Трамп в Давосе: «Без США Швейцария не была бы Швейцарией»

«Без Соединённых Штатов Швейцария перестала бы быть Швейцарией», — заявил в Давосе Дональд Трамп. EPA/GIAN EHRENZELLER

В своей довольно продолжительной речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (World Economic Forum, WEF) президент США заявил, что Швейцария «без Соединённых Штатов перестала бы быть Швейцарией». Он также обосновал введение таможенных пошлин на швейцарские товары и раскритиковал «агрессивную манеру ведения переговоров» президента Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер.

Всё это, впрочем, не помешало президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену (Guy Parmelin) охарактеризовать состоявшийся в среду вечером 21 января разговор с Трампом в качестве «вежливого, но принципиального». «Швейцария — замечательное место, с исключительно блестящими людьми», — заявил Дональд Трамп в своем выступлении на WEF. По его словам, эта страна в значительной степени выигрывает от внутреннего американского рынка. «Они приезжают сюда, продают свои часы, (не платят) никаких таможенных пошлин, потом возвращаются домой — и попутно зарабатывают 41 миллиард долларов».

Об этом заявил Трамп перед своей встречей со швейцарскими министрами Ги Пармеленом (Guy Parmelin, экономика), Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter, финансы) и Иньяцио Кассисом (Ignazio Cassis, МИД). «Я мог бы ввести для Швейцарии налог в 70%, но тогда эта страна, безусловно, потерпела бы полный крах, так что я этого делать не стану», — добавил Дональд Трамп. Президент США пересказал затем своим швейцарским визави общую канву своих переговоров с Берном, сопроводив это саркастическим замечанием, нацеленным в адрес Карин Келлер-Зуттер.

«Премьер-министр (sic), эта женщина, сказала мне: „Нет, вы не можете нас обложить налогами, мы маленькая страна“. Сначала я хотел обложить Швейцарию налогом только в 30%, но затем (после этих слов) решил поднять пошлины до 39%», — заявил Трамп, добавив, что Карин Келлер-Зуттер была «особенно агрессивной». Ответ Трампа, по его словам, был прямым: «Да, вы маленькая страна, конечно, но вы при этом большая страна (имея в виду торговый дефицит, прим. ред.)». Затем он упомянул визит к нему представителей швейцарских компаний, который, как утверждает Трамп, и убедил его в итоге снизить таможенные пошлины на товары из Швейцарии.

Переговоры ещё продолжаются

Президент США затем стал рассуждать в более широком масштабе. «Есть много стран, которые являются тем, чем они являются, только благодаря нам (американцам)», — заявил он. О Швейцарии он высказался ещё жёстче: «Без Соединённых Штатов это была бы уже не Швейцария», — сказал он. Однако затем Дональд Трамп (Donald Trump) смягчил тон: «Я не хочу причинять людям вред. Поэтому мы снизим налоги до более низкого уровня».

Эти заявления прозвучали на фоне стремления Берна финализировать таможенное соглашение с США, которое должно закрепить пошлины на швейцарские товары на уровне 15 процентов. Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent), один из ключевых участников тарифных переговоров, на этой неделе в Давосе выступил с обнадёживающими словами, подчеркнув, что отношения Швейцарии и США снова «идут верной дорогой». Однако последнее слово остаётся за Дональдом Трампом. Как подчёркивал еще на прошлой неделе президент Швейцарской Конфедерации в 2026 году Ги Пармелен (Guy Parmelin), «тут все от него зависит».

