The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Социальный фон влияет на образовательные шансы детей

По данным ЮНИСЕФ, социальное происхождение влияет на успеваемость в школе в Швейцарии
По данным UNICEF, то, насколько успешно дети и подростки учатся в школе, по-прежнему во многом зависит от семейного и социального фона. Keystone-SDA

Социальное государство в Швейцарии во многом смягчает такие негативные явления, как бедность, но неравенство стартовых возможностей детей в области образования в стране всё ещё сохраняется. По данным UNICEF, то, насколько успешно дети и подростки учатся в школе, по-прежнему во многом зависит от семейного и социального фона.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

К такому выводу пришёл Детский фонд ООН (United Nations Children’s Fund, UNICEF) в своём аналитическом докладе. Швейцарская система социальной поддержки частично смягчает абсолютную бедность, однако неравенство шансов уже в самом начале жизни все еще не преодолено. Кроме того, Швейцария относится к числу стран, где разрыв в результатах обучения между молодыми людьми из привилегированных и социально неблагополучных семей особенно велик.

Об этом UNICEF сообщил во вторник, 12 мая, в своём пресс-релизе. По данным этой организации, базовыми школьными навыками и компетенциями овладевает 91% молодых людей из привилегированных домохозяйств. Среди молодых людей из социально неблагополучной среды этот показатель составляет только 46%. Решающую роль играют уровень образования родителей, финансовые ресурсы семьи и повседневная поддержка, которую ребёнок получает дома.

Социальное неравенство сказывается не только на школьных результатах. Согласно пресс-релизу UNICEF, молодые люди из домохозяйств с низкими доходами значительно реже говорят, что довольны своей жизнью. Различия заметны и в питании: среди молодых людей из привилегированных семей 52% едят овощи каждый день.

Среди их сверстников из социально неблагополучных семей этот показатель составляет только 43%. UNICEF предупреждает, что в Швейцарии за последние десять лет детская бедность и неравенство доходов увеличились более чем на 10%. Как отмечает UNICEF, Швейцария входит в число стран ОЭСР, где эти показатели увеличились сильнее всего.

Читайте также:

Показать больше
Мальчики на школьной площадке, сидящие за смартфонами

Показать больше

Образование

Учителя в Швейцарии сомневаются в пользе запрета смартфонов в школах

Этот контент был опубликован на Почему учителя, то есть все те, кто каждый день работает с детьми в классе, не уверены, что такой запрет был бы правильным решением?

Читать далее Учителя в Швейцарии сомневаются в пользе запрета смартфонов в школах

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR