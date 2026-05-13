Социальный фон влияет на образовательные шансы детей
Социальное государство в Швейцарии во многом смягчает такие негативные явления, как бедность, но неравенство стартовых возможностей детей в области образования в стране всё ещё сохраняется. По данным UNICEF, то, насколько успешно дети и подростки учатся в школе, по-прежнему во многом зависит от семейного и социального фона.
К такому выводу пришёл Детский фонд ООН (United Nations Children’s Fund, UNICEF) в своём аналитическом докладе. Швейцарская система социальной поддержки частично смягчает абсолютную бедность, однако неравенство шансов уже в самом начале жизни все еще не преодолено. Кроме того, Швейцария относится к числу стран, где разрыв в результатах обучения между молодыми людьми из привилегированных и социально неблагополучных семей особенно велик.
Об этом UNICEF сообщил во вторник, 12 мая, в своём пресс-релизе. По данным этой организации, базовыми школьными навыками и компетенциями овладевает 91% молодых людей из привилегированных домохозяйств. Среди молодых людей из социально неблагополучной среды этот показатель составляет только 46%. Решающую роль играют уровень образования родителей, финансовые ресурсы семьи и повседневная поддержка, которую ребёнок получает дома.
Социальное неравенство сказывается не только на школьных результатах. Согласно пресс-релизу UNICEF, молодые люди из домохозяйств с низкими доходами значительно реже говорят, что довольны своей жизнью. Различия заметны и в питании: среди молодых людей из привилегированных семей 52% едят овощи каждый день.
Среди их сверстников из социально неблагополучных семей этот показатель составляет только 43%. UNICEF предупреждает, что в Швейцарии за последние десять лет детская бедность и неравенство доходов увеличились более чем на 10%. Как отмечает UNICEF, Швейцария входит в число стран ОЭСР, где эти показатели увеличились сильнее всего.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
