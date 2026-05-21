Швейцария ужесточит погранрежим с Францией на время саммита G7

Швейцария временно введёт пограничный контроль на границе с Францией на время саммита G7, который пройдёт в Эвиане. Эта мера будет действовать с 10 по 19 июня.

Как сообщил Федеральный совет (правительство Швейцарии), это решение было принято на заседании кабинета в среду, 6 мая. Хотя саммит проходит во Франции, Женева, Лозанна и весь регион Женевского озера, как отмечается в обосновании, находятся в зоне определённых рисков, прежде всего связанных с вопросами безопасности.

Как было указано далее, во время предыдущих саммитов G7 происходили насильственные столкновения, попытки сорвать мероприятия саммита, акты саботажа, а также имели место случаи порчи частного и общественного имущества.

Дополнительные сложности создаст присутствие в регионе Женевского озера большого числа высокопоставленных лиц, а также лиц, находящихся под особой защитой международного права, и в целом напряжённая геополитическая обстановка. Запрос о временном введении пограничного контроля на границе с Францией направил в Берн кантон Женева. Саммит G7 пройдёт с 15 по 17 июня 2026 года.

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

