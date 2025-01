‘Serious People’ aborda la figura del padre contemporáneo y satiriza la industria del cine

Mónica Rubalcava

Park City (EE.UU.), 30 ene (EFE).- Los directores Pasqual Gutierrez y Ben Mullinkosson se burlan de su trabajo en ‘Serious People’, una película híbrida que combina ficción y realidad, y que cuestiona el equilibrio entre la vida personal y la laboral en la industria audiovisual de Hollywood, mientras explora temas como la paternidad del hombre contemporáneo.

«Hay muy pocos padres jóvenes específicamente en la industria del cine, y yo estaba acercándome a la paternidad, leyendo un montón de libros e investigando y me di cuenta de que tampoco hay mucho diálogo sobre el padre contemporáneo, especialmente en esta nueva era en la que hay un montón de trabajos desde casa y artistas polifacéticos», asegura en entrevista con EFE Gutierrez.

La película, que actualmente se presenta en el Festival de Sundance de cine independiente, «empezó con un sueño vívido» en el que el director y protagonista elegía a un doble que pudiera reemplazarlo en su trabajo para poder estar más presente con su pareja.

«Yo estaba teniendo un montón de ansiedad sobre cuál es el equilibrio de la vida laboral en esta industria y cómo funciona», ahonda Gutierrez.

«Pasqual me llamó y me dijo, ‘esta es la última oportunidad que tenemos para hacer una película antes de que me convierta en padre'», recuerda Mullinkosson (‘Don’t Be a Dick About It’), su amigo de la universidad y anterior compañero de piso.

Tal y como en el sueño, el filme sigue la historia de Pasqual (Pascual Gutierrez), un director de videos musicales que le ha prometido a su esposa embarazada, Christine (Christine Yuan), que estará presente en todo el proceso del nacimiento de su bebé.

Las situación se complica cuando su productora, que capitanea junto a su amigo Raul (RJ Sanchez), recibe la oportunidad de hacerle un video a Drake, un trabajo que no puede dejar pasar, pero que tampoco puede asumir, por lo que contrata a Miguel (Miguel Huerta), un doble que tendrá que dirigir el vídeo del autor de ‘Hotline Bling’, pese a la angustia de Raul.

La realidad y la ficción se mezcla de forma particular en la película pues todos los personajes son amigos y familiares de Gutierrez y «actúan una versión de sí mismos» manteniendo sus nombres reales y partes fundamentales sobre su vida profesional y personal.

Christine estaba embarazada de verdad y es la esposa de Guitierrez en la vida real, mientras que RJ Sanchez lidera junto a él Cliqua, una productora que le ha hecho videos a artistas como Rosalía, Bad Bunny, Travis Scott o The Weeknd.

‘Serious People’ «tiene un aspecto personal, hasta mi papá y mi perro están en esta película y quiero que la gente se ría, ese es el objetivo de la película», asegura Gutierrez.

Festín o hambruna

Mullinkosson y Gutierrez retratan la presión de trabajar en una industria inestable que se caracteriza por ser «festín o hambruna», en la que el decir que no a un proyecto puede ser duramente «castigado».

«Mucha gente de la industria siente este tipo de presión, entonces queríamos resaltarlo de una manera que pudiera hacer reír, satirizándolo, y que también fuera algo divertido para cualquiera», ahonda Gutierrez.

Pasqual no deja de repetir «lo sencillo» que es su trabajo como director y desarrolla una relación interesante con Miguel, quien lo admira, pero cuya personalidad irreverente y rebelde hace casi imposible una convivencia seria entre él, el equipo de Drake y especialmente Raul.

En el filme el canadiense Drake también es interpretado por un «doppelgänger» (doble), quien después de los altercados que ha tenido con el rapero californiano Kendrick Lamar el último año agrega un toque de comedia a una película llena de identidad de Los Ángeles.

«Cuando la gente piensa en LA, piensa en ostentación y el glamour de las películas, pero LA tiene muchas capas y el Este tiene una comunidad histórica especifica para chicanos y mexico-americanos de la que quería hablar», cuenta Gutierrez.

‘Serious People’ compite en la selección Next del Festival de Sundance que dará a conocer a sus ganadores el 31 de enero desde Park City, Utah, pero continuará con proyecciones hasta el 2 de febrero. EFE

