважает американскую позицию и не заинтересован в поиске компромисса. «Если Украина не заключит мирное соглашение, то США не будут помогать ей бесконечно», — заявил Трамп в ходе встречи.

«Если Украина не заключит мирное соглашение, то США не будут помогать ей бесконечно», — заявил Трамп в ходе встречи. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Эти события отражают эволюцию взглядов новой администрации на ситуацию в Европе. Украина, которую при Байдене рассматривали как важного союзника, теперь воспринимается в первую очередь как страна, требующая постоянных финансовых вливаний. Аргумент, что поддержка Украины отвечает интересам США, больше не имеет прежнего веса. Теперь Украина все чаще изображается в американской политике как государство, которое лишь просит помощи, но не демонстрирует готовности к компромиссам. Вэнс, который давно выступает против продолжения военной поддержки Украины, явно использовал момент, чтобы продемонстрировать избирателям свою жесткую позицию. В республиканском лагере растет число сторонников прекращения поддержки Киева, и среди них немало тех, кто не скрывает симпатий к Путину.

Самым значительным последствием этих событий стал раскол между Вашингтоном и Киевом, который в Москве встретили с ликованием. Кремль уже не раз получал от Трампа политические бонусы — например, когда тот заявил, что Украина может забыть о членстве в НАТО. Однако нынешний дипломатический провал Зеленского стал для Путина настоящим подарком. Официальные лица в Москве не скрывают радости. В российских СМИ доминирует нарратив о том, что Зеленский якобы «потерял поддержку Запада» и что США теперь больше заинтересованы в сделке с Путиным, чем в продолжении помощи Киеву. Таким образом, Зеленский вернулся в Киев с пустыми руками, а Украина столкнулась с новой реальностью: поддержка США уже не является безусловной, а Трамп готов переосмыслить американскую стратегию в отношении войны. Как это изменит ход конфликта, покажут ближайшие месяцы».

«Был ли произошедший в Белом доме инцидент с Владимиром Зеленским следствием простой некомпетентности? Или это была заранее продуманная демонстрация? Возможно, администрация Трампа ожидала, что украинский президент будет вынужден занять уступчивую позицию, но не учла, что он готов дать отпор. Вероятно, в ближайшие дни станет ясно, что именно стояло за этим столкновением. Однако уже сейчас очевидно одно: за последние недели в отношениях между США, с одной стороны, и Европой с Украиной — с другой, накопилось немало напряженности. Теперь эта напряженность достигла новой точки, и, возможно, речь идет уже о разрыве, который не удастся исправить.

Можно предположить, что администрация Трампа осознает: быстрая сделка с Россией невозможна, даже несмотря на все уже сделанные уступки Кремлю. В то же время становится все более очевидным, что у Вашингтона нет четко продуманной стратегии, и, возможно, именно поэтому уже сейчас там ищут ответственного за возможный провал — и Украина становится очевидной кандидатурой. Так же очевидно и другое: Дональд Трамп, а еще в большей степени его вице-президент Джеймс Д. Вэнс, не просто допускают ухудшение отношений с Европой, но и сознательно его провоцируют».

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«Трамп ведёт в украинском вопросе куда более тонкую игру»

Автор издания Weltwoche (близкого к Швейцарской народной партии / SVP) Урс Геригер (Urs Gehriger) в статье, опубликованной в номере 9 (9–27 февраля 2025 года, стр. 18–19), утверждает, что Дональд Трамп ведёт в украинском вопросе куда более тонкую игру, чем её представляют «СМИ мейнстрима». США уже направили на поддержку Украины 183 млрд долларов, и теперь Трамп требует их обратно. По мнению Урса Геригера, Украина обладает 5% мировых запасов полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, что делает её ключевым экономическим активом. Именно поэтому Трамп предлагает Киеву сделку: ресурсы в обмен на мир и безопасность.

В последние дни в международных СМИ активно обсуждаются различные инициативы, направленные на установление мира в Украине. Одним из наиболее заметных предложений стал план, разработанный Женевским центром политики безопасности (GCSP), который ориентирован на достижение устойчивого перемирия. Согласно этому плану, во-первых, необходимо четко определить линию прекращения огня. Этот аспект был слабым местом Минских соглашений, и его отсутствие привело к последующему возобновлению боевых действий. Во-вторых, предлагается создание буферных зон.

«Швейцарский „набор инструментов“ по установлению перемирия». В последние дни в международных СМИ активно обсуждаются различные инициативы, направленные на установление мира в Украине. Одним из наиболее заметных предложений стал план, разработанный Женевским центром политики безопасности (GCSP), который ориентирован на достижение устойчивого перемирия. Согласно этому плану, во-первых, необходимо четко определить линию прекращения огня. Этот аспект был слабым местом Минских соглашений, и его отсутствие привело к последующему возобновлению боевых действий. Во-вторых, предлагается создание буферных зон. Речь идет о районах шириной от 5 до 10 километров. Кроме того, предусматривается установление широких демилитаризованных зон (от 50 до 100 километров), в которых будет запрещено размещение тяжелого вооружения, включая артиллерию и ракетное оружие. В-третьих, предлагается создание механизма штрафных санкций за нарушения условий перемирия, что должно стать гарантией соблюдения договоренностей. Еще одной ключевой частью плана перемирия является создание международной миссии по наблюдению и верификации, которая должна включать гражданских специалистов, полицейских и военных общей численностью от 7 000 до 10 000 человек. Эта группа будет отвечать за мониторинг ситуации и контроль за выполнением соглашений. Для успешной реализации такого плана необходимы совместные усилия международного сообщества и готовность конфликтующих сторон идти на компромиссы. В этом контексте Лондон и Париж разрабатывают собственный проект мирного соглашения, который они планируют представить Дональду Трампу. При этом обсуждается возможность развертывания в Украине международных миротворческих сил, что, по мнению аналитиков, могло бы стать серьезным шагом в направлении стабилизации ситуации. По мнению GSCP, достижение этих целей невозможно без массированного давления со стороны внешних сил: «Президент США Дональд Трамп смог бы оказать давление на обе стороны, если бы захотел, равно как и другие державы, прежде всего Китай, а также Бразилия и другие страны глобального Юга. Если украинское и российское правительства действительно сядут за стол переговоров, то швейцарский «набор инструментов» по установлению перемирия уже будет готов к применению». Источник по ссылке.Внешняя ссылка

Но какие гарантии безопасности США готовы предоставить Украине? Военные? Нет. Тогда какие? Экономические. Министр иностранных дел США в администрации Трампа заявляет, что чем больше американских инвестиций в Украине, тем выше заинтересованность США в её экономическом успехе, а значит, тем выше её безопасность. В таком подходе есть логика, но он не учитывает главного: экономические гарантии не защитят от нового вторжения России. Именно поэтому Владимир Зеленский требует военных гарантий, но их от Трампа он пока не получает. Трамп ведёт торг, применяя классическую стратегию давления. Он сам играет роль «плохого полицейского», публично выражая жёсткость и критикуя Украину, в то время как его эмиссары, включая главу Госдепа, выступают в роли «доброго полицейского», намекая на возможные уступки и договорённости.

Трамп ведёт переговоры и с Кремлём. Однако здесь уже его позиции слабее, поскольку он хочет заключить «сделку» быстро, а у Путина времени достаточно, он не торопится. SWI Weltwoche

Но если США получают доступ к украинским недрам, допустит ли Путин это просто так? Вряд ли. По мнению Урса Геригера, Трамп поэтому ведёт переговоры и с Кремлём. Однако здесь уже его позиции слабее, поскольку он хочет заключить «сделку» быстро, а у Путина времени достаточно, он не торопится. Именно поэтому появляются намёки на некий новый экономический порядок, при котором США ослабляют санкции, Москва соглашается на заморозку фронта, а Украина получает инвестиции и экономическое восстановление. На фоне всего этого журнал Weltwoche рассматривает вариант, при котором Трамп мог бы предложить введение миротворческих сил на линию фронта. Возможно, европейских. Американских? Сомнительно, но тоже уже вроде бы не исключено. Но главное в этой стратегии не военная, а экономическая составляющая, из которой, как считает Урс Геригер, выгоду могут извлечь не только Украина, но и США, и Россия.

Оригинальный текст доступен только подписчикам по ссылкеВнешняя ссылка. Опубликован ещё до скандальных переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме.

Для большинства украинцев сегодня русский язык — это язык врага

Три года назад, 24 февраля 2022 года, Андрей Курков был разбужен в пять утра взрывами. Долгое время он смотрел в окно, парализованный шоком, пока новые взрывы не заставили его с женой спуститься в бомбоубежище. С тех пор его жизнь полностью изменилась. «Я не могу спать. Я постоянно думаю о войне, о том, когда и как она закончится. Это жизнь, полная скорби. Каждый день гибнут дети знакомых или сами знакомые. Каждый день приносит плохие новости». Репортаж о писателе выпустил в эфир телеканал SRF.

Андрею Куркову повезло — его квартира и загородный дом уцелели. Но миллионы украинцев были вынуждены бежать в другие регионы или за границу, спасаясь от войны. Многие не могут позволить себе снять жилье, ищут работу, а некоторые даже возвращаются на оккупированные Россией территории, так как не в состоянии финансово выжить на подконтрольных Украине землях. Другие скрываются, пряча себя или своих сыновей от мобилизации.

Андрей Курков: «Украина не может позволить себе быть нейтральной. Она должна стать частью структуры, способной защитить страну в будущем от новой агрессии». SWI swissinfo.ch

«Мужчин призывают в армию ежедневно. Солдаты перекрывают дороги, проверяют документы и иногда забирают прямо из машин. Война сделала Украину страной, охваченной движением — тревожным и полным ужаса». Несмотря на все трудности, Курков твердо намерен остаться в Украине, считая это своим долгом. Он также осознает, как война изменила его отношения с родным русским языком. «Для большинства украинцев сегодня русский — это язык врага, даже для тех, кто всегда на нем говорил. Русскоязычные украинцы теперь говорят друг с другом тише, чтобы не провоцировать агрессию».

Хотя Андрей Курков продолжает писать на русском, все его книги теперь выходят в Украине только в переводе на украинский. Писатель не верит в скорое завершение войны: «Горячая фаза, возможно, и закончится, но психологическая и политическая стена между Украиной и Россией останется навсегда». Редкие моменты, когда ему удается не думать о войне, — это работа в саду или мытье посуды, но лишь до тех пор, пока не приходит очередная печальная новость».

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Михаил Подоляк: «Наши отношения с новым правительством США складываются непросто»

В интервью швейцарскому телеканалу SRF советник президента Украины Михаил Подоляк обсудил изменения в политике США в отношении Украины после избрания Дональда Трампа. Михаил Подоляк отметил, что Украина осознаёт значительные финансовые затраты, которые несут её партнёры, предоставляя военную помощь, и понимает их стремление получить компенсацию. В связи с этим президент Владимир Зеленский предложил после американских выборов заключить взаимовыгодное соглашение о совместных инвестициях, от которого обе стороны получат пользу.

«Конечно, наши отношения с новым правительством США складываются непросто. Оно придерживается политического стиля, который радикально отличается от предыдущего. Этот стиль проактивный и максимально агрессивный — в положительном смысле. Он рассчитан на доминирование и быстрые решения, и нам просто нужно научиться с ним взаимодействовать. Если США откажутся от поддержки Европы и Украины, это нанесёт удар по их репутации, уменьшит их политические возможности и поставит под угрозу их собственную безопасность. Россия — не та страна, которая соблюдает долгосрочные соглашения, поэтому я не верю, что США действительно изменят свою роль глобального лидера».

Подоляк также прокомментировал возможную заморозку фронта: «Сложный вопрос: заморозить фронт — но что потом? Где гарантия, что Россия не воспользуется этим временем, чтобы перевооружиться и возобновить войну через полгода? В 2022 году Россия не была по-настоящему готова к такой масштабной войне, а сейчас у неё есть боевой опыт, и она знает, какие ресурсы и где нужно задействовать. Вступление в НАТО стало бы самой простой и надёжной гарантией безопасности для Украины. Это было бы выгодно всем, в том числе, теоретически, и России, ведь в рамках НАТО всё строго регламентировано: известно, у кого какое вооружение, где оно размещено, как действует система сдерживания.

Михаил Подоляк отметил, что Украина осознаёт значительные финансовые затраты, которые несут её партнёры, предоставляя военную помощь, и понимает их стремление получить компенсацию. SRF

Если бы все соседи России вошли в НАТО, ситуация стала бы для неё более предсказуемой. Конечно, ядерное оружие тоже могло бы стать фактором сдерживания. И речь даже не о создании Украиной собственной ядерной программы, а о возможном размещении ядерного оружия на её территории. Теоретически этот вариант существует, но реализовать его, пожалуй, будет даже сложнее, чем вступление в НАТО, поскольку для этого потребуются переговоры со всеми ядерными державами».

На каких условиях Украина могла бы согласиться на прекращение огня? «Во-первых, необходим обмен пленными — „всех на всех“. Во-вторых, нужны реальные гарантии безопасности, включая расширение систем противоракетной обороны, увеличение финансирования украинской армии и вооружений, а возможно, и размещение миротворческих сил. В-третьих, мы требуем, чтобы оккупированные территории не были признаны российскими. И, наконец, в-четвёртых, необходимо полное признание Украины со стороны России. Это означает признание её права на собственную историю, культуру и язык».

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Швейцарская разведка ищет главу российского отдела

«Федеральная разведывательная служба Швейцарии (Nachrichtendienst des Bundes, NDB) открыла вакансию на должность главы российского отдела. Этот шаг стал неожиданностью, поскольку такие должности обычно занимают сотрудники, уже работающие в спецслужбе. Новый руководитель этого отдела столкнется с серьезными вызовами, так как Россия считается главной разведывательной угрозой для Швейцарии».

Об этом пишет газета «Блик». «Федеральная разведывательная служба переживает кризис. На этом фоне 25 февраля было объявлено об отставке директора службы Кристиана Дюссе. Теперь NDB предстоит не только найти ему замену, но и назначить нового руководителя российского отдела, который будет работать в особенно сложной обстановке. С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года угроза российского шпионажа и прицельного распространения в стране российской дезинформации стали повсеместными угрозами.

По данным NDB, Россия активно использует Швейцарию для своей разведывательной деятельности. Около трети сотрудников российских дипломатических представительств в стране предположительно работают на спецслужбы, а это около 70 человек. Кроме того, Москва может стремиться дестабилизировать обстановку в Швейцарии через кампании дезинформации. Факт существования в NDB российского отдела никогда ранее не подтверждался официально. Однако теперь его наличие стало известно благодаря объявлению о вакансии, опубликованному на официальном сайте правительства Конфедерации.

Не ходи работать в разведку Швейцарии в российский отдел, не надо! Keystone / Sputnik

В самом объявлении очень мало конкретной информации, а пресс-служба NDB отказалась раскрывать детали о работе этого подразделения. В описании вакансии подчеркивается, что будущий руководитель отдела будет работать в «сложной сфере деятельности» в «динамичной и нестабильной обстановке». От кандидатов требуется «высокая стрессоустойчивость, аналитическое мышление и способность принимать смелые решения». Знание русского языка рассматривается как преимущество.

Хотя в объявлении о вакансии говорится о «разведывательной работе», конкретные задачи остаются неясными. Описание функционала вакансии включает в себя такие виды деятельности, как «мониторинг ситуации» и «оценку событий и угроз». Однако за этими обтекаемыми формулировками могут скрываться потенциально опасные миссии. Из соображений безопасности NDB принимает только бумажные заявки, а кандидатам рекомендуется не распространяться о своем участии в конкурсе на замещение вакантной должности даже в кругу своих родных и близких. Иными словами, эта должность может быть связана с серьезными рисками, включая возможное активное противодействие со стороны российских спецслужб».

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Борис Спасский, гениальный проигравший в «матче века»

Газета Tribune de Genève посвятила статью памяти великого шахматиста Бориса Спасского, скончавшегося 27 февраля 2025 года в возрасте 88 лет. «Любопытный парадокс, но именно потеря чемпионского титула в 1972 году в матче с Робертом „Бобби“ Фишером, одновременно его соперником и другом, и сделала Спасского мировой знаменитостью», — отмечает издание. В отличие от одинокого гроссмейстера Лужина, героя романа Владимира Набокова, Спасский воспринял своё поражение в Рейкьявике не как трагедию, а как освобождение. «Я стал знаменитым в тот день, когда Бобби меня обыграл», — говорил он впоследствии.

Для Москвы этот результат стал серьёзным ударом по престижу, но сам Спасский признавался, что испытал облегчение. «Вы не можете себе представить, какое счастье я почувствовал, когда Фишер забрал у меня титул. С меня сняли огромное бремя ответственности, и я смог вздохнуть свободно», — вспоминал он почти 40 лет спустя. Этот матч эпохи холодной войны быстро обрёл культовый статус. Он стал темой нескольких книг, фильмов и документальных лент, а также лег в основу романа The Queen’s Gambit Уолтера Тевиса, который впоследствии был экранизирован и вышел в формате сериала на Netflix в 2020 году.

Советский гроссмейстер Борис Васильевич Спасский на шахматной олимпиаде в Женеве, Швейцария, 3 июля 1977 года. Keystone

В 1976 году Борис Спасский переехал во Францию, женившись на француженке русского происхождения, а два года спустя получил французское гражданство. Однако последние годы его жизни были омрачены загадочным семейным конфликтом и драматическим возвращением в Россию. После двух инсультов в 2006 и 2010 годах он исчез из своего французского дома в 2012 году и вскоре появился в Москве. Постаревший, ослабевший, с седыми волосами и осунувшимися чертами лица, он дал интервью российскому телевидению. «Мне придется начинать всё с нуля, но я не боюсь», — сказал он тогда, упомянув таинственного «спонсора», который якобы помог ему покинуть Францию, несмотря на протесты его жены и сестры.

Статья была опубликована в бумажной версии Tribune de Genève, а краткую версию ее можно прочесть онлайн здесьВнешняя ссылка.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 10 марта 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.