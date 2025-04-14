События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Письма доставляют даже под бомбами, и надежностью своих услуг она превосходит швейцарскую почту. Так пишет об украинской почте газета Le Temps. Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках. Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года.

Сегодня в выпуске:

Как Европа продолжает финансировать российскую военную машину

Что будет, если Россия победит в Украине?

Украина и Россия привлекают бойцов-добровольцев из десятков стран

Швейцарская деревня собирает средства на машину для разминирования в Украине

Письма под «Градами»: репортаж о работе украинской почты в прифронтовых сёлах

Как Европа продолжает финансировать российскую военную машину

Несмотря на 16 пакетов санкций и официальную стратегию энергетической диверсификации, страны ЕС продолжают покупать российские углеводороды — и тем самым, по сути, пополняют российский военный бюджет. Об этом пишет газета Le Temps в своём аналитическом материале со ссылкой на данные Центра исследований энергетики и качества воздуха (CREA) — независимой аналитической организации, основанной в 2019 году. Штаб-квартира находится в Хельсинки (Финляндия).

По оценкам CREA, в 2024 году страны ЕС закупили у России энергоносителей на сумму 22,6 миллиарда евро — это больше, чем объём прямой финансовой помощи Украине со стороны ЕС-27 за тот же период (18,7 млрд евро). При этом почти половина доходов российского бюджета формируется именно за счёт налогов с экспорта углеводородов. Эти средства, как подчёркивается в материале, идут на финансирование войны.

Россия активно использует так называемый фантомный флот. По данным B4Ukraine, Razom We Stand и Международного фонда «Возрождение», речь идёт о 848 судах. По данным CREA, в 2024 году эти суда перевезли до 167 млн тонн нефти, а объём выручки может достигать 83 млрд евро. Флот работает через подставные компании под флагами удобных юрисдикций — Панамы, Коморских островов, Островов Кука. Ещё до начала вторжения в Украину около 19% нефти вывозилось из России по серым схемам. Сегодня эта доля увеличилась до 80%.

Активисты организации «Гринпис» заблокировали разгрузку нефти, доставленной российским танкером в порт Осгордстранн (Åsgårdstrand), Норвегия, в знак протеста против вторжения России в Украину. Фото: 25 апреля 2022 года. Keystone / Ole Berg-rusten

По словам Вайбхава Рагунандана, одного из экспертов CREA, за последние два года в расширение своего танкерного парка Россия вложила около 10 миллиардов евро. По данным расследования OCCRP, эти закупки обогатили западных судовладельцев, которые через посредников получили не менее 6,3 млрд евро за десятки своих стареющих танкеров. Фантомный флот используется и для обхода ценового потолка в 60 долларов за баррель, введённого Западом в декабре 2022 года. Эта мера была задумана как способ ограничить доходы Кремля, не дестабилизируя рынок.

ЕС также формально ужесточил контроль: в декабре 2024 года запрет на заход в европейские порты был введён для 52 подозрительных судов. Однако под международными санкциями по-прежнему остаются лишь 35 из них — и это практически не мешает обходной логистике Москвы. На этом фоне Le Temps сообщает о секретных переговорах между Москвой и Вашингтоном о возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток – 2». После взрыва на «Северном потоке – 1» в сентябре 2022 года эта вторая ветка осталась технически исправной. Обсуждение перспектив её запуска, по данным разных источников, ведётся с прицелом на частичное восстановление прямых поставок газа в Европу. Если решение будет принято, это может окончательно сорвать цели ЕС по укреплению своей энергетической независимости.

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Что будет, если Россия победит в Украине?

Общественный телеканал SRF опубликовал интервью с Карло Масалой (Carlo Masala), профессором международной политики факультета политических и социальных наук Университета бундесвера Германии в Мюнхене (Universität der Bundeswehr München), специализирующимся на анализе вооружённых конфликтов и на вопросах стратегической стабильности в Европе. Поводом для беседы стала его новая книга «Если Россия победит: проект сценария» (Wenn Russland gewinnt — Ein Szenario), в которой эксперт моделирует возможное развитие событий в случае победы России в войне против Украины.

В книге Карло Масала описывает недалёкое будущее, в котором Россия достигает своих целей на украинском фронте и начинает «игру на нервах» с НАТО, — в частности через так называемые «булавочные уколы» в странах Балтии. Такие действия, по его сценарию, могут стать отправной точкой внутреннего кризиса в альянсе. Как подчёркивает сам Карло Масала, его цель — внести вклад в стратегические дебаты, которые сегодня активно ведутся в Европе: «Суть моего сценария в том, что Россия будет готова к военному нападению на одну из стран НАТО в 2029 году. Многие считают это маловероятным. Они убеждены, что Москва не рискнёт действовать против НАТО, обладающего численным и техническим превосходством. Но моя книга не о полномасштабной атаке. Речь идёт о проверке Альянса на устойчивость: Россия может прибегнуть к ограниченным действиям, чтобы достичь политических целей и расшатать систему коллективной обороны».

Переброска бронетехники НАТО в Германии. 2015 год. KEYSTONE

По мнению Карло Масалы, главная цель Владимира Путина — пересмотреть архитектуру европейской безопасности, сформировавшуюся после 1997 года. Это, как он утверждает, вытекает из множества заявлений российского руководства последних лет: «Если спросить, зачем это нужно России, то достаточно вспомнить логику позднесоветской политики. Тогда целью СССР было вытеснение США из Европы, с тем чтобы обеспечить себе политическое, военное и экономическое доминирование. Эта идея не исчезла — она по-прежнему определяет российское стратегическое мышление. И нельзя исключать, что Путин действительно готов добиваться этой цели всеми доступными ему средствами.

При этом в истории войн элемент неожиданности всегда играет решающую роль. Сегодня всё внимание сосредоточено на 2029 годе как на критическом рубеже. Но именно поэтому, с точки зрения Путина, логично нанести удар раньше — в 2028 году, — чтобы застать противника врасплох. Такой шаг укладывается в российскую доктрину, в рамках которой превентивная эскалация рассматривается в качестве средства политического давления». Но что именно К. Масала понимает под победой России в Украине? Он определяет её как сохранение контроля над всеми аннексированными территориями и установление в «остальной Украине» слабого, изолированного правительства без надёжных международных гарантий.

По словам эксперта, Россия стремится закрепить текущие территориальные завоевания и добиться политической капитуляции Киева. В её логике это будет означать победу. «Я внимательно слежу за развитием ситуации и вижу, что Москва стремится сохранить контроль над аннексированными регионами, одновременно добиваясь ухода Владимира Зеленского. Кремль намерен повлиять на ход этих выборов и, в идеале, привести к власти лояльного кандидата».

Дополнительную обеспокоенность эксперта вызывает политическая позиция Дональда Трампа, который, по его наблюдениям, готов обсуждать так называемые «первопричины конфликта» — термин, часто используемый российским президентом: «Это подтверждает: Россия готовится к затяжному противостоянию с Западом. Об этом красноречиво свидетельствуют масштабы её военной экономики. Мы наблюдаем чёткую, целенаправленную подготовку к долгой войне».

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Украина и Россия привлекают бойцов-добровольцев из десятков стран

Швейцарский новостной портал Watson (версия на французском языке) выяснил, кто воюет в Украине за деньги и за идею — и сколько им платят. Как пишет портал, Украина и Россия продолжают обмениваться обвинениями в использовании иностранных бойцов. После того как Киев заявил о пленении китайских граждан, сражавшихся на стороне Москвы, портал Watson опубликовал обзор того, кто именно участвует в боевых действиях — и на каких условиях.

Ещё в феврале 2022 года, через три дня после начала российского вторжения, президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранцев вступать в ряды защитников Украины. Уже в марте был создан Международный легион территориальной обороны Украины (Міжнародний легіон територіальної оборони України) — официальное подразделение, куда зачисляют иностранных добровольцев. Россия, в отличие от Украины, не делала публичных заявлений о вербовке, однако, по данным агентства AFP, на её стороне тоже сражаются граждане других стран.

С украинской стороны замечены бойцы из США, Франции, Японии, Колумбии, Ирландии, России, Беларуси и других стран. Россия, по заявлениям украинской разведки и свидетельствам пленных, использует выходцев из Кубы, Индии, Непала, Сьерра-Леоне, Сомали и стран Центральной Азии. С осени 2024 года Киев утверждает, что в зону боевых действий переброшены и северокорейские солдаты, однако Москва и Пхеньян официально это не подтверждали.

Украина и Россия продолжают обмениваться обвинениями в использовании иностранных бойцов. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Портал Watson также проанализировал, сколько получают иностранные бойцы. Согласно официальной информации, участники Международного легиона получают от 550 долларов в месяц в тылу до 4800 долларов за участие в боях, без учёта премий. Для сравнения: ранее ЧВК «Вагнер» предлагала, по сообщениям, до 3000–3600 долларов в месяц. В начале 2024 года агентство AFP фиксировало в Индии видеоролики, рекламирующие службу в российских «вспомогательных силах» с аналогичными условиями. Родственники бойцов из Колумбии рассказывали, что многие приехали в Украину ради высокой оплаты и возможности покинуть районы, подконтрольные вооружённым группировкам.

СМИ, упомянутые в обзоре Швейцарский онлайн-портал Watson ориентирован на молодую и мобильную аудиторию. Основан 22 января 2014 года бывшим главным редактором портала 20 Minuten Online Ханси Фогтом. Первоначально издавался компанией FixxPunkt AG при поддержке AZ Medien AG, принадлежащей издателю Петеру Ваннеру. В 2023 году контрольный пакет акций перешёл к медиагруппе CH Media. Главный офис находится в Цюрихе.​ Портал публикует материалы на немецком и французском языках, охватывая широкий спектр тем: от политики и экономики до спорта, технологий, культуры и развлечений. Портал Watson известен своим неформальным стилем подачи новостей и активным присутствием в социальных сетях. С 2021 года функционирует франкоязычная редакция в Лозанне.​ По данным на 2023 год, аудитория Watson составляет более 1,4 миллиона уникальных пользователей в месяц. Портал финансируется за счёт рекламы и предоставляет бесплатный доступ к своему контенту.​ Berner Zeitung (BZ) — региональная ежедневная газета на немецком языке, издающаяся в Берне и охватывающая город Берн и прилегающие регионы. Основана в 1979 году в результате слияния нескольких локальных изданий, её корни уходят в 19 век. Газета входит в медиахолдинг Tamedia (TX Group) и выпускает региональные версии, включая Thuner Tagblatt и Berner Oberländer. С 2018 года над международными, национальными и экономическими материалами работает объединённая редакция. Газета Berner Zeitung сочетает традиционную журналистику с современными цифровыми форматами и остаётся одним из главных источников новостей в регионе Берна.

Как отмечает далее портал Watson, юридический статус иностранных бойцов вызывает споры: в зависимости от стороны конфликта их называют либо «добровольцами», либо «наёмниками». Тем не менее и Украина, и Россия, по сути, используют иностранную силу, каждая в своей форме и с разной степенью медийной открытости.

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Швейцарская деревня собирает средства на машину для разминирования в Украине

Война в Украине ежедневно приносит трагические новости, однако небольшая швейцарская община Трахзельвальд (Trachselwald, кантон Берн) решила не оставаться в стороне. Местная школа организовала сбор средств на машину для разминирования. Об этом пишет газета Berner Zeitung. «По данным аналитической платформы ACAPS, в Украине заминирована территория площадью около 174 000 квадратных километров — это в четыре раза больше всей Швейцарии.

В Трахзельвальде проживают 912 человек, в местной школе учатся около 80 детей. Именно здесь и родилась идея собрать деньги на сапёрную машину, которую производит швейцарский фонд Digger, базирующийся в городах Таванн (Бернская Юра) и Женева. С 1998 года фонд занимается разработкой дистанционно управляемой техники для гуманитарного разминирования. Такие машины уже используются в Африке и на Балканах. По словам основателя фонда Фредерика Герна, одна такая машина весит 12 тонн и оснащена минорезом — специальным вращающимся барабаном.

Швейцария может скоро начать поставлять в Украину такую вот технику для разминирования. Фото: 10 февраля 2023 года. © Keystone / Peter Schneider

Управление осуществляется дистанционно, а стоимость комплекта, включая логистику и обучение операторов в Украине, составляет около одного миллиона франков. «Для нас важно, чтобы дети развивали не только профессионально-технические навыки, но и эмоциональную чуткость, — говорит директор школы Виктория Мурговска. — Видя, как живут их ровесники в других регионах мира, они учатся сопереживать». В деревне уже запланированы концерты и школьные спектакли, а в сентябре, в рамках местного крестьянского фестиваля, гости мероприятия смогут воочию увидеть настоящую сапёрную машину.

Как подчёркивает член местного исполкома Мартин Хунцикер, проект вызвал дискуссии, но получил в итоге широкую поддержку в общине: «Мы не занимаемся политикой. Мы просто хотим вселить уверенность в тех, кто страдает от войны». Кампания сбора средств продлится до конца 2025 года. Пожертвования можно сделать через QR-код, размещённый на официальном сайте общины Трахзельвальд. Также средства будут собираться на местных мероприятиях в течение всего года».

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Письма под «Градами»: репортаж о работе украинской почты в прифронтовых сёлах

В одном из самых читаемых репортажей недели швейцарская газета Le Temps рассказывает о работе украинской государственной почтовой службы «Укрпошта» в условиях войны. Журналист Борис Мабийар (Boris Mabillard) отправился в поездку с двумя почтальонами из Сумской области — Сашей и Людмилой — и описал, как мобильные бригады доставляют письма, пенсии, газеты и товары первой необходимости даже в разрушенные сёла, оказавшиеся на линии фронта.

Они добираются до самых отдалённых хуторов. В таких местах больше нет ни магазинов, ни водопровода, ни электричества, ни связи, а мэры и полиция давно перестали там даже появляться. Но почта работает и там, откуда до передовой всего несколько километров. В города письма и посылки доставляются в течение суток без дополнительной оплаты, в разрушенные сёла — за два-три дня.

Но почта работает даже там, откуда до передовой всего несколько километров. SWI Le Temps

В селе Корчаковка местные жители встречают почтовый фургон у обочины: получают письма, покупают мыло, сладости, туалетную бумагу и семена — чаще всего капусту, томаты и картофель. Пенсии выдаются наличными прямо с переднего пассажирского сиденья. В этот момент в небе раздаётся свист — это работают российские реактивные системы залпового огня «Град». Люди ложатся на землю, пережидают обстрел, встают и продолжают повседневные дела. Один из жителей, забирая посылку, сообщает, что у него всё в порядке: пчёлы живы.

В день такие мобильные группы обслуживают около 700 адресатов. За поездки в опасные районы сотрудники получают «боевую надбавку» — 30% от заработной платы, то есть около 85 швейцарских франков при максимальной месячной зарплате в 340 франков. «Укрпошта», долгое время имевшая репутацию устаревшей советской структуры с посредственным качеством услуг, за последние пять лет прошла масштабную цифровую трансформацию и начала конкурировать с частными операторами, отвоёвывая себе долю рынка.

По словам её генерального директора, все процессы теперь автоматизированы, в июне запланирован запуск функции отслеживания отправлений в реальном времени. По оценке газеты Le Temps, в условиях, когда украинские города и сёла на границе с Россией остаются без доступа к государственным услугам, почта становится не просто логистической связью, но и символом гражданского достоинства и устойчивости страны в условиях войны».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 21 апреля 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.