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Туристы в форме вермахта совершали поход в Швейцарии

Группа мужчин в военной форме времен нацистской Германии стала причиной полицейского рейда в регионе Вильдхорн в кантоне Берн.
Группа мужчин в военной форме времен нацистской Германии стала причиной полицейского рейда в регионе Вильдхорн в кантоне Берн. SRF

Группа мужчин в военной форме времен нацистской Германии в составе примерно 25 человек стала причиной полицейского рейда в регионе Вильдхорн в кантоне Берн.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo
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Группа мужчин в военной форме времен нацистской Германии стала причиной полицейской операции в регионе Вильдхорн (Wildhornmassiv) в кантоне Берн. Как сообщает радио SRF, туристы заметили около 25 человек, одетых в униформу вермахта, включая фуражки и полевые ботинки. На некоторых из предметов одежды были замечены свастики и другая символика Третьего рейха.

Согласно заявлению пресс-секретаря кантональной полиции Берна Деборы Цаугг (Deborah Zaugg), сообщение о подозрительной группе поступило в полицию в пятницу 18 июля 2025 года. Уже на следующий день полицейский патруль обнаружил участников похода выше урочища Иффигенальп (Iffigenalp), где они остановились на ночлег с палатками.

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По данным полиции, в состав группы входили граждане различных европейских стран и США. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали их личные данные и потребовали снять куртки с нацистской символикой, чтобы предотвратить возможные конфликты с другими туристами. Однако, как подчеркнула Дебора Цаугг, с точки зрения действующего в Швейцарии уголовного законодательства никаких нарушений участники такого похода не совершили.

В отличие от ряда других европейских стран, в Швейцарии ношение нацистской символики пока не запрещено. По этой причине на территории страны уже несколько раз проходили встречи ультраправых группировок. В то же время ситуация может измениться: Федеральный совет (правительство Швейцарии) разрабатывает закон о запрете нацистской символики. Эта законодательная инициатива была одобрена в 2024 году обеими палатами парламента. В будущем публичное демонстрирование свастик или нацистского приветствия может стать уголовно наказуемым.

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