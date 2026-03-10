Швейцария планирует закупить меньше истребителей F-35

Военно-воздушные силы Швейцарии, вероятно, получат не 36, а 30 новых истребителей F-35. Keystone-SDA

Военно-воздушные силы Швейцарии, вероятно, получат не 36, а 30 новых истребителей F-35. Кабмин решил не запрашивать у парламента дополнительный многомиллиардный кредит, который потребовался бы для закупки всех 36 самолётов по нынешней, более высокой цене.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss set to buy six fewer F-35 fighter jets Читать далее Swiss set to buy six fewer F-35 fighter jets

Deutsch de Bundesrat plant mit weniger F-35-Kampfjets Оригинал Читать далее Bundesrat plant mit weniger F-35-Kampfjets

Вместо этого правительство предлагает ограничиться средствами в рамках одобренного на референдуме 2020 года финансового лимита и просит выделить лишь 394 миллиона франков для компенсации разницы между первоначально рассчитанной стоимостью этих 30 самолетов и их нынешней стоимостью, выросшей с 2020 года вследствие инфляции, удорожания сырья и повышения производственных затрат.

Ещё в декабре 2025 года министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер (Martin Pfister) дал понять, что в рамках финансового лимита, одобренного гражданами на референдуме в сентябре 2020 года, приобрести все 36 самолётов по изначально предполагаемой цене не удастся. В пятницу 6 марта 2026 года Федеральный совет это подтвердил по итогам своего очередного заседания. «Федеральный совет отказывается от первоначально запланированного количества в 36 самолётов», — говорится в его заявлении.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Военная ассоциация критикует «застой» в политике безопасности Швейцарии Этот контент был опубликован на Ассоциация военных обществ Швейцарии заявила о «застое» как в сфере политики безопасности, так и в финансовой политике. Читать далее Военная ассоциация критикует «застой» в политике безопасности Швейцарии

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Поставка ЗРК Patriot в Швейцарию задерживается на пять лет Этот контент был опубликован на Вооруженным силами страны придётся ждать заказанные системы противовоздушной обороны Patriot ещё дольше, чем предполагалось ранее. Читать далее Поставка ЗРК Patriot в Швейцарию задерживается на пять лет

Полный отказ от проекта при этом не рассматривается: ухудшение международной обстановки и угрозы в области безопасности делают модернизацию ВВС страны необходимой минимальной мерой. Правительство подчёркивает, что действует в пределах суммы, утверждённой избирателями на референдуме. По его оценке, для закупки всех 36 самолётов по текущей цене потребовался бы дополнительный кредит примерно на 1,1 миллиарда франков сверх установленного референдумом финансового лимита.

Дополнительное финансирование

От такого шага, однако, решено отказаться по соображениям бюджетной политики. Согласно расчётам Федерального департамента / министерства обороны, защиты населения и спорта (VBS), в рамках существующего лимита возможно приобретение лишь 30 истребителей F-35. Окончательное количество будет определено после того, как правительство США согласует с производителями контракты на самолёты и двигатели для следующих производственных партий.

Швейцарские Военно-воздушные силы закупят себе новые американские истребители пятого поколения F-35. Сколько именно самолётов будет приобретено и по какой итоговой цене — это пока неясно. Keystone / Ennio Leanza

Но даже для закупки только 30 машин потребуется дополнительное финансирование. В правительственном послании на 2026 год парламенту по вопросам военного строитеьства предлагается утвердить кредит в размере 394 млн. Эти средства предназначены для компенсации инфляционного роста стоимости самолетов и пересмотра цен американским производителем, которые стали по сравнению с расчётами 2020 года заметно выше. Федеральный совет считает, что такое решение соответствует воле избирателей, поскольку общий финансовый предел в 6 млрд франков, одобренный на референдуме, тем самым превышен не будет.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика НДС: подлинное швейцарское универсальное оружие Этот контент был опубликован на Правительство решило поднять НДС на 0,8% и отдать эти деньги армии. Почему в Швейцарии этот налог – истинный «мастер на все руки»? Читать далее НДС: подлинное швейцарское универсальное оружие

В то же время сокращение объёма закупки, признаёт правительство, негативно скажется на дееспособности ВВС и их способности выполнять поставленные перед ними задачи. По оценкам одной из экспертных групп для выстраивания полноценной воздушной обороны с учётом нынешнего уровня внешних угроз Швейцарии необходимо иметь от 55 до 70 современных боевых самолётов.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Почему Швейцария никак не может определиться со своей армией Этот контент был опубликован на Распустить армию? Наверное, нет, но сделать ее приоритетным получателем финансовых ресурсов? Наверное, тоже нет! Так как же быть? Читать далее Почему Швейцария никак не может определиться со своей армией

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Кто мы Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта Редакция в отдельных случаях при подготовке и публикации материалов использует инструменты на основе искусственного интеллекта. Как именно? Читать далее Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch