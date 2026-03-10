Швейцария планирует закупить меньше истребителей F-35
Военно-воздушные силы Швейцарии, вероятно, получат не 36, а 30 новых истребителей F-35. Кабмин решил не запрашивать у парламента дополнительный многомиллиардный кредит, который потребовался бы для закупки всех 36 самолётов по нынешней, более высокой цене.
Вместо этого правительство предлагает ограничиться средствами в рамках одобренного на референдуме 2020 года финансового лимита и просит выделить лишь 394 миллиона франков для компенсации разницы между первоначально рассчитанной стоимостью этих 30 самолетов и их нынешней стоимостью, выросшей с 2020 года вследствие инфляции, удорожания сырья и повышения производственных затрат.
Ещё в декабре 2025 года министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер (Martin Pfister) дал понять, что в рамках финансового лимита, одобренного гражданами на референдуме в сентябре 2020 года, приобрести все 36 самолётов по изначально предполагаемой цене не удастся. В пятницу 6 марта 2026 года Федеральный совет это подтвердил по итогам своего очередного заседания. «Федеральный совет отказывается от первоначально запланированного количества в 36 самолётов», — говорится в его заявлении.
Полный отказ от проекта при этом не рассматривается: ухудшение международной обстановки и угрозы в области безопасности делают модернизацию ВВС страны необходимой минимальной мерой. Правительство подчёркивает, что действует в пределах суммы, утверждённой избирателями на референдуме. По его оценке, для закупки всех 36 самолётов по текущей цене потребовался бы дополнительный кредит примерно на 1,1 миллиарда франков сверх установленного референдумом финансового лимита.
Дополнительное финансирование
От такого шага, однако, решено отказаться по соображениям бюджетной политики. Согласно расчётам Федерального департамента / министерства обороны, защиты населения и спорта (VBS), в рамках существующего лимита возможно приобретение лишь 30 истребителей F-35. Окончательное количество будет определено после того, как правительство США согласует с производителями контракты на самолёты и двигатели для следующих производственных партий.
Но даже для закупки только 30 машин потребуется дополнительное финансирование. В правительственном послании на 2026 год парламенту по вопросам военного строитеьства предлагается утвердить кредит в размере 394 млн. Эти средства предназначены для компенсации инфляционного роста стоимости самолетов и пересмотра цен американским производителем, которые стали по сравнению с расчётами 2020 года заметно выше. Федеральный совет считает, что такое решение соответствует воле избирателей, поскольку общий финансовый предел в 6 млрд франков, одобренный на референдуме, тем самым превышен не будет.
В то же время сокращение объёма закупки, признаёт правительство, негативно скажется на дееспособности ВВС и их способности выполнять поставленные перед ними задачи. По оценкам одной из экспертных групп для выстраивания полноценной воздушной обороны с учётом нынешнего уровня внешних угроз Швейцарии необходимо иметь от 55 до 70 современных боевых самолётов.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
