Дорис Лойтхард возглавит фонд помощи пострадавшим в Кран-Монтане
Бывшая президент Швейцарской Конфедерации была назначена на эту должность членами правительства кантона Вале.
Дорис Лойтхард возглавит фонд Beloved, созданный после пожара в Кран-Монтане (кантон Вале). Бывшая президент Швейцарской Конфедерации была назначена на эту должность членами правительства кантона Вале.
Совет фонда состоит из девяти человек, «личностей, известных своей профессиональной компетентностью и профессиональной приверженностью своему делу, прежде всего в области медицины и гуманитарной поддержки пострадавших».
Об этом говорится в сообщении кантона Вале, опубликованном во вторник 24 февраля 2026 года. В состав совета также входит представитель семей жертв пожара из числа граждан Франции. В настоящее время ведётся подготовка к назначению представителя Италии.
Кран-Монтана выделит 1 млн франков в фонд помощи жертвам пожара
Начальный капитал фонда складывается из одного миллиона франков, который пойдет на обеспечение деятельности фонда, а также из подтверждённых пожертвований на сумму 17 миллионов франков, включая еще 10 миллионов франков: их намерено предоставить правительство кантона Вале.
