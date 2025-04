‘El gran Gatsby’, de F. Scott Fitzgerald, cumple 100 años transformado en fenómeno popular

Nueva York, 9 abr (EFE).- La novela ‘El gran Gatsby’, del autor estadounidense F. Scott Fitzgerald, cumple mañana 100 años desde su publicación, un siglo en el que ha pasado de ser clásico de la literatura a un fenómeno popular de marcada estética que abarca películas, musicales y todo tipo de eventos temáticos.

Cuando Scott Fitzgerald (1896-1940) publicó la novela, a sus 28 años, ya era considerado una de las voces de su generación gracias a obras como ‘This side of paradise’ y ‘The beautiful and damned’, o la colección de relatos ‘Tales of the Jazz age’, que incluía ‘The curious case of Benjamin Button’.

Pero la que se convirtió en hito de literatura estadounidense del siglo XX es la historia del magnate hecho a sí mismo Jay Gatsby, narrada por su vecino, Nick Carraway, y sus legendarias fiestas en Long Island (Nueva York) en la era del jazz, empapadas por el alcohol clandestino de la Prohibición, antes ‘crack’ del 29.

Aquella reflexión sobre el «sueño americano», la riqueza y la clase social tuvo un gran impacto en la generación ‘boomer’ (nacidos entre 1946 y 1964) de EE.UU. ya que fue la primera que tuvo a ‘Gatsby’ como lectura obligatoria en el instituto, al filo de la adultez, y parece que no ha dejado de inspirar a las siguientes.

Fruto de ello son cuatro películas, como la protagonizada en 1974 por Robert Redford y Mia Farrow, y la de 2013, con Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan, esta última un festín visual con tal calado que muchos nativos digitales han conocido antes los ‘memes’ de sus escenas que los textos de la obra.

Un musical en Broadway

Aparte del cine, en Nueva York, no muy lejos de donde transcurre la acción, una adaptación teatral en forma de musical brilla actualmente en Broadway de la mano de los actores Jeremy Jordan y Eva Noblezada, y permanecerá en escena hasta septiembre antes de emprender una gira por el país hasta enero de 2026.

Y es que el atractivo de aquella historia sigue intacto, como demuestran esas ocasionales fiestas temáticas para las que siempre están preparadas las tiendas de disfraces, que venden conjuntos de mujeres ‘flapper’ con coquetos vestidos de flecos, collares de perlas y turbantes con plumas.

Cada verano desde hace 20 años, por ejemplo, en Governors Island, una isla cerca de Manhattan, se celebra la mayor fiesta del mundo inspirada en la era de la Prohibición, un viaje en el tiempo que anima a todo el mundo a meterse en su papel y pasar el día escuchando y bailando jazz.

Nueva York, a donde Fitzgerald se mudó con su esposa Zelda en 1919, aprovecha además los lugares que éste frecuentó y que recrea en la obra, como el Hotel Plaza, que ofrece una ‘suite Gatsby’ de estilo art decó para vivir «los locos años 20» por un módico precio de unos 2.000 dólares.

No son los únicos establecimientos que han olido el negocio: también viven de Gatsby en Long Island, escenario principal de ‘Gatsby’, donde se puede tomar un barco para ver las mansiones de la zona ficticia del West Egg, donde estaba el «nuevo dinero», y el East Egg, el «antiguo dinero».

En su ascenso a un fenómeno ‘pop’, la novela ha pasado a ser un tesoro para los coleccionistas: en 2022, una primera edición del libro, con su icónica portada azul con unos ojos y unos labios, diseñada por el español Francis Cugat, se vendió por unos 367.000 dólares en una feria de antigüedades. EFE

