Швейцария начнет строить боевые БПЛА в 2027 году
Глава швейцарских Вооруженных сил Бенедикт Роос заявил, что «война стимулирует инновации» и что «боевые беспилотники швейцарского производства уже находятся в разработке».
Говоря о вызовах и угрозах в сфере обеспечения безопасности, Бенедикт Роос подчеркнул значение новых технологий. Особенно быстро, по его словам, развиваются беспилотники. «Война — мощнейший стимул для инноваций», — сказал он в интервью газете Schweiz am Wochenende. Именно поэтому, по его словам, Швейцарии нужны боевые системы, которые можно уже реально было бы испытывать и совершенствовать.
Читайте также:
Показать больше
Швейцарские беспилотники и дилемма нейтралитета
Новые технологии внедряются постоянно. Армия и Федеральное ведомство материально-технического снабжения Вооруженных сил Armasuisse работают, по словам Бенедикта Рооса, вместе с Высшей технической школой Цюриха (ETHZ), Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL) и разными стартапами «над созданием собственных решений в сфере ударных и оборонительных беспилотных систем».
По словам главы армии, первые прототипы должны появиться уже в ближайшем будущем, после чего начнутся их испытания. «Наша цель — запустить промышленное производство уже в 2027 году», — сказал он. Бенедикт Роос также призвал к более широкой общественной дискуссии по вопросам безопасности. «Брошюрами такую дискуссию не запустить», — отметил он, указав на необходимость хочет усилить общественную поддержку швейцарской армии.
Показать больше
«Швейцарская» система борьбы с БПЛА была сделана в Израиле
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
Показать больше
Все по теме «Наука»
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.