Кабмин Швейцарии встревожен ухудшением ситуации в сфере безопасности
Россия представляет для Европы главную угрозу и уже находится с ней в состоянии гибридного конфликта, используя такие методы, как саботаж, пропаганду и дезинформацию.
Главными угрозами правительство считает гибридную войну России и риск дальнейшего разрастания войны на Ближнем Востоке. Как сообщает Федеральный совет, ухудшение ситуации затрагивает как внешнюю, так и внутреннюю безопасность Швейцарии. Россия представляет для Европы главную угрозу и уже находится с ней в состоянии гибридного конфликта, используя такие методы, как саботаж, пропаганду и дезинформацию. Швейцария напрямую сталкивается с последствиями этой политики — в частности, с кибератаками, шпионажем и попытками обхода санкций.
На Ближнем и Среднем Востоке американо-израильские удары по Ирану в конце февраля 2026 года привели к возникновению региональной войны с высоким риском дальнейшей эскалации. Телеканал SRFВнешняя ссылка указывает, что эта война, по оценке Федерального совета, обладает значительным дестабилизирующим потенциалом. Ухудшение ситуации затрагивает и внутреннюю безопасность: террористическая угроза по-прежнему в основном связана с джихадистским движением, при этом сохраняется угроза и со стороны насильственного левого и правого экстремизма. «Эрозия безопасности» в Европе усиливает и ожидания в адрес Швейцарии: от неё всё чаще ждут куда более существенного вклада в укрепление безопасности континента.
С учётом ухудшившейся ситуации в области безопасности Федеральный совет намерен существенно укрепить обороноспособность Швейцарии. С этой целью правительство предлагает временно повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС, после чего дополнительные финансы должны будут получить как армия, так и связанные с безопасностью гражданские федеральные ведомства. В конце прошлого 2025 года министр обороны Мартин Пфистер (Martin Pfister), представляя швейцарскую «Стратегию политики безопасности 2026» (Sicherheitspolitische Strategie 2026), уже говорил о том, что «геополитическая ситуация обострилась», а поэтому «Швейцария намерена укреплять общую устойчивость общества, повышая при этом и обороноспособность Вооруженных сил».
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
