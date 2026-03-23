США проверят внешнеторговую практику Швейцарии

Министр экономики Ги Пармелен (слева) с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

В пятницу 20 марта правительство Швейцарии обсудило начатые в США проверки, в рамках которых Вашингтон выясняет, применяет ли ряд зарубежных стран, включая Швейцарию, недобросовестные торговые практики.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Bern discusses US investigation into unfair trading Читать далее Bern discusses US investigation into unfair trading

Deutsch de Bundesrat spricht über eingeleitete Untersuchungen der USA Оригинал Читать далее Bundesrat spricht über eingeleitete Untersuchungen der USA

В пятницу 20 марта правительство Швейцарии обсудило начатые в США проверки, в рамках которых Вашингтон выясняет, применяет ли ряд зарубежных стран, включая Швейцарию, недобросовестные торговые практики, и рассмотрело свои возможные дальнейшие шаги. По словам официального представителя правительства Швейцарии Николь Ламон (Nicole Lamon), на заседании кабмина на прошлой неделе никаких решений пока принято не было.

Она сообщила тем не менее, что Швейцария получила от торгового представителя США Джеймисона Грира (Jamieson Greer) два уведомления. Речь идёт о двух расследованиях, начатых Вашингтоном в рамках Раздела 301 Закона США «О торговле» от 1974 года. Одно из расследований касается «структурных избыточных мощностей». Об этом Джеймисон Грир объявил ещё 11 марта. В этом контексте избыточные производственные мощности означают, что страна или отрасль может выпускать гораздо больше продукции, чем нужно её внутреннему рынку.

Избыток может уходить на экспорт, часто по очень низким ценам. Именно это США и считают проблемой. Теперь цель Вашингтона состоит в том, чтобы выяснить, являются ли соответствующие торговые практики ряда стран «необоснованными и / или дискриминационными» и не наносят ли они тем самым ущерб американской торговле. Это расследование затрагивает в общей сложности 15 стран, включая Китай, Норвегию, Индию, Южную Корею и Японию, а также Европейский союз.

Читайте также:

Показать больше

Второе расследование касается принудительного труда. Как американские власти сообщили на прошлой неделе, правительства ряда стран не препятствуют доступу на свои рынки товаров, произведённых с использованием принудительного труда. Это расследование затрагивает сразу 60 стран.

Берн и Вашингтон в настоящее время ведут, напомним, переговоры о юридически обязывающем торговом соглашении. Его цель — официально закрепить американские таможенно-торговые тарифы, введённые правительством США в отношении швейцарского экспорта, на уровне в 15%. Основные параметры этого будущего соглашения были зафиксированы в совместной Декларации о намерениях, опубликованной сторонами в ноябре 2025 года.

Дополнительные тарифы

Как сообщает Государственный Секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO, подразделение Минэкономики), начиная с 24 февраля 2026 года на товары из Швейцарии действует единая дополнительная американская пошлина в размере 10%. Она взимается сверх уже существующих таможенных пошлин на некоторые товары. Эти дополнительные тарифы носят временный характер и действуют 150 дней. Затем их должен будет продлить Конгресс США.

При президенте США Дональде Трампе Вашингтон с начала апреля 2025 года ввёл высокие импортные пошлины на товары почти со всего мира. Для швейцарских товаров сначала была установлена ставка в 31%, а с 1 августа 2025 года она выросла до 39%. Трамп объяснял эти меры «торговым дефицитом» в торговых отношениях США со Швейцарией.

В рамках упомянутой Декларации о намерениях тарифная ставка была понижена до 15%. Взамен Швейцария обязалась сократить импортные пошлины на ряд американских товаров, в том числе на некоторые виды продуктов питания. По данным швейцарского правительства, швейцарские компании также планируют до конца 2028 года вложить в США в общей сложности 200 млрд долларов, или 158 млрд швейцарских франков, в виде прямых инвестиций.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Как мы применяем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch