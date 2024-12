Óscar López espera que Miguel Ángel Rodríguez cuente «toda la verdad» sobre su «bulo»

Bruselas, 6 dic (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, manifestó este viernes su deseo de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuente «toda la verdad» sobre su «bulo» de las filtraciones a la prensa del supuesto delito de la pareja de la dirigente popular, Alberto González Amador.

«El Supremo ha citado al señor Rodríguez, al jefe de gabinete de la señora Ayuso. Yo espero que cuente toda la verdad y se acabe este episodio», dijo López a su llegada al Consejo de ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea que se celebra hoy en Bruselas.

El ministro mantuvo que «la filtración original, toda España lo sabe, por eso le ha citado el (Tribunal) Supremo, la filtración original es Miguel Ángel Rodríguez, que le cuenta un bulo a los medios de comunicación para contar lo contrario de lo que en realidad fue», dijo.

En este sentido, López reprochó que fuera el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien filtrara el «bulo» sobre el «delito» fiscal que «presuntamente» cometió González Amador y, cuando «se supo la verdad, el señor Rodríguez amenazó a periodistas diciendo: ‘Os vamos a cerrar'».

«Eso es lo que no puede ser en este país. Eso es lo que no puede ser hoy, que es el día de la Constitución, hoy que estoy reivindicando que España es una democracia avanzada. No puede ser que en España en 2024 se amenace a periodistas», subrayó el ministro.

El dirigente socialista, que se ha postulado como candidato a las primarias de PSOE de Madrid, aseguró este viernes que «no hay nada que temer» ante una posible imputación de la que fue su asesora, Pilar Sánchez Acera, por la filtración.

«No, temer no es la palabra, no hay nada que temer. Yo procuro explicar una y otra vez, porque claro, si no, la gente se pierde. Aquí lo que ha pasado es que supuestamente el novio de la señora Ayuso ha cometido un delito. El jefe de gabinete de la señora Ayuso filtra un bulo a los medios de comunicación y estamos investigando a todo el mundo», recalcó López, para quien todo este proceso no tiene «ningún sentido».

Preguntado por qué el exlíder del PSOE-M Juan Lobato registró ante notario el mensaje que le envió Acera sobre el correo electrónico del novio de Díaz Ayuso, López se limitó a responder: «Esa es una pregunta para el señor Lobato, obviamente».

En cualquier caso, el ministro socialista apostilló: «Como los juzgados en España se pongan a investigar todas las filtraciones, no hay juzgados suficientes en España».

López, que ayer se postuló oficialmente como candidato a la secretaría general del PSOE-M en sustitución de Lobato, inició sus declaraciones a la prensa con una defensa de la democracia española coincidiendo con la celebración hoy del Día de la Constitución.

«Hoy España es una de las democracia más avanzada del mundo y, entre todos, tenemos que seguir cuidando esa democracia para que siga avanzando y no retroceda, como plantean últimamente estos vientos de ultraderecha que recorren Europa y también España. Por lo tanto, feliz día de la Constitución y que sigamos avanzando juntos, como hemos hecho estos 46 años», declaró. EFE

