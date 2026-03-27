Стали известны причины бытовых ссор в Швейцарии
Новое исследование портала поиска недвижимости ImmoScout24 показало, что дома швейцарцев чаще всего раздражает беспорядок, а в отношениях с соседями главным источником конфликтов остаётся шум.
В собственных четырёх стенах швейцарцев чаще всего раздражает беспорядок, а в отношениях с соседями главным источником конфликтов остаётся шум. Таковы итоги исследования, опубликованного порталом недвижимости ImmoScout24.
Оказалось, что с конфликтами у себя дома «часто» или «довольно часто» сталкиваются только 30% респондентов. Отношения же с ближайшими соседями в большинстве случаев остаются сравнительно спокойными. Более половины опрошенных — 51% — заявили, что «редко» или «никогда» не ссорятся с соседями. О частых конфликтах сообщили лишь 15% участников опроса.
В совместном быту самым частым источником напряженности с большим отрывом оказался беспорядок: его назвали 47% респондентов. Далее следуют несоблюдение ранее достигнутых договорённостей (26%) и шум (23%). В отношениях с соседями на первом месте среди причин ссор стоит шум: его указали 45% респондентов.
Читайте также:
Общие прачечные в подвале швейцарского дома и их социальная роль
Как устроено ЖКХ в Швейцарии?
Среди других частых поводов для конфликтов — порядок пользования общей прачечной (18%) и курение дома (17%). Во франкоязычной Швейцарии опрошенных больше раздражали грязь и мусор, чем пользование общей прачечной. Если возникает конфликт, почти три четверти участников опроса — 72% — предпочитают сначала напрямую поговорить с человеком, с которым возникла проблема.
Письменное общение (17%) или обращение к третьим лицам, например к домоуправлению (14%), используются заметно реже. В рамках исследования, проведённого с 12 по 22 августа 2025 года, онлайн были опрошены 1264 человека в возрасте от 18 до 84 лет из немецко-, франко- и италоязычной частей Швейцарии.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
Цюрихский кооператив Hunziker Areal и «Общество 2000 ватт»
