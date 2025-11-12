The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Сколько энергии потребляет каждый житель Швейцарии?

В среднем каждый житель Швейцарии потребляет 4,8 мегаватт-часа электроэнергии в год.
В среднем каждый житель Швейцарии потребляет 4,8 мегаватт-часа электроэнергии в год. Keystone-SDA

В среднем каждый житель Швейцарии потребляет 4,8 мегаватт-часа электроэнергии в год. Согласно официальной швейцарской статистике в июне 2024 года население страны достигло 9 002 763 человек.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

В среднем один житель Швейцарии использует 4,8 мегаватт-часа электроэнергии в год. Эти данные приводит онлайн-платформы Energie Schweiz со ссылкой на Velobiz.de, по расчетам которой это примерно столько же, сколько примерно вырабатывают 176 участников «Тур де Франс» за время всей гонки.

В международном сравнении Швейцария занимает среди промышленно развитых стран позицию где-то в середине. Как указывает платформа Our World in Data, в США потребление энергии достигает около 7,7 мегаватт-часа на человека, а в Италии — всего 2,9 мегаватт-часа.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Показать больше
Атомная электростанция Гёсген в кантоне Золотурн — одна из трёх, продолжающих работу в Швейцарии. Keystone

Показать больше

Сокращение выбросов

Почему атомная энергетика стала вновь актуальной

Этот контент был опубликован на В условиях климатических изменений и нарастающей геополитической нестабильности атомная энергия снова становится приоритетной темой.

Читать далее Почему атомная энергетика стала вновь актуальной

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR