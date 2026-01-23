Jacques Moretti kann aus Untersuchungshaft entlassen werden

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS wird der Besitzer der Bar "Le Constellation", Jacques Moretti, aus der Untersuchungshaft entlassen. Das Zwangsmassnahmengericht gab am Freitag die Aufhebung seiner Untersuchungshaft nach Zahlung einer Kaution bekannt.

(Keystone-SDA) Dieses setzte die Kaution auf 200’000 Franken fest, ein Betrag, der von der Staatsanwaltschaft beantragt und vom Gericht als angemessen und abschreckend beurteilt worden sei, teilte das Zwangsmassnahmengericht mit. Die Summe sei noch am selben Tag auf das Konto der Staatsanwaltschaft überwiesen worden, heisst es weiter.

Anstelle der Untersuchungshaft hat das Zwangsmassnahmengericht Ersatzmassnahmen angeordnet, um dem beim Beschuldigten bestehenden Fluchtrisiko entgegenzuwirken. Dabei handelt es sich um das Verbot, das Schweizer Staatsgebiet zu verlassen, die Pflicht, alle Identitäts- und Aufenthaltsdokumente bei der Staatsanwaltschaft zu hinterlegen, die Pflicht, sich täglich bei einer Polizeistelle zu melden sowie die Verpflichtung, die festgelegten Sicherheiten zu leisten.