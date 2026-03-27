Новости

Стали известны причины бытовых ссор в Швейцарии

Беспорядок и шум больше всего мешают жизни в Швейцарии
В собственных четырёх стенах швейцарцев чаще всего раздражает беспорядок, а в отношениях с соседями главным источником конфликтов остаётся шум.

Новое исследование портала поиска недвижимости ImmoScout24 показало, что дома швейцарцев чаще всего раздражает беспорядок, а в отношениях с соседями главным источником конфликтов остаётся шум.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

В собственных четырёх стенах швейцарцев чаще всего раздражает беспорядок, а в отношениях с соседями главным источником конфликтов остаётся шум. Таковы итоги исследования, опубликованного порталом недвижимости ImmoScout24.

Оказалось, что с конфликтами у себя дома «часто» или «довольно часто» сталкиваются только 30% респондентов. Отношения же с ближайшими соседями в большинстве случаев остаются сравнительно спокойными. Более половины опрошенных — 51% — заявили, что «редко» или «никогда» не ссорятся с соседями. О частых конфликтах сообщили лишь 15% участников опроса.

В совместном быту самым частым источником напряженности с большим отрывом оказался беспорядок: его назвали 47% респондентов. Далее следуют несоблюдение ранее достигнутых договорённостей (26%) и шум (23%). В отношениях с соседями на первом месте среди причин ссор стоит шум: его указали 45% респондентов.

Для тех, кто недавно приехал в Швейцарию, традиция стирок в подвале может оказаться источником, мягко говоря, удивления.

Демография

Общие прачечные в подвале швейцарского дома и их социальная роль

Для тех, кто недавно приехал в Швейцарию, традиция стирок в подвале может оказаться источником, мягко говоря, удивления.

Читать далее Общие прачечные в подвале швейцарского дома и их социальная роль

Демография

Как устроено ЖКХ в Швейцарии?

«Как в Швейцарии устроена система ЖКХ? Как выстроены отношения рядовых жителей с поставщиками коммунальных ресурсов». Спрашивали? Отвечаем!

Среди других частых поводов для конфликтов — порядок пользования общей прачечной (18%) и курение дома (17%). Во франкоязычной Швейцарии опрошенных больше раздражали грязь и мусор, чем пользование общей прачечной. Если возникает конфликт, почти три четверти участников опроса — 72% — предпочитают сначала напрямую поговорить с человеком, с которым возникла проблема.

Письменное общение (17%) или обращение к третьим лицам, например к домоуправлению (14%), используются заметно реже. В рамках исследования, проведённого с 12 по 22 августа 2025 года, онлайн были опрошены 1264 человека в возрасте от 18 до 84 лет из немецко-, франко- и италоязычной частей Швейцарии.

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Квартал с жилыми домами

Адаптация к изменению климата

Цюрихский кооператив Hunziker Areal и «Общество 2000 ватт»

Добровольный отказ от привычных моделей потребления и комфорта? Это задача не из лёгких.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

