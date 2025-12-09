Швейцарский сырьевой трейдинг догоняет туризм по вкладу в ВВП

Сырьевой сектор почти так же важен для Швейцарии, как и туризм Keystone-SDA

Крупнейшие компании, работающие в сфере торговли сырьевыми товарами, давно считаются «невидимыми гигантами» швейцарской экономики. И вот теперь впервые были опубликованы официальные статистические данные, позволяющие оценить реальное значение этой отрасли национальной экономики: её вклад в экономическую структуру страны оказался почти сопоставим с туристическим сектором. А как же банки? Разбираемся не торопясь!

3 минут

Согласно оценкам, представленным Федеральным статистическим ведомством Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), предприятия, занятые в сырьевом трейдинге, в 2024 году обеспечили добавленную стоимость в размере 19,2 миллиарда швейцарских франков. Этот показатель соответствует 2,3 процента валового внутреннего продукта Швейцарии. На первый взгляд эта доля может показаться небольшой.

Однако по доле созданной стоимости сектор сырьевого трейдинга уже почти приблизился к туризму. По данным того же BFS, опубликованным ранее, туристическая отрасль генерирует 23,8 миллиарда франков, что составляет 2,9 процента ВВП страны. При этом вклад сырьевого трейдинга в экономику Швейцарии хотя и заметный, но он существенно меньше, чем вклад действительно крупных и системообразующих отраслей.

Фармацевтическая промышленность, по оценке ассоциации Interpharma, создаёт добавленную стоимость в размере почти 75 миллиардов франков, что эквивалентно доле около 10 процентов ВВП. Географический анализ данных показывает ярко выраженную концентрацию сырьевого трейдинга в кантонах Женева (Genève) и Цуг (Zug). Как отмечает BFS, именно здесь зарегистрированы многие сырьевые трейдинговые компании, среди которых — несколько крупнейших глобальных торговых структур.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Торговая политика Gunvor отказался от сделки с «Лукойлом» под давлением США Этот контент был опубликован на Министерство финансов США назвало швейцарского трейдера «марионеткой Кремля» и заявило, что не выдаст лицензию на операции с активами «Лукойла». Читать далее Gunvor отказался от сделки с «Лукойлом» под давлением США

На предприятия, зарегистрированные в Женеве, приходится 58,4 процента добавленной стоимости, создаваемой трейдинговым сектором. Компании из кантона Цуг обеспечивают ещё 27 процентов. Существенно меньшие доли приходятся на кантон Во (Vaud, 6,5 процента), кантон Тичино (Ticino, 3,6 процента), а также на кантон Цюрих (Zürich) — 2,3 процента. Федеральное статистическое Ведомство рассчитало эти данные по поручению Федерального совета (правительства Швейцарии) впервые в истории. И поскольку систематических данных за предыдущие годы ещё нет, то получить какой-то динамики во времени пока невозможно.

А как же банки? Ведь всем известно, что Швейцария богата за счет стрижки купонов? Это не так. Согласно обзору швейцарского НИИ изучения проблем экономики BAK Economics и Швейцарского банкирского объединения (Schweizerische Bankiervereinigung), за 2023 год сектор финансовых услуг (включая банки) обеспечилВнешняя ссылка в Швейцарии прямую валовую добавленную стоимость в размере около 73,9 млрд швейцарских франков, что составляет примерно 9,4 % ВВП страны. Наиболее же важным сектором экономикиВнешняя ссылка Швейцарии, формируя около 74% ВВП страны, является сфера услуг. За ней следует реальная промышленность, обеспечивающая около 25% ВВП. Доля сельского хозяйства в ВВП составляет менее 1%.

Показать больше

Показать больше Торговая политика После сделки с «Лукойлом» трейдера Gunvor обвиняют в связях с Россией Этот контент был опубликован на Сделка Gunvor с «Лукойлом» на 22 млрд долларов вызывает многочисленные вопросы о характере связей этого швейцарского трейдера с Россией. Читать далее После сделки с «Лукойлом» трейдера Gunvor обвиняют в связях с Россией

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch