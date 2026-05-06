Kontrollen an der Grenze zu Frankreich wegen G7-Gipfel

Grenzkontrollen an der Grenze zu Frankreich anlässlich des G7-Gipfels Keystone-SDA

Wegen des G7-Gipfels im französischen Evian führt die Schweiz an der Grenze zu Frankreich vorübergehend wieder Grenzkontrollen durch. Die Massnahme gilt vom 10. bis zum 19. Juni.

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(Keystone-SDA) Der Bundesrat beschloss die Grenzkontrollen anlässlich seiner Sitzung vom Mittwoch, wie er mitteilte. Auch wenn der Gipfel in Frankreich stattfinde, seien die Städte Genf und Lausanne sowie die gesamte Genferseeregion gewissen Sicherheitsrisiken ausgesetzt, schrieb er zur Begründung.

Bei früheren G7-Treffen ist es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, Stör- und Sabotageaktionen sowie zu Sachbeschädigungen gekommen, hiess es zur Begründung weiter. Zudem sei die grosse Zahl völkerrechtlich geschützter Personen in der Genferseeregion und die angespannte geopolitische Lage generell mit Herausforderungen verbunden.

Das Gesuch für die Wiedereinführung der Grenzkontrollen hatte der Kanton Genf eingereicht. Der G7-Gipfel findet vom 15. bis 17. Juni statt.