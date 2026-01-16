Президент Швейцарии Ги Пармелен откроет Форум в Давосе
Во вторник, 20 января 2026 года, федеральный президент Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) откроет Всемирный экономический форум 2026 года (World Economic Forum, WEF) в Давосе (Davos). Четверо членов Федерального совета Швейцарии (Bundesrat, правительство страны), участвующих в форуме, планируют провести как минимум четыре десятка двусторонних встреч.
Об этом сообщила в пятницу 16 января Федеральная канцелярия Швейцарии (Bundeskanzlei). В WEF 2026 также примут участие федеральные советники (министры) Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis, МИД) и Мартин Пфистер (Martin Pfister, МО), а также федеральная советница Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter, Минфин).
Ги Пармелен, президент и глава Федерального Министерства экономики (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF), намерен использовать ежегодную сессию ВЭФ, чтобы обсудить с зарубежными коллегами ключевые для Швейцарии вопросы экономической и торговой политики.
Иньяцио Кассис в ходе своих двусторонних встреч сосредоточится на текущей геополитической ситуации, прежде всего на развитии событий в Украине. Будет затронута ситуация и на Ближнем Востоке. У Карин Келлер-Зуттер в программе — переговоры с министрами финансов, а также международные вопросы финансов и налогообложения.
Ги Пармелен заявил, что готов к переговорам со своим американским визави Дональдом Трампом (Donald Trump), который намерен возглавить крупную делегацию США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Если американцы готовы, то переговоры пройдут в Давосе, и всё может сдвинуться очень быстро», — сказал Ги Пармелен газете Le Temps. В среду, 14 января 2026 года, Федеральный совет Швейцарии (Bundesrat) утвердил окончательный переговорный мандат по тарифам и тем самым заявил о готовности двигаться дальше.
В ноябре 2025 года Берн и Вашингтон достигли договорённости о снижении американских таможенных тарифов на швейцарские товары с 39% до 15%. Чтобы закрепить сделку, до 31 марта 2026 года необходимо заключить формальное соглашение. Ежегодная сессия ВЭФ в Давосе пройдёт с 19 по 23 января 2026 года.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
