Дорис Лойтхард возглавит фонд помощи пострадавшим в Кран-Монтане

Бывшая президент Швейцарской Конфедерации была назначена на эту должность членами правительства кантона Вале.

Бывшая президент Швейцарской Конфедерации была назначена на эту должность членами правительства кантона Вале.

Доступно на 2 других языках

Доступно на 2 других языках

Дорис Лойтхард возглавит фонд Beloved, созданный после пожара в Кран-Монтане (кантон Вале). Бывшая президент Швейцарской Конфедерации была назначена на эту должность членами правительства кантона Вале.

Совет фонда состоит из девяти человек, «личностей, известных своей профессиональной компетентностью и профессиональной приверженностью своему делу, прежде всего в области медицины и гуманитарной поддержки пострадавших».

Об этом говорится в сообщении кантона Вале, опубликованном во вторник 24 февраля 2026 года. В состав совета также входит представитель семей жертв пожара из числа граждан Франции. В настоящее время ведётся подготовка к назначению представителя Италии.

Показать больше

Этот контент был опубликован на Власти кантона Вале (Valais / Wallis) объявили 26 января 2026 года о создании этого фонда и о том, что его основу составят 10 миллионов франков.

Начальный капитал фонда складывается из одного миллиона франков, который пойдет на обеспечение деятельности фонда, а также из подтверждённых пожертвований на сумму 17 миллионов франков, включая еще 10 миллионов франков: их намерено предоставить правительство кантона Вале.

Показать больше

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch