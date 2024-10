A Paunovic no lo convencen las disculpas de Alvarado, que arrojó petardo en sala de prensa

1 minuto

Monterrey (México), 4 oct (EFE).- El entrenador serbio Veljko Paunovic afirmó este viernes que «pedir perdón no es suficiente» al aludir a la actitud del jugador del Guadalajara Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien arrojó un petardo a un sala ocupada por periodistas.

“No quiero ser un policía, no busco a quién castigar o qué está mal o bien. Siempre he respetado la consciencia de los jugadores jóvenes, que son traviesos, tienen derecho a equivocarse, pero pedir perdón no es suficiente. Tienen que aprender de las consecuencias”, dijo el entrenador de Tigres.

Paunovic, de 47 años, dirigió a Alvarado en Guadalajara entre 2022 y 2023.

El incidente protagonizado por el centrocampista mexicano se produjo el jueves, cuando ingresó en la sala de prensa y lanzó el artefacto explosivo, que afectó los equipos de un cámara de la televisión y un fotógrafo. EFE

rcg/hbr