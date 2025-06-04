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Швейцария будет расследовать связь своей разведки с Россией

Федеральный советник (министр) Мартин Пфистер, глава Минобороны, инициирует административное расследование по делу о связях разведки NDB с Россией
Федеральный советник (министр, в центре) Мартин Пфистер, глава Минобороны, инициирует административное расследование по делу о связях разведки NDB с Россией. Keystone / Anthony Anex

Федеральный совет (правительство) Швейцарии распорядился провести административное расследование по фактам возможной утечки засекреченной информации из службы разведки NDB в распоряжение российских спецслужб.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Поводом стала разоблачительная публикация редакции SRF Investigativ швейцарского общественного телеканала SRF. Cогласно этому журналистскому расследованию в период с 2015 по 2020 год Служба разведки Швейцарии (NDB) поддерживала тесные связи с российскими структурами через сотрудничество с компанией «Касперский».

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Как предполагается, в результате этих контактов в распоряжение российских спецслужб могли попасть секретные данные. Таким образом, компьютерный скандал превратился в дело о проникновении России в самое сердце швейцарской разведки. Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер, отвечающий за надзор над разведкой, заявил в интервью SRF InvestigativВнешняя ссылка, что инициировал официальное расследование.

«Швейцарская разведка — это наш глаз, смотрящий на мир. Особенно в условиях международной нестабильности крайне важно, чтобы эта структура функционировала безупречно», — отметил он. По словам Мартина Пфистера, Федеральный совет серьёзно относится к этому вопросу, с которым он сталкивается не в первый раз. За последние четыре года в связи с этим были проведены как внутренние расследования в NDB, так и независимые проверки по заказу Министерства обороны (VBS), а также со стороны парламентского надзорного органа AB-ND.

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Однако общественность до сих пор знала лишь об одном аспекте — о незаконном сборе данных подразделением разведки, занимавшимся противодействием кибератакам. Факт возможной утечки сверхсекретной информации в Россию оставался неизвестен — до сегодняшнего дня. Теперь, по словам Мартина Пфистера, в рамках нового административного расследования предстоит выяснить, были ли реализованы все рекомендации предыдущих проверок и действительно это подразделение разведки постаралось замести следы.

Заметали следы?

Министр обороны при этом ссылается на внутренний отчёт NDB от 2021 года, согласно которому в данном подразделении могли быть массово удалены все «цифровые следы», что затруднило дальнейшее разбирательство. «Я хочу точно знать, было ли сделано всё необходимое в такой ситуации», — подчеркнул Мартин Пфистер. Он добавил также, что восстановление доверия к швейцарской разведке — приоритет для Федерального совета. «Лично я сделаю всё возможное, чтобы это доверие вернуть», — заявил он.

Как следует из материалов SRF Investigativ, в основе журналистского расследования лежит засекреченный отчёт, заказанный весной 2021 года тогдашним директором NDB Жаном-Филиппом Годеном. К концу того же года документ был готов и передан ряду ответственных лиц: тогдашней главе МО Виоле Амхерд, руководству NDB, включая нового директора Кристиана Дюсси, а также двум парламентским надзорным органам — AB-ND и GPDel.

NDB
Штаб-квартира швейцарской разведки NDB в Берне. Keystone

Выявили ли эти структуры российский след и приняли ли меры, и если да, то какие — пока неясно. В ответ на запрос телеканала SRF бывшая министр обороны Виола Амхерд сообщила, что, как только получила информацию о сложившейся ситуации, она немедленно заказала внешнюю экспертизу, а более подробных комментариев она дать не может. Бывший директор NDB Жан-Филипп Годен, сославшись на обязательство хранить государственную тайну, подчеркнул лишь, что в рассматриваемый период киберподразделение «работало успешно и внесло значительный вклад в борьбу с терроризмом и шпионажем».

Члены парламентской комиссии GPDel, получив внутренний отчёт NDB, рассматривали возможность проведения официальной инспекции, но в итоге отказались от неё. Председатель GPDel Стефан Мюллер-Альтерматт в ответ на запрос SRF напомнил о своей обязанности сохранять конфиденциальность и отказался давать комментарии, касающиеся России. Он добавил, что за реализацию уже принятых мер несут ответственность Министерство обороны и сама служба разведки.

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