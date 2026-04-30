Швейцарские замки в 2025 году посетили 1,5 млн человек
Замки остаются самыми посещаемыми историческими памятниками в Швейцарии. В 2025 году швейцарские замки посетили около 1,5 млн человек.
«Швейцарские замки помогают лучше понять историю страны и привлекают людей разнообразными культурными программами», — заявил на прошлой неделе президент Ассоциации швейцарских замков (Verband der Schweizer Schlösser) Марко Кастелланета (Marco Castellaneta).
Ассоциация, основанная в 2014 году, объединяет 32 открытых для посещения замка и крепости в 13 кантонах и трёх языковых регионах Швейцарии. Новым участником ассоциации недавно стал замок в Ньоне, кантон Во (Schloss Nyon), известный своей коллекцией фарфора.
Как в Швейцарии управляют замками?
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
