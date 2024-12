Agenda Informativa de EFE Internacional del 10 al 16 de diciembre

Damasco/Jerusalén/Beirut.- Seguimiento de los conflictos en Oriente Medio y sus derivadas (cobertura diaria).

Moscú/Kiev.- Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus derivadas (cobertura diaria)

MARTES, 10 DE DICIEMBRE DE 2024

Ginebra – DIA DERECHOS HUMANOS – El mundo conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, elegido por ser el día en el que hace 76 años se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Roma.- ITALIA ESPAÑA.- Los Reyes de España viajan a Italia para una visita de estado que incluye actividades en Roma y Nápoles (hasta el 12 de diciembre).

Oslo – NOBEL PAZ – El Ayuntamiento de Oslo acoge la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, que este año ha recaído en la organización japonesa Nihon Hidankyo por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares

Dublín – IRLANDA DEL NORTE BREXIT – La Asamblea de Irlanda del Norte vota sobre los arreglos comerciales posbrexit, cuyo resultado podría obligar a Londres y Bruselas a renegociar los protocolos acordados para la provincia británica.

Ginebra – OMS GLOBAL -El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa de fin de año, en la que abordará los temas centrales de la salud pública internacional.

Bruselas – UE FINANZAS – Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) celebran una reunión en Bruselas en la que pasarán revista a las negociaciones para actualizar la directiva europea sobre fiscalidad energética, que todavía divide a los países miembros.

Buenos Aires – ARGENTINA GOBIERNO – El ultraliberal Javier Milei cumple un año al frente del Gobierno de Argentina, tras haber ganado la segunda vuelta de las elecciones en noviembre de 2022.

Berlín – POLONIA GOBIERNO – El primer ministro polaco, Donald Tusk, lleva un año al frente del Gobierno, una labor que inició con muchas promesas de cambio, muchas de las cuales que se han topado no obstante con el rechazo frontal del presidente, Andrzej Duda.

EUROPA

París.- MÓNACO BLANQUEO.- Moneyval, el órgano del Consejo de Europa contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, publica un informe de seguimiento sobre Mónaco.

Dublín.- IRLANDA DEL NORTE BREXIT.- La Asamblea de Irlanda del Norte celebra una votación sobre los arreglos comerciales posbrexit en la provincia británica.

Londres.- R.UNIDO FINANZAS.- La consejera ejecutiva de Banco Santander, Ana Botín, participa en un acto organizado por la agencia estadounidense Bloomberg sobre ‘Mujeres, dinero y poder’.

Ginebra.- TRANSPORTE AÉREO.- La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) publica su informe anual sobre el estado del sector.

París.- TEDH PERÚ.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre dos demandas contra Países Bajos por rechazar la reunificación familiar de extranjeros.

Londres.- R.UNIDO UE.- El Comité de Asuntos Europeos de la Cámara de los Lores del Parlamento Británico celebra una reunión para examinar las políticas del Gobierno laborista a la hora de «restablecer» sus relaciones con la UE.

Freiberg (Alemania).- ALEMANIA SERBIA.- El canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente serbio, Aleksandar Vucic, se reúnen para abordar la extracción de materias primas, en concreto de litio.

Bruselas.- UE MOTOR.- El presidente de ACEA y consejero delegado de Renault, Luca de Meo, ofrece una conferencia de prensa para tratar sobre el futuro Plan de Acción Industrial para la Automoción en la Unión Europea.

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El líder del Partido Liberal de Alemania (FDP), el exministro de Finanzas Christian Lindner, y el secretario general de esta fuerza, Marco Buschmann, presentan el programa electoral de cara a los comicios generales anticipados de febrero próximo.

París.- OCDE COMPETENCIAS.- La OCDE publica los resultados de la segunda evaluación de competencias en comprensión de textos, matemáticas y resolución de problemas adaptativos para 160.000 adultos de 16 a 65 años en 31 países,

Vilna.- UE IGUALDAD.- El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), con sede en Vilna, publica el Índice de Igualdad de Género 2024.

Bruselas.- UE FINANZAS.- Los ministros de Economía y Finanzas de la UE se reúnen en Bruselas.

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Tel Aviv.- ISRAEL NETANYAHU.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, testifica ante la Corte de Jerusalén en su juicio por corrupción.

Rabat.- MARRUECOS DERECHOS HUMANOS.- El diario marroquí ‘Le Monde Amazigh’ organiza una conferencia sobre la situación de los derechos humanos en el Norte de África.

Oujda (Marruecos).- MARRUECOS DERECHOS HUMANOS.- La Organización Marroquí de Derechos Humanos celebrará una rueda de prensa con motivo del 76 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Abuya.- ÁFRICA ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, empieza en Nigeria una gira africana que le llevará también esta semana a Sudáfrica y Lesoto.

Riad.- COP16 DESERTIFICACIÓN.- Continúa la decimosexta sesión de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD).

Windhoek.- BIODIVERSIDAD CONFERENCIA.- La 11ª sesión plenaria de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) empieza en Namibia (hasta el 16 de diciembre).

AMÉRICA

Santa Cruz de Yojoa (Honduras) – HONDURAS UE – La Unión Europea (UE) presenta los nuevos proyectos que apoyará en Honduras, incluida la recuperación del Lago de Yojoa, uno de los principales sitios turísticos del país.

Sao Paulo.- BRASIL BOLSONARO.- La Central Única de los Trabajadores (CUT), principal sindicato de Brasil, realiza una manifestación en contra de la demanda de la extrema derecha para que se amnistíe a los condenados por la intentona golpista del 8 de enero de 2023.

Washington.- EEUU LATINOAMÉRICA.- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, habla en el centro de pensamiento Wilson sobre la agenda latinoamericana bajo la nueva Administración de Donald Trump y el liderazgo republicano del Congreso.

Bogotá.- GARCÍA MÁRQUEZ.- La directora Laura Mora y varios actores de ‘Cien años de soledad’, serie de Netflix basada en la novela homónima de Gabriel García Márquez, hablan con EFE de su participación en esta producción que se estrena el 11 de diciembre.

Guatemala.- GUATEMALA JUSTICIA.- El arzobispado de Guatemala entrega la Orden Gerardi 2024 a un grupo de mujeres mayas por su lucha por la justicia y dos sacerdotes destacados por su labor social en el país.

Nueva York.- EEUU HISPANOS.- Comienza en Nueva York la Hispanic Leadership Summit, un foro de líderes hispanos a nivel empresarial, político y social.

Washington.- AMÉRICA DENGUE.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) habla en conferencia de prensa virtual del estado actual del dengue, Oropouche y gripe aviar en las Américas.

Washington.- EEUU TRANSICIÓN.- Audiencia del comité judicial del Senado sobre el impacto del plan de deportaciones masivas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Quito.- ECUADOR ELECCIONES.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) muestra los avances en la impresión de las papeletas y documentos para la celebración de las elecciones generales de 2025.

Washington.- DDHH LATINOAMÉRICA.- La presidenta del Diálogo Interamericano, Rebecca Bill Chavez, habla sobre los encarcelamientos por razones políticas y sobre los derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe.

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CORRUPCIÓN.- EL capítulo panameño de Transparencia Internacional (FDLC-TI Panamá) analiza los procesos de selección de los Procuradores en Panamá, su impacto en la justicia y en la lucha contra la corrupción.

Quito.- ECUADOR MEDIOAMBIENTE.- Fundación Pachamama reflexiona en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos sobre los logros alcanzados.

Asunción.- PARAGUAY D. HUMANOS.- La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presenta su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Brasilia.- BRASIL ESLOVAQUIA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe este martes al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, en Brasilia.

Quito.- ECUADOR TRANSPORTE.- El operador de los sistemas de recaudación del Metro de Quito y la Metrovía de Guayaquil analiza en una conferencia las oportunidades de interoperabilidad del transporte terrestre en Ecuador.

Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en noviembre.

ASIA

Shanghái.- CHINA COMERCIO.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de noviembre del comercio entre el país asiático y el resto del mundo.

Taipéi.- TSMC VENTAS.- La tecnológica Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de chips del mundo, publica sus cifras de ventas de noviembre.

MIÉRCOLES, 11 DE DICIEMBRE

Naciones Unidas.- ISRAEL PALESTINA.- La Asamblea General de la ONU vota dos proyectos de resolución presentados por la representación de Palestina para exigir un alto el fuego en Gaza, garantías para el acceso humanitario al enclave y respeto a la labor e inmunidad de la UNRWA.

Ginebra – ISRAEL PALESTINA – La relatora de la ONU sobre la situación de derechos humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese, y otros expertos de la ONU hablan de la situación en el enclave tras catorce meses de guerra.

Berlín – UCRANIA GUERRA – El canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro de Ucrania, Denís Shmigal, inauguran el séptimo Foro Económico germano-ucraniano en Berlín, al que asisten unos 500 participantes y que se celebra bajo el lema «Más fuertes juntos, asegurar el futuro».

Buenos Aires.- ARGENTINA FERNÁNDEZ.- El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) declara ante la Justicia argentina por la causa que investiga la denuncia de violencia machista en su contra por parte de su expareja Fabiola Yáñez.

Jerusalén.- ISRAEL PARAGUAY- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, comienza hoy un viaje de cuatro días a Jerusalén durante el que dará un discurso ante el Parlamento y reabrirá la Embajada paraguaya en la ciudad, cerrada desde que su antecesor, Mario Abdo Benítez, la trasladó a Tel Aviv.

Argel.- ARGELIA TERRORISMO.- Audiencia del escritor argelino Boualem Sansal, de 75 años, quien fue detenido el pasado 16 de noviembre al volver a Argelia y está acusado de cargos vinculados contra la seguridad del Estado según la ley antiterrorista.

Roma.- ITALIA ESPAÑA.- Segundo día de la visita de Estado de los Reyes de España a Italia, con una agenda que tiene como puntos centrales la participación de rey Felipe VI en una sesión conjunta de la Cámara de los diputados y el Senado y un encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

EUROPA

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El canciller alemán, Olaf Scholz, registra oficialmente la solicitud para someterse en el Parlamento a una moción de confianza el día 16 tras la ruptura de la coalición de Gobierno, lo que llevará a la celebración de elecciones generales anticipadas en 2025.

Londres.- HEATHROW TRÁFICO.- El aeropuerto londinense de Heathrow divulga los datos del tráfico correspondientes al mes de noviembre.

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informe mensual sobre la situación del mercado petrolero.

Viena.- ONU TRATA DE PERSONAS.- La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publica en Viena su informe global sobre la trata de personas 2024.

París.- OCDE DESEMPLEO.- La OCDE publica las tasas del desempleo de sus países miembros y del conjunto de la organización.

Río de Janeiro.- BRASIL INTERESES.- El Banco Central brasileño anuncia si mantiene o modifica la tasa básica de intereses de Brasil. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno divulga el crecimiento del sector servicios de Brasil en octubre.

Madrid.- LATINOAMÉRICA COMUNICACIÓN.- Periodistas y escritores latinoamericanos como Martín Caparrós, Jorge Volpi o Juan Gabriel Vásquez participan en el Foro Eurolatinoamericano de Comunicación “Examen de la democracia en Latinoamérica” en la Casa de América de Madrid.

Ginebra.- EMPLEO DERECHOS.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta un informe sobre cómo está funcionando el diálogo social.

Ginebra.- SUIZA ESPAÑA.- El Museo Rath de Ginebra presenta a la prensa la exposición «L’image Revenante» con obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa”.

Lisboa.- PORTUGAL FEMINISMO.- Lanzamiento del libro ‘O essencial sobre Natália Correia» sobre la vida y trabajo de la escritora política y feminista portuguesa Natália Correia (1923-1993).

AMÉRICA

Washington.- LATINOAMÉRICA INMIGRACIÓN.- El alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez Lemus, habla en el centro AS/COA de Washington sobre el desarrollo económico en Centroamérica y las estrategias para promoverlo.

Washington.- EEUU AFGANISTÁN.- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, hace balance ante el Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán.

Miami.- FORO ESTRATÉGICO.- Los expresidentes Vicente Fox (México), Iván Duque (Colombia) y el expresidente interino de Venezuela Juan Guaidó participan en el World Strategic Forum.

Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) de Brasil divulga los datos de producción y ventas de automóviles en noviembre y su primera proyección para 2025.

Nueva York.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Nueva York celebra el ‘The IA Summit’, evento centrado en las novedades de la inteligencia artificial (IA) que reúne a expertos, académicos y empresas relacionadas con esta novedosa tecnología.

Toronto.- CANADÁ INTERESES.- El Banco de Canadá anuncia su decisión sobre tipos de interés.

Washington – EEUU INFLACIÓN – Washington – La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica los datos de inflación de Estados Unidos correspondientes al mes de noviembre.

Bogotá.- GARCÍA MÁRQUEZ.- Netflix estrena mundialmente la serie ‘Cien años de soledad’, basada en la novela homónima del nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez.

Nueva York.- EEUU MÚSICA.- Concierto organizado por el Teatro Real español dedicado a los miembros del recién creado grupo de American Fellows del Teatro Real.

ASIA

Manila.- FILIPINAS PRESIDENCIA.- La Oficina Nacional de Investigación de Filipinas cita para declarar a la vicepresidenta, Sara Duterte, tras sus supuestas amenazas de muerte contra el presidente Ferdinand Marcos Jr.

Manila.- ASIA BAD.- El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) publica sus perspectivas económicas para Asia.

Shanghái.- CHINA COYUNTURA.- Se espera que dé comienzo en China la Conferencia Central de Trabajo Económico, una cumbre anual clave.

Bangkok.- FAO FORO.- Finaliza el Foro Internacional sobre Tierra, Suelo y Agua coorganizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Gobierno de Tailandia.

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Argel.- ARGELIA CULTURA.- Audiencia del escritor argelino Boualem Sansal, de 75 años y detenido el pasado 16 de noviembre al volver a Argelia por cargos vinculados contra la seguridad del Estado según la ley antiterrorista.

Riad.- COP16 DESERTIFICACIÓN.- Decimosexta sesión de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

Kinsasa.- RD CONGO EJÉRCITO.- Amnistía Internacional (AI) presenta un nuevo informe sobre la matanza de más de 50 personas en la ciudad de Goma, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), a causa de la brutal represión de protestas por parte del Ejército congoleño.

JUEVES, 12 DE DICIEMBRE

Berlín.- UCRANIA GUERRA.- La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, participa en un encuentro de ministros europeos de Exteriores sobre la situación en Ucrania y se reúne con la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya.

Viena.- UCRANIA GUERRA.- La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, celebra hoy una sesión extraordinaria, convocada por Ucrania como reacción a los repetidos ataques de Rusia contra la infraestructura energética relacionada con sus plantas atómicas.

Nápoles (Italia).- ITALIA ESPAÑA.- El rey Felipe VI recibe su primer su primer doctorado ‘honoris causa’, en Ciencias Sociales y Estadísticas, por la Universidad Federico II de Nápoles, que este año celebra su 800 aniversario.

Fráncfort – BCE TIPOS – Última reunión del año del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo para revisar su política monetaria.

Nueva York.- INFORME UNICEF.- Un informe de Unicef revela que 150 millones de niños en todo el mundo (dos de cada diez) no están registrados en el sistema de registro civil, lo que les lleva a vivir una vida sin identidad legal ni acceso a servicios como la educación o la atención sanitaria.

EUROPA

Vilna.- LITUANIA GOBIERNO.- Toma posesión el nuevo Gobierno lituano bajo el mando del primer ministro socialdemócrata Gintautas Paluckas.

Bruselas.- UE INTERIOR.- Consejo de Asuntos de Interior de la UE

París.- OCDE IA.- La OCDE organiza una conferencia internacional sobre la inteligencia artificial (IA) en el trabajo, sus implicaciones para la productividad, la innovación y la capacitación de las personas.

Londres.- THE BEATLES.- Salen a subasta más de 300 páginas de documentos inéditos legales sobre la ruptura de ‘The Beatles’, que podrían alcanzar un precio de venta de entre 5.000 y 8.000 libras.

París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. (

París.- G20 OCDE.- Se publican las cifras trimestrales de crecimiento del G20 y de sus miembros.

AMÉRICA

Washington.- EEUU PARTIDOS.- El Comité de Reglas del Partido Demócrata estadounidense se reúne para establecer el procedimiento por el cual el próximo 1 de febrero se elegirá a su nueva directiva.

Buenos Aires.- ARGENTINA PERONISMO.- Cristina Fernández asume formalmente la presidencia del Partido Justicialista (PJ, peronismo) en un acto en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), en Buenos Aires

Quito.- ECUADOR PARLAMENTO.- El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador debate la reforma de la Ley de la Seguridad Social. Asamblea Nacional

Lima.- PERÚ INTERÉS.- El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) toma una decisión sobre la tasa de interés referencial, al evaluar el Programa Monetario del último mes del 2024.

Madrid.- LATINOAMÉRICA ARTE.- Convergencias / Divergencias es el título de una exposición que pone en paralelo el arte de la selva amazónica con el arte moderno y contemporáneo.

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Riad.- COP16 DESERTIFICACIÓN.- Decimosexta sesión de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación-

Rabat.- MARRUECOS JORNADAS.- Nueva edición del evento «Diálogos Atlánticos» organizado por el ‘think tank’ marroquí Policy Center for the New South. El evento dura tres días.

ASIA

Nueva Delhi.- INDIA ECONOMÍA.- El Banco de la Reserva de la India (RBI, ente emisor) publica los datos mensuales de inflación.

Bangkok.- BIRMANIA OPIO.- La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) presenta un informe sobre la situación del opio en Birmania (Myanmar), que en 2023 superó a Afganistán como el mayor productor de opio del mundo.

Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas comerciales de Brasil en octubre.

Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno brasileño divulga su segunda proyección para la cosecha agrícola de 2025. (Texto)

VIERNES, 13 DE DICIEMBRE

Ginebra – ONU D.HUMANOS – El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ofrece informaciones actualizadas sobre la situación en Venezuela y Ucrania.

EUROPA

París.- OCDE IA.- La OCDE organiza una conferencia internacional sobre la inteligencia artificial (IA) en el trabajo, sus implicaciones para la productividad, la innovación y la capacitación de las personas.

Fráncfort.- ALEMANIA COYUNTURA.- El Bundesbank publica sus previsiones actualizadas de crecimiento económico e inflación en Alemania para los próximos años (Texto)

Bruselas.- UE INTERIOR.- Consejo de Justicia de la UE.

París.- AIE GEOTERMIA.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica un informe sobre el futuro de la geotermia.

Londres.- R.UNIDO ECONOMÍA.- La Oficina Nacional de Estadísticas publica su estimación de crecimiento del PIB para el mes de octubre.

Ginebra.- DISCRIMINACIÓN DERECHOS.- El Comité de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación Racial presenta sus conclusiones luego de examinar la situación en varios países, entre ellos Ecuador. (Texto)

Roma.- ITALIA PALESTINA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, en Roma

París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos definitivos de la inflación de noviembre.

Luxemburgo.- UE INDUSTRIA.- Eurostat publica datos de la producción industrial en la UE de octubre.

París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los resultados definitivos de la inflación en noviembre.

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Rabat.- MARRUECOS JORNADAS.- Segunda jornada de los Diálogos Atlánticos con presencia de la exministra de Exteriores española Ana Palacio, el exministro francés de Economía Dominique Strauss-Kahn y el exministro de Exteriores portugués Paulo Portas.

Riad.- COP16 DESERTIFICACIÓN.- Decimosexta sesión de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

AMÉRICA

Quito.- ECUADOR ENERGÍA.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador retoma el juicio político de censura contra la exministra de Energía y Minas Andrea Arrobo.

Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga el crecimiento en octubre de la actividad económica de Brasil (IBC-Br), el índice que utiliza para anticipar la tendencia del PIB.

ASIA

Islamabad.- PAKISTÁN OPOSICIÓN.- El Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), el partido de Imran Khan, convoca una manifestación para rendir homenaje a las los partidarios que según la formación perdieron la vida por la represión de las fuerzas de seguridad a las protestas de las últimas semanas.

Tokio.- JAPÓN INDICADORES.- El Banco de Japón (BoJ) publica su informe trimestral Tankan sobre el clima empresarial.

SÁBADO, 14 DE DICIEMBRE

Roma.- ITALIA ARGENTINA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma al presidente argentino, Javier Milei.

Islamabad – PAKISTÁN OPOSICIÓN – Se agota el plazo del ultimátum emitido por el jefe del partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), el popular líder opositor Imran Khan, para que el gobierno cumpla sus demandas, entre las que destaca la liberación de los opositores encarcelados.

Caracas.- LATINOAMÉRICA ALBA.- Vigésimo aniversario de la fundación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

La Paz.- BOLIVIA JUSTICIA.- Previa de la jornada de las elecciones judiciales en Bolivia, que se efectuarán después de un entorpecido proceso para su aprobación en el Legislativo que llevó a que se retrasara un año los comicios y que los actuales magistrados se prorrogaran en el mandato.

Tifllis.- GEORGIA CRISIS.- El presidente de Georgia es elegido por 150 diputados y 150 delegados de asambleas locales, según la innovación constitucional que eliminó la votación universal para elegir al jefe del Estado,. (Texto)

MOSCU.- RUSIA CONGRESO.- El partido del Kremlin , Rusia Unida, celebra su congreso anual. (Texto)

Roma.- ITALIA LIBANO.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma a su homólogo libanés, Najib MIkati.

DOMINGO, 15 DE DICIEMBRE

Ajaccio (Francia).- PAPA FRANCIA.- El papa Francisco viaja a Ajaccio, en la isla francesa de Córcega, para participar en una conferencia sobre la religiosidad mediterránea y se reúne con el presidente francés, Emmanuel Macron.

La Paz.- BOLIVIA JUSTICIA.- Se realizan las elecciones judiciales en Bolivia luego de un entorpecido proceso para su aprobación en el Legislativo que llevó a que se retrasara un año los comicios y que los actuales magistrados se prorrogaran en el mandato.

Caracas.- VENEZUELA CONSTITUCIÓN.- Venezuela conmemora este domingo los 25 años de la la aprobación en 1999, de su actual Constitución.

LUNES, 16 DE DICIEMBRE

Berlín – ALEMANIA ELECCIONES — El canciller alemán, Olaf Scholz, se somete a una moción de confianza en el Parlamento alemán tras romperse el Gobierno de coalición, un voto que perderá por estar en minoría y que dará paso a unas elecciones anticipadas el próximo 23 de febrero.

Berlín.- UCRANIA GUERRA.- Los jefes de Gobierno de los países del formato de defensa conocido como la Fuerza Común Expedicionaria (JET), que incluye Dinamarca, Finlandia, Islandia, Lituania, Letonia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido) se dan cita en Tallín.

Bruselas.- UE ENERGÍA.- Consejo de Energía de la UE.

Bruselas.- UE EXTERIORES.- Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

Ginebra.- EMPLEO DERECHOS.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta sus últimos estimaciones sobre los trabajadores migrantes y su situación.

Casablanca.- MARRUECOS JUSTICIA.- Arranca el juicio contra el activista izquierdista marroquí Fouad Abdelmoumni por su supuesta implicación en delitos de denuncia falsa, difusión de información falsa e insulto a instituciones.

París.- FRANCIA TERRORISMO.- Requisitoria de la Fiscalía en el juicio por el caso de Samuel Paty contra los que participaron en la campaña contra este profesor que precedió a su asesinato por un yihadista.

Shanghái.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de noviembre de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos.

Shanghái.- CHINA INMOBILIARIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en noviembre de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país.

Bogotá.- COLOMBIA INDUSTRIA.- El Gobierno colombiano divulga el resultado de la producción industrial de octubre.

