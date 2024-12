«Donde no hay un Registro, no hay economía», afirma el secretario general del IPRA-CINDER

San José, 6 dic (EFE).- El secretario general del Centro Internacional de Derecho Registral (IPRA-CINDER), Alfonso Candau, afirmó este viernes que donde no hay un registro de la propiedad no hay economía y enfatizó en la necesidad de avanzar hacia la digitalización y garantizar la independencia de los registradores.

«Donde no hay un registro, no hay propiedad, y prácticamente podemos decir que no hay economía, porque se desconocen los propietarios y no hay crédito para empresas y particulares por la falta de certeza», declaró a EFE Candau en el marco del Congreso Internacional de Derecho Registral, organizado por el IPRA-CINDER, que concluyó este viernes en Costa Rica.

Candau explicó que si una entidad crediticia no tiene la seguridad de que la garantía es firme y no está falsificada, no hay manera de que pueda realizar su actividad.

«Dos pilares para el desarrollo económico son tener un buen registro y un buen sistema judicial. Tener certeza de que los contratos se cumplen y, de que si incumplen, se ejecutan las garantías y se recuperan los capitales. Esa es la manera de atraer inversión extranjera, se les tiene que dar seguridad física y jurídica de que los registros son fiables y de que los tribunales de justicia van a tomar esos datos», explicó.

Candau recordó que el IPRA-CINDER firmó un convenio con el Banco Mundial para proporcionarle información relativa a los registros inmobiliarios, ya que la entidad financiera requiere de datos fiables para generar estadísticas, clasificaciones y políticas hacia los países miembros.

«Hacemos un filtrado con la experiencia de que sabemos valorar la fiabilidad de los datos», detalló.

Durante el Congreso que se efectuó esta semana en Costa Rica, unos 300 participantes de 28 países discutieron sobre asuntos vitales de la actividad de los registros como son la digitalización, la independencia en sus labores, el medio ambiente, y los retos y oportunidades de las nuevas tecnologías.

«La mayoría de los países se han incorporado en los procesos de digitalización, pero ocurre que se hace a una velocidad diferente, según los medios de los que se disponen», explicó Candau.

El secretario general del IPRA-CINDER puso como buenos ejemplos de digitalización en los registros a Países Bajos y a Costa Rica.

«Se necesita una buena cartografía aérea, generalmente georeferenciada con GPS. Escanear documentos es un paso intermedio, y el paso final es una verdadera digitalización que permita acceder a los datos y obtener la información que se necesite en tiempo real», detalló.

Entre los grandes retos del sector se encuentra el combate a la corrupción, a la violencia y a las presiones directas e indirectas que reciben los registradores, lo que amenaza su autonomía a la hora de realizar sus labores.

«Una de nuestras tareas fundamentales es abogar por una independencia del registrador, que esté libre de presiones y que sus resoluciones sean únicamente recurribles por los tribunales de justicia», dijo Candau.

En este sentido, el especialista enfatizó en la necesidad de que los países cuenten con «un buen estatuto profesional de inamovilidad y una retribución digna».

El IPRA-CINDER está conformado por 62 países de diversas zonas del mundo y entre sus objetivos está seguir expandiéndose y colaborar con naciones ejemplares en materia registral como Australia y Nueva Zelanda.

Esto contribuirá a incorporar buenas prácticas en los países, a uniformar las operaciones de las instituciones y a lograr una mejor justicia social, apuntó Candau. EFE

