Туристы в форме вермахта совершали поход в Швейцарии

Группа мужчин в военной форме времен нацистской Германии стала причиной полицейского рейда в регионе Вильдхорн в кантоне Берн. SRF

Группа мужчин в военной форме времен нацистской Германии в составе примерно 25 человек стала причиной полицейского рейда в регионе Вильдхорн в кантоне Берн.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Nazi hikers questioned by Swiss police Читать далее Nazi hikers questioned by Swiss police

Deutsch de Polizei kontrolliert Männer in Nazi-Uniformen im Berner Oberland Оригинал Читать далее Polizei kontrolliert Männer in Nazi-Uniformen im Berner Oberland

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Группа мужчин в военной форме времен нацистской Германии стала причиной полицейской операции в регионе Вильдхорн (Wildhornmassiv) в кантоне Берн. Как сообщает радио SRF, туристы заметили около 25 человек, одетых в униформу вермахта, включая фуражки и полевые ботинки. На некоторых из предметов одежды были замечены свастики и другая символика Третьего рейха.

Согласно заявлению пресс-секретаря кантональной полиции Берна Деборы Цаугг (Deborah Zaugg), сообщение о подозрительной группе поступило в полицию в пятницу 18 июля 2025 года. Уже на следующий день полицейский патруль обнаружил участников похода выше урочища Иффигенальп (Iffigenalp), где они остановились на ночлег с палатками.

Читайте наш материал из архива:

Показать больше

Показать больше Гельвеция, Гельвеция превыше всего? Этот контент был опубликован на Ее вотчина — деревенский регион Лангенталь. Почему же «правые» наиболее уверенно чувствуют себя именно здесь? Лангенталь — это официально даже не город, а деревня с населением в 15 тыс. человек. Из них 20% являются лицами, как принято говорить в Швейцарии, «с миграционным фоном», а попросту говоря — иностранцами. Поэтому с точки зрения социальной структуры этот регион представляет собой абсолютное швейцарское среднее арифметическое. Это самый что ни на есть типичный швейцарский… Читать далее Гельвеция, Гельвеция превыше всего?

По данным полиции, в состав группы входили граждане различных европейских стран и США. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали их личные данные и потребовали снять куртки с нацистской символикой, чтобы предотвратить возможные конфликты с другими туристами. Однако, как подчеркнула Дебора Цаугг, с точки зрения действующего в Швейцарии уголовного законодательства никаких нарушений участники такого похода не совершили.

В отличие от ряда других европейских стран, в Швейцарии ношение нацистской символики пока не запрещено. По этой причине на территории страны уже несколько раз проходили встречи ультраправых группировок. В то же время ситуация может измениться: Федеральный совет (правительство Швейцарии) разрабатывает закон о запрете нацистской символики. Эта законодательная инициатива была одобрена в 2024 году обеими палатами парламента. В будущем публичное демонстрирование свастик или нацистского приветствия может стать уголовно наказуемым.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Генрих Анакер: швейцарский «поэт фюрера» Этот контент был опубликован на Плохая литература может быть использована циничными правителями в своих преступных целях. Весьма актуальная тема. Не так ли? Читать далее Генрих Анакер: швейцарский «поэт фюрера»

Показать больше

Показать больше Реабилитация Пауля Грюнингера и сложные вопросы швейцарской истории Этот контент был опубликован на Как в Швейцарии идет переосмысление и научная переработка сложного исторического прошлого? Разговор с историком. Читать далее Реабилитация Пауля Грюнингера и сложные вопросы швейцарской истории