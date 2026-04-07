Швейцария начнет строить боевые БПЛА в 2027 году

Глава швейцарских Вооруженных сил Бенедикт Роос заявил, что «война стимулирует инновации» и что «боевые беспилотники швейцарского производства уже находятся в разработке».

English en Swiss army expects to start manufacturing military drones by 2027

Français fr Le chef de l'armée plaide pour un débat sur la sécurité en Suisse

Говоря о вызовах и угрозах в сфере обеспечения безопасности, Бенедикт Роос подчеркнул значение новых технологий. Особенно быстро, по его словам, развиваются беспилотники. «Война — мощнейший стимул для инноваций», — сказал он в интервью газете Schweiz am Wochenende. Именно поэтому, по его словам, Швейцарии нужны боевые системы, которые можно уже реально было бы испытывать и совершенствовать.

Новые технологии внедряются постоянно. Армия и Федеральное ведомство материально-технического снабжения Вооруженных сил Armasuisse работают, по словам Бенедикта Рооса, вместе с Высшей технической школой Цюриха (ETHZ), Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL) и разными стартапами «над созданием собственных решений в сфере ударных и оборонительных беспилотных систем».

По словам главы армии, первые прототипы должны появиться уже в ближайшем будущем, после чего начнутся их испытания. «Наша цель — запустить промышленное производство уже в 2027 году», — сказал он. Бенедикт Роос также призвал к более широкой общественной дискуссии по вопросам безопасности. «Брошюрами такую дискуссию не запустить», — отметил он, указав на необходимость хочет усилить общественную поддержку швейцарской армии.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

