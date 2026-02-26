The Swiss voice in the world since 1935
Дорис Лойтхард возглавит фонд помощи пострадавшим в Кран-Монтане

Дорис Лойтард возглавляет фонд помощи жертвам пожара в Кран-Монтане
Бывшая президент Швейцарской Конфедерации была назначена на эту должность членами правительства кантона Вале. Keystone-SDA

Бывшая президент Швейцарской Конфедерации была назначена на эту должность членами правительства кантона Вале.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Дорис Лойтхард возглавит фонд Beloved, созданный после пожара в Кран-Монтане (кантон Вале). Бывшая президент Швейцарской Конфедерации была назначена на эту должность членами правительства кантона Вале.

Совет фонда состоит из девяти человек, «личностей, известных своей профессиональной компетентностью и профессиональной приверженностью своему делу, прежде всего в области медицины и гуманитарной поддержки пострадавших».

Об этом говорится в сообщении кантона Вале, опубликованном во вторник 24 февраля 2026 года. В состав совета также входит представитель семей жертв пожара из числа граждан Франции. В настоящее время ведётся подготовка к назначению представителя Италии.

Начальный капитал фонда складывается из одного миллиона франков, который пойдет на обеспечение деятельности фонда, а также из подтверждённых пожертвований на сумму 17 миллионов франков, включая еще 10 миллионов франков: их намерено предоставить правительство кантона Вале.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

