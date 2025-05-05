События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Церемония памяти покойной украинской журналистки Виктории Рощиной на площади Независимости в центре Киева, 2024 г., после того как стало известно о ее смерти. Keystone

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Сегодня в выпуске:

Киев: когда гражданские готовятся к бою

Виктория Рощина: журналистка, погибшая в русском плену

Россия как основной фактор глобальной нестабильности

Соглашение США и Украины об освоении природных ресурсов: не похоже на ультиматум

Сколько стоит плюнуть на российское консульство в Берне?

Киев: когда гражданские готовятся к бою

«Недалеко от Киева каждое воскресенье проходят занятия, на которых обычные граждане учатся обезвреживать мины, заряжать стрелковое оружие и применять дроны против танков. Это не армейская подготовка, а гражданская инициатива: Центр подготовки населения к национальному сопротивлению, — рассказывают в своих репортажах общественные телеканалы RSI и SRF. — Программа состоит из 17 учебных модулей, среди них оказание первой медицинской помощи, ориентирование на местности и основы реагирования в боевой ситуации».

«Мы были частично оккупированы, и люди это помнят», — говорит пресс-секретарь Центра. Занятия проходят в Киеве, а также в Буче и Вышгороде (укр. Вишгород), участниками занятий становятся около 120 человек в неделю — мужчины и женщины в возрасте 25–30 лет. Все они учатся или работают, а по выходным надевают камуфляж. Запись на курсы идёт через Instagram. Организаторы подчёркивают: это не подготовка к призыву в армию, хотя все инструкторы — ветераны. Один из них, Денис, воевал в Бахмуте и был ранен. «Мы учим, как действовать, если в парке увидишь подозрительный пакет. Объясняем: руками ничего трогать нельзя, иначе можно погибнуть по глупости».

Настоящая оборона невозможна без участия граждан. SWI SRF RSI

Другой инструктор, 21-летний Максим, прошёл Мариуполь и российский плен. У него на груди — два шеврона батальона «Азов». Он убеждён: гражданских нужно готовить к войне заранее. «Русских не волнует, кто ты — мирный гражданин, ребёнок или старик. Я это видел». По его словам, начальная военная подготовка должна стать общегосударственной задачей: «Сопротивление должно быть всеобщим». Сирены, атаки дронов и удары ракет по Киеву напоминают: фронт — это не где-то там далеко. Только в марте ВСУ нанесли 77 000 ударов по российским позициям с помощью дронов. Но, как считают в Центре, настоящая оборона невозможна без участия граждан».

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Виктория Рощина: журналистка, погибшая в русском плену

Как пишет газета Neue Zürcher Zeitung, точное число украинских гражданских лиц, удерживаемых в российском плену, неизвестно. По оценке омбудсмена Дмитрия Лубинца (Дмитро Лубінець), их может быть не менее 16 000. Среди них была и журналистка Виктория Рощина, ставшая жертвой чудовищной системы репрессий, выстроенной Россией на оккупированных территориях Украины. Весной 2024 года Россия передала Украине изуродованное тело молодой женщины: без глаз, с вырезанной гортанью и частично отсутствующим мозгом.

Личность установили только по ДНК: это была 27-летняя Рощина — журналистка «Украинской правды», одна из немногих, кто работал в режиме оккупации. Летом 2023 года она въехала в Россию, оттуда — в захваченную часть Запорожской области. Её тема: тайные тюрьмы и судьбы похищенных гражданских лиц. Последний её след — город Энергодар, рядом с Запорожской АЭС. Через восемь месяцев российское Минобороны признало: она в плену.

Журналистка Виктория Рощина стала жертвой чудовищной системы репрессий, выстроенной Россией на оккупированных территориях Украины. SWI

По данным Forbidden Stories, Валерию Рощину задержали, перевели в Мелитополь и содержали там, где применяются пытки. Сокамерники сообщали о ножевых ранениях на её теле. Позже её этапировали в Таганрог, в СИЗО № 2 — одно из самых жестоких в России. Там, по свидетельствам, применяются систематические пытки: избиения, электрошок, имитация утопления. В августе 2024 года Рощина перестала принимать пищу и была госпитализирована. В телефонном разговоре с семьёй она говорила, что ждёт обмена. Но в сентябре её среди обмененных не оказалось. В октябре родные получили письмо: Валерия Рощина мертва. Причина не указана. Тело значилось как «неизвестный мужчина». Следы удушения и вырезанная гортань дают все основания полагать: её смерть была насильственной».

Примечание ред. рус.: Forbidden Stories — международная журналистская организация, базирующаяся во Франции. Специализируется на расследовании судеб журналистов, подвергшихся преследованиям или убитых. Среди её проектов — Daphne Project о гибели мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции.

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Россия как основной фактор глобальной нестабильности

«В 11-страничном отчёте Федерального совета Швейцарии о ситуации в сфере безопасности Россия упоминается 32 раза — чаще, чем любая другая страна. Китай и США упомянуты только по 19 раз». Об этом пишет газета Aargauer Zeitung. «Федеральный совет фиксирует всё более тесное сотрудничество России с Китаем, Ираном и Северной Кореей с целью ослабления влияния Запада и перестройки миропорядка в свою пользу. Особую тревогу правительства вызывает новая ядерная доктрина Кремля, принятая в ноябре 2024 года.

По мнению Берна, риск ядерной эскалации вырос. Россия может передавать Северной Корее передовые ракетные технологии, делая её угрозой не только для Азии, но и для Европы. Путинская политика дестабилизирует и Африку: местные военные хунты отказываются от сотрудничества с Западом и ориентируются на Москву. В Европе Россия усиливает гибридные атаки, не считаясь с жертвами среди мирного населения.

В Европе Россия усиливает гибридные атаки, не считаясь с жертвами среди мирного населения. © Keystone / Gaetan Bally

Федеральный совет также указывает на опасность кибератак, особенно со стороны российских и китайских структур, использующих ИТ-инфраструктуру Швейцарии в разведывательных целях. В марте 2024 года пропагандистский российский телеканал RT использовал нападение в Цюрихе на представителя еврейской диаспоры, чтобы подорвать доверие к швейцарским спецслужбам. Пропаганда России распространяется и внутри страны, в частности через издание Weltwoche бывшего депутата Роджера Кёппеля.

Несмотря на всё это, Швейцария остаётся относительно безопасной. Прямая атака или применение против неё оружия массового поражения маловероятны. Однако риски шпионажа, саботажа и похищений людей требуют постоянного внимания властей. Отдельный фактор неопределённости — это внешнеполитическая линия США при Дональде Трампе. Будет ли президент США и дальше гарантом безопасности Европы? Это большой вопрос».

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Соглашение об освоении природных ресурсов: не похоже на ультиматум

«США и Украина подписали соглашение об эксплуатации природных ресурсов — событие, которое заслуживает внимания уже потому, что за ним стоит непростая история отношений между этими двумя странами». Об этом пишет в своей аналитической редакционной статье газета «Тагес-Анцайгер». «Дональд Трамп и Владимир Зеленский, несмотря на взаимную неприязнь, сумели заключить политическую сделку. И это уже достижение.

Трамп долгое время воспринимал украинского президента скорее как помеху, чем партнёра. В представлении Вашингтона путь к „миру“ в Украине лежал через некую „сделку“ — желательно быструю и выгодную. Украина, со своей стороны, была разочарована тем, как легко Белый дом поддаётся манипуляциям Москвы и не различает „мир“ и „капитуляцию“.

СМИ, упомянутые в обзоре: Tages Anzeiger Tages-Anzeiger — ведущая швейцарская ежедневная газета на немецком языке, издающаяся в Цюрихе с 1893 года и входящая в медиахолдинг TX Group. Издание ориентировано на левоцентристскую аудиторию, известно своей независимой редакционной позицией и качественной журналистикой. Газета Tages-Anzeiger активно освещает как национальные, так и международные события, входит в европейский альянс LENA и сотрудничает с немецкой Süddeutsche Zeitung. Газета доступна в печатной и цифровой версиях, по субботам выпускает цветное приложение Das Magazin.

Тем не менее после месяцев непростых переговоров соглашение было подписано. Для Владимира Зеленского это означает, что он добился конкретного результата, а не пустых обещаний. Трамп, в свою очередь, получил то, чем сможет похвастаться после своих ста дней, и даже если реальная выгода для США проявится не сразу, риторически „сделка“ уже оформлена. Что особенно важно — нынешний документ выглядит более партнёрским, чем предыдущие проекты.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский, несмотря на взаимную неприязнь, сумели заключить политическую сделку. И это уже достижение. Ukrainian Presidential Press Office

Он больше не похож на ультиматум. США не просто требуют доступа к сырьевым ресурсам Украины, а участвуют в создании совместного фонда, из которого будет финансироваться добыча и переработка нефти, газа, металлов и редкоземельных элементов. Прямых гарантий безопасности Киев не получил, но появился важный элемент: экономическая заинтересованность США в сохранении украинской государственности.

Для Европы это тоже принципиально. В ЕС опасались, что США получат прибыль, а расходы на восстановление Украины лягут на плечи Брюсселя. Такой дисбаланс был бы несовместим с украинском курсом на евроинтеграцию. Судя по всему, Киев учёл этот риск: новая формула соглашения предусматривает и европейскую выгоду. Речь, конечно, пока не идёт о стабильных трёхсторонних отношениях. Но теперь это соглашение не просто бумага, но и политический сигнал: у США появился реальный экономический интерес к Украине. И это, как минимум, шаг вперёд».

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Сколько стоит плюнуть на российское консульство в Берне?

О том, как политический протест во время пробежки стал уголовным делом, сообщает популярная газета Blick. Как пишет издание, юрист, работающий в компании, близкой к федеральному правительству Швейцарии, во время пробежки специально плюнул на табличку консульского отдела российского посольства в Берне. В итоге его обязали выплатить штраф в размере 6900 франков. Инцидент даже дошёл до министра юстиции Беата Янса (Beat Jans).

Вечером в четверг, в конце февраля 2024 года, около 18:00, этот человек совершал пробежку и пересекал улицу Brunnadernstrasse в престижном районе на востоке Берна, где располагаются дипломатические резиденции и частные виллы. У дома № 53 он остановился, встал перед входной дверью консульства и плюнул на золотую табличку дипломатической миссии. Жест был символическим — но с серьёзными последствиями. В тот вечер на месте дежурили швейцарские сотрудники службы охраны дипломатических представительств кантона Берн.

На фото: посольство России в Берне, Швейцария. Keystone / Peter Schneider

Один из агентов в гражданской одежде попытался задержать нарушителя, но тот отказался подчиниться. На следующем перекрёстке его догнали и повалили на землю другие сотрудники полиции. Федеральная прокуратура признала этого человека виновным в «нападении на иностранный государственный символ». Ему был назначен штраф в 6900 франков. Кроме того, он был обязан выплатить 500 франков судебных издержек.

Чтобы начать расследование, швейцарским властям потребовалось разрешение на высшем политическом уровне, поскольку речь идёт о политическом правонарушении, затрагивающем международные отношения. По информации издания Blick, это был не случайный инцидент, а преднамеренный политический протест. Виновный не стал обжаловать приговор, но он продолжает открыто выражать свою позицию и в знак протеста пообещал пожертвовать в три раза больше суммы судебных издержек — 1500 франков — организации, которая помогает жертвам российских пыток на оккупированных территориях Украины».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 12 мая 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.