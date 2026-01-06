В Швейцарии отключат некоторые горные веб-камеры
Некоторые веб-камеры, установленные в швейцарских горных регионах, в том числе на перевале Шассераль (Chasseral) и на вершинах Мон Жиблу (Mont Gibloux) и Мон Пелерен (Mont Pèlerin), будут в 2026 году отключены в результате прекращения работы устарелых мобильных сетей поколения 3G.
Телекоммуникационный оператор Swisscom объясняет это решение тем, что модернизация таких камер обошлась бы слишком дорого. Тем не менее это решение уже вызывает критику. Такие веб-камеры пользуются в интернете особой популярностью: они наглядно помогают понять, какая погода ожидается как в горах, так и в долинах.
С точки зрения, например, Элиаса Фогта, владельца гостиницы Hôtel Restaurant Chasseral, веб-камера — это далеко не просто техническое устройство. «Для людей очень важно знать, какая сейчас погода на перевале Коль-дю-Шассераль. Есть ли снег или нет? Это общественно-важная услуга», — указал он в интервью швейцарской общественной телерадиокомпании на французском языке RTS.
Концерн Swisscom также намерен отключить камеру, установленную на вершине Мон Пелерен. Почему компания отказывается от камер, столь популярных у туристов? «Камеры системы Roundshot работают, опираясь на мобильную сеть поколения 3G, — то есть на технологию, которая за 20 лет уже полностью устарела и будет отключена в начале следующего года», — пояснила представитель Swisscom Алисия Ришон (Alicia Richon). По её словам, модернизация оборудования была бы делом слишком затратным.
Камеры категории Roundshot считаются среди веб-камер настоящими «Роллс-Ройсами». Но их пришлось бы оснащать модулями поколений 4G или 5G, что обошлось бы примерно в 2–3 тыс швейцарских франков за одну камеру. Концерн Swisscom уже имеет в своем распоряжении обращения от партнёров, готовых инвестировать в сохранение этих веб-камер на отдельных объектах. «Но для нас альтернативы нет. На Шассерале нам остро необходима панорамная камера с обзором в 360 градусов. И если договориться с оператором не удастся, то тогда мы сами установим такую камеру на здании нашего отеля», — отметил Элиас Фогт.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
