‘Mientras Yubooh duerme’, un manga sobre salud mental que bate récords desde Chile

3 minutos

Santiago de Chile, 22 nov (EFE).- La chilena Paulina Palacios se ha convertido en poco tiempo en una de las principales voces del manga en español con su saga ‘Mientras Yubooh duerme’ (Planeta), una serie de libros en los que trata de transmitir lo que ha aprendido sobre salud mental.

Ya son cuatro los libros protagonizados por Yubooh, una adolescente que quiere entrar en una academia de brujas, una serie de historias en las que son muy importantes los sentimientos de los personajes, explicó Palacios en una entrevista con EFE antes de viajar a Madrid, donde este viernes participa en el Festival Eñe.

«Lo que yo intento transmitir es cómo me siento yo en mis personajes. Cómo lo ven los demás personajes y cómo lo siente el personaje», resaltó Palacios sobre una saga de la que ha vendido más de 100.000 ejemplares.

La autora, de 32 años, abordó un avión por primera vez para viajar a España y conversar sobre su experiencia en la creación de mundos de fantasía en un festival cuyo invitado de honor es Chile.

La saga de Palacios se ha publicado además en España, Argentina, Colombia o México. Y ahora acaba de sacar un ‘artbook’ de nombre ‘Novilunio’ en el que muestra cómo nació la historia de Yubooh y la evolución de sus dibujos.

«Me da cierta vergüenza el ‘artbook’ por el hecho de que no me gustan tanto mis propios dibujos viejitos. Al final del álbum están recién las ilustraciones más actuales que son las que más me gustan», explicó.

Palacios también resaltó cómo la historia de ‘Mientras Yubooh duerme’, que publicará su quinto volumen a final de año, ha ido cambiando: «comienza como súper bonita y se va como oscureciendo».

«Era la idea que yo tenía desde el inicio, pero no pude transmitirla en el primer tomo. Ahora puedo sentirme mejor porque por fin estoy sacando lo que realmente quería y la historia también avanza, se va poniendo más seria, sigue teniendo como comedia y cosas así, pero es menor a los tomos anteriores», agrega.

La mangaka explica que el relato de Yabooh trata sobre el miedo, sobre problemas «de salud mental que están camuflados en la historia, pero que al final son detalles que hacen que avance». Y por eso cree que sus libros no están destinados a los más pequeños.

Ella creó a Yubooh para adolescentes a partir de 12 años pero el primer libro quedó más infantil y de ahí que la saga se considere para lectores más pequeños.

Unos libros que han provocado reacciones muy positivas, como la de una madre que le dijo que había ayudado a su hija a superar el bullying u otros casos en los que sus lectores le han contado que se sienten identificados con algún personaje. Incluso -revela orgullosa- ha sabido he sabido que algunos psicólogos recomiendan leer ‘Mientras Yabooh duerme’.

Palacios descubrió el manda con ‘Sailor Moon’, una serie de animación japonesa que despertó su pasión por este género, y luego conoció uno de los títulos más conocidos del género, ‘Inuyasha’, y así se despertó su pasión por la ilustración. EFE

mjr/agf