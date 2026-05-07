Кабмин Швейцарии встревожен ухудшением ситуации в сфере безопасности

Главными угрозами правительство считает гибридную войну России и риск дальнейшего разрастания войны на Ближнем Востоке. Как сообщает Федеральный совет, ухудшение ситуации затрагивает как внешнюю, так и внутреннюю безопасность Швейцарии. Россия представляет для Европы главную угрозу и уже находится с ней в состоянии гибридного конфликта, используя такие методы, как саботаж, пропаганду и дезинформацию. Швейцария напрямую сталкивается с последствиями этой политики — в частности, с кибератаками, шпионажем и попытками обхода санкций.

На Ближнем и Среднем Востоке американо-израильские удары по Ирану в конце февраля 2026 года привели к возникновению региональной войны с высоким риском дальнейшей эскалации. Телеканал SRFВнешняя ссылка указывает, что эта война, по оценке Федерального совета, обладает значительным дестабилизирующим потенциалом. Ухудшение ситуации затрагивает и внутреннюю безопасность: террористическая угроза по-прежнему в основном связана с джихадистским движением, при этом сохраняется угроза и со стороны насильственного левого и правого экстремизма. «Эрозия безопасности» в Европе усиливает и ожидания в адрес Швейцарии: от неё всё чаще ждут куда более существенного вклада в укрепление безопасности континента.

С учётом ухудшившейся ситуации в области безопасности Федеральный совет намерен существенно укрепить обороноспособность Швейцарии. С этой целью правительство предлагает временно повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС, после чего дополнительные финансы должны будут получить как армия, так и связанные с безопасностью гражданские федеральные ведомства. В конце прошлого 2025 года министр обороны Мартин Пфистер (Martin Pfister), представляя швейцарскую «Стратегию политики безопасности 2026» (Sicherheitspolitische Strategie 2026), уже говорил о том, что «геополитическая ситуация обострилась», а поэтому «Швейцария намерена укреплять общую устойчивость общества, повышая при этом и обороноспособность Вооруженных сил».

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.

