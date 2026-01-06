В Швейцарии отключат некоторые горные веб-камеры

Башня Sendeturm Mont-Gibloux в кантоне Фрибур. Keystone / Adrien Perritaz

Некоторые веб-камеры, установленные в швейцарских горных регионах, в том числе на перевале Шассераль (Chasseral) и на вершинах Мон Жиблу (Mont Gibloux) и Мон Пелерен (Mont Pèlerin), будут в 2026 году отключены в результате прекращения работы устарелых мобильных сетей поколения 3G.

2 минут

Телеканал RTS / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss mountain webcams to go dark when 3G switched off Оригинал Читать далее Swiss mountain webcams to go dark when 3G switched off

Телекоммуникационный оператор Swisscom объясняет это решение тем, что модернизация таких камер обошлась бы слишком дорого. Тем не менее это решение уже вызывает критику. Такие веб-камеры пользуются в интернете особой популярностью: они наглядно помогают понять, какая погода ожидается как в горах, так и в долинах.

С точки зрения, например, Элиаса Фогта, владельца гостиницы Hôtel Restaurant Chasseral, веб-камера — это далеко не просто техническое устройство. «Для людей очень важно знать, какая сейчас погода на перевале Коль-дю-Шассераль. Есть ли снег или нет? Это общественно-важная услуга», — указал он в интервью швейцарской общественной телерадиокомпании на французском языке RTS.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Валендас: от захудалой деревни до звания Best Tourism Village Этот контент был опубликован на Деревня Валендас (Valendas) в кантоне Граубюнден (Graubünden) признана Всемирной туристской организацией (UNWTO) образцовым туристическим направлением. Читать далее Валендас: от захудалой деревни до звания Best Tourism Village

Концерн Swisscom также намерен отключить камеру, установленную на вершине Мон Пелерен. Почему компания отказывается от камер, столь популярных у туристов? «Камеры системы Roundshot работают, опираясь на мобильную сеть поколения 3G, — то есть на технологию, которая за 20 лет уже полностью устарела и будет отключена в начале следующего года», — пояснила представитель Swisscom Алисия Ришон (Alicia Richon). По её словам, модернизация оборудования была бы делом слишком затратным.

Камеры категории Roundshot считаются среди веб-камер настоящими «Роллс-Ройсами». Но их пришлось бы оснащать модулями поколений 4G или 5G, что обошлось бы примерно в 2–3 тыс швейцарских франков за одну камеру. Концерн Swisscom уже имеет в своем распоряжении обращения от партнёров, готовых инвестировать в сохранение этих веб-камер на отдельных объектах. «Но для нас альтернативы нет. На Шассерале нам остро необходима панорамная камера с обзором в 360 градусов. И если договориться с оператором не удастся, то тогда мы сами установим такую камеру на здании нашего отеля», — отметил Элиас Фогт.

Показать больше

Показать больше Адаптация к изменению климата 75 лет плотине Гранд-Диксенс, самой высокой в Европе Этот контент был опубликован на Возведённая в 1950–1961 годах усилиями 3 000 рабочих в тяжелейших условиях, плотина Гранд-Диксенс отмечает 75-летие. Читать далее 75 лет плотине Гранд-Диксенс, самой высокой в Европе

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch