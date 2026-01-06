The Swiss voice in the world since 1935
В Швейцарии отключат некоторые горные веб-камеры

Башня Жиблу в кантоне Фрибург
Башня Sendeturm Mont-Gibloux в кантоне Фрибур. Keystone / Adrien Perritaz

Некоторые веб-камеры, установленные в швейцарских горных регионах, в том числе на перевале Шассераль (Chasseral) и на вершинах Мон Жиблу (Mont Gibloux) и Мон Пелерен (Mont Pèlerin), будут в 2026 году отключены в результате прекращения работы устарелых мобильных сетей поколения 3G.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Телеканал RTS / портал Swissinfo

Телекоммуникационный оператор Swisscom объясняет это решение тем, что модернизация таких камер обошлась бы слишком дорого. Тем не менее это решение уже вызывает критику. Такие веб-камеры пользуются в интернете особой популярностью: они наглядно помогают понять, какая погода ожидается как в горах, так и в долинах.

С точки зрения, например, Элиаса Фогта, владельца гостиницы Hôtel Restaurant Chasseral, веб-камера — это далеко не просто техническое устройство. «Для людей очень важно знать, какая сейчас погода на перевале Коль-дю-Шассераль. Есть ли снег или нет? Это общественно-важная услуга», — указал он в интервью швейцарской общественной телерадиокомпании на французском языке RTS.

Концерн Swisscom также намерен отключить камеру, установленную на вершине Мон Пелерен. Почему компания отказывается от камер, столь популярных у туристов? «Камеры системы Roundshot работают, опираясь на мобильную сеть поколения 3G, — то есть на технологию, которая за 20 лет уже полностью устарела и будет отключена в начале следующего года», — пояснила представитель Swisscom Алисия Ришон (Alicia Richon). По её словам, модернизация оборудования была бы делом слишком затратным.

Камеры категории Roundshot считаются среди веб-камер настоящими «Роллс-Ройсами». Но их пришлось бы оснащать модулями поколений 4G или 5G, что обошлось бы примерно в 2–3 тыс швейцарских франков за одну камеру. Концерн Swisscom уже имеет в своем распоряжении обращения от партнёров, готовых инвестировать в сохранение этих веб-камер на отдельных объектах. «Но для нас альтернативы нет. На Шассерале нам остро необходима панорамная камера с обзором в 360 градусов. И если договориться с оператором не удастся, то тогда мы сами установим такую камеру на здании нашего отеля», — отметил Элиас Фогт.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

