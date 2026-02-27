Роковое для динозавров падение астероида пощадило акул

Роковое для динозавров падение астероида пощадило акул. Keystone-SDA

Падение астероида, уничтожившее динозавров, акулам и скатам навредило лишь в небольшой степени. Согласно новому исследованию, проведенному при участии швейцарских учёных, их видовое разнообразие сократилось только примерно на 10%.

Итоговая статья, опубликованная в научном журнале Current Biology по итогам научного исследования, выполненного под руководством Университета Цюриха (Universität Zürich) и Университета Суонси (Swansea University) в Уэльсе (Wales, Великобритания), тем самым ставит под сомнение прежние представления о влиянии этого астероида на жизнь в океанах.

Работая над этой проблемой, международная команда ученых сформировала большой массив эмпирических данных по находкам ископаемых остатков акул и скатов, причем самые древние остатки имеют возраст в 145 миллионов лет. Эти данные затем проанализировали с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Итоговый результат показал, что число видов акул и скатов достигло уровня, сопоставимого с современным, уже в меловом периоде — то есть более 100 миллионов лет назад, а падение астероида, убившего динозавров, стало причиной лишь относительно скромного сокращения числа видов акул.

Эти данные резко контрастирует с массовым вымиранием динозавров и многих других морских хищников. Пик разнообразия акул и скатов пришёлся на средний эоцен, на период около 50 миллионов лет назад. С тех пор их разнообразие сократилось более чем на 40 процентов. «Этот долгосрочный спад важен сегодня, поскольку он указывает на то, что современные акулы и скаты уже стартовали с более низкого базового уровня», — говорит руководительница проекта Каталина Пимьенто (Catalina Pimiento, Университеты Суонси и Цюриха).

Это означает, что их нынешнее видовое разнообразие уже меньше, чем оно могло бы быть, не упади тот астероид на Землю, а поэтому к нынешним экологическим угрозам они подходят с меньшим запасом эволюционного потенциала. А сегодня, в самом деле, акулы и скаты сталкиваются не только с антропогенными угрозами, такими как чрезмерный вылов и изменение климата. Утратив за десятки миллионов лет значительную часть своего эволюционного потенциала, они сегодня в самом деле находятся не в лучшей ситуации.

Как отмечают ученые, выявленные закономерности оставались невидимыми для прежних аналитических методик, и только ИИ помог прийти к таким важным выводам. Соавтор итоговой статьи Даниэле Сильвестро (Daniele Silvestro) из Высшей технической школы Цюриха (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zürich) пояснил, что использованная в рамках этого проекта модель ИИ смогла показать: если в каком-то регионе нашли мало окаменелостей, то это не обязательно значит, что соответствующих животных там было меньше — возможно, что там просто мало искали или же находки там плохо сохраняются. Использованная же учеными модель ИИ научилась отличать пробел в собранных данных от реального сокращения степени биологического разнообразия.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

