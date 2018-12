«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Parlamento suizo aprueba ley de igualdad salarial 04 de diciembre de 2018 - 11:59 Las empresas con más de 100 empleados deberán efectuar controles regulares sobre la igualdad salarial según una nueva ley aprobada por el Parlamento. Para sus partidarios, se trata de un importante paso en el combate a la discriminación de género en el lugar de trabajo. Casi tres años después de la presentación del proyecto de ley, la cámara baja aprobó el lunes la legislación con 99 votos a favor, 88 en contra y cuatro abstenciones. El Senado la había aprobado en mayo pasado. Con esa decisión, Suiza se une a un grupo selecto de países que han impuesto la obligación de informar sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Se considera que se trata de un paso importante hacia el logro de la igualdad de remuneración por un mismo trabajo y, en última instancia, hacia la eliminación de la discriminación de género. + La mujer suiza avanza pero aún es discriminada El principal punto de desacuerdo era el tamaño de las compañías a las que debería exigirse un control de la igualdad salarial. Parlamentarios de los partidos de la derecha conservadora se oponían a la ley con el argumento de que imponía cargas burocráticas adicionales a las firmas, especialmente a las pequeñas. La versión final aplica para las empresas con al menos 100 empleados - menos del 1% de los empleadores -, y no con 50, como había recomendado el Gobierno. Los empleados y los accionistas deben ser informados sobre los resultados de los controles. En una concesión a los conservadores, se estableció que si una empresa demuestra haber logrado la igualdad salarial, no se le requerirán más informes. La recomendación del Gobierno exigía un control cada cuatro años, independientemente del resultado de la última investigación. La igualdad de remuneración ha sido una prioridad para la ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga. Unos 37 años después de que se consagrara la igualdad de género en la Constitución, las mujeres ganan alrededor de una quinta parte menos que los hombres, según la Oficina Federal de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Eso significa que cada mujer pierde un promedio de 600 francos mensuales. Alrededor del 40% de la diferencia salarial entre hombres y mujeres obedece a factores inexplicables, en el sentido de que no pueden justificarse por variables como las calificaciones profesionales o los años de servicio, según esa dependencia.