Сколько энергии потребляет каждый житель Швейцарии?
В среднем каждый житель Швейцарии потребляет 4,8 мегаватт-часа электроэнергии в год. Согласно официальной швейцарской статистике в июне 2024 года население страны достигло 9 002 763 человек.
В среднем один житель Швейцарии использует 4,8 мегаватт-часа электроэнергии в год. Эти данные приводит онлайн-платформы Energie Schweiz со ссылкой на Velobiz.de, по расчетам которой это примерно столько же, сколько примерно вырабатывают 176 участников «Тур де Франс» за время всей гонки.
В международном сравнении Швейцария занимает среди промышленно развитых стран позицию где-то в середине. Как указывает платформа Our World in Data, в США потребление энергии достигает около 7,7 мегаватт-часа на человека, а в Италии — всего 2,9 мегаватт-часа.
