‘Astro Bot’ se corona como el gran ganador de The Game Awards 2024

2 minutos

Los Ángeles, 13 dic (EFE).- El videojuego ‘Astro Bot’ se alzó esta noche como inesperado ganador de The Game Awards, considerados los Óscars de los videojuegos. En total se ha llevado cuatro de las principales categorías: mejor videojuego del año, mejor dirección, mejor juego de acción/aventura y mejor juego familiar.

The Game Awards, conocidos como TGA, se entregaron esta noche en el Peacock Theater de Los Ángeles. ‘Astro Bot’, el ganador de la noche, es un videojuego de plataformas exclusivo de PlayStation, que rinde tributo al legado de la marca japonesa y que ha sido diseñado por Team Asobi.

Además de este título también destacaron ‘Metaphor: ReFantazio’, con premio a la mejor narrativa, dirección artística y mejor juego de rol; y ‘Balatro’, un título que arrasó en categorías independientes, debut de juego indie, juego independiente y juego móvil.

‘Fallout’ se llevó el premio a mejor adaptación, mientras que ‘Helldivers 2’ se alzó con la categoría de multijugador y mejor juego en curso, mientras que ‘Senua’s Saga: Hellblade 2’ ganó el galardón al mejor diseño de audio y mejor actuación para la actriz Melina Juergens.

‘Final Fantasy VII Rebirth’ se llevó el premio a la mejor banda sonora. En las categorías de eSports el mejor juego de este año es ‘League of Legends’, el mejor jugador es Lee Sang-hyeok, conocido como ‘Faker’, y T1 (League of Legends) es el mejor equipo.

La gala de estos premios sirve también como escaparate de las novedades y lanzamientos de los próximos años.

Entre los anuncios más destacados del sector que acogió la gala se encuentra ‘Intergalactic: The Heretic Prophet’, el nuevo proyecto del prestigioso estudio Naughty Dog, y el anuncio de ‘Elden Ring; Nightreign’, el nuevo título de FromSoftware.

Capcom anunció la vuelta de ‘Onimusha: Way of the Sword’ en 2026 y una nueva entrega de ‘Okami’ de la mano de Hideki Kayima.EFE.

csr/cg