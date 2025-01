Agenda Informativa de EFE Internacional del 18 al 24 de enero de 2024

21 minutos

Kiev/Moscú/Otras capitales – Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus derivadas (cobertura diaria)

Jerusalén/Otras capitales – Seguimiento del alto el fuego en Gaza y sus derivadas (cobertura diaria)

Washington/Otras capitales – Toma de posesión de Donald Trump como presidente de EEUU y sus derivadas (cobertura diaria)

sábado, 18 de enero de 2025 —————————————————–

Washington.- EEUU INVESTIDURA.- El gabinete del presidente electo estadounidense, Donald Trump, ofrece una recepción en el marco de los actos previos a la investidura del día 20. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU INVESTIDURA.- El presidente electo estadounidense, Donald Trump, inaugura los actos de su investidura, que tendrá lugar el día 20, con una recepción en su club de golf en Virginia, cerca de Washington. Trump Sterling (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Washington.- EEUU INVESTIDURA.- Organizaciones feministas convocan en todo Estados Unidos una manifestación contra el recorte de derechos que prevén en el segundo mandato de Donald Trump, que será investido el l. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Trípoli.- LIBIA ENERGÍA.- La Cumbre Energética y Económica de Libia 2025 (LEES) arranca en el país magrebí con la participación de líderes en energía, finanzas y tecnología de la región. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA NISMAN.- Se cumplen 10 años del fallecimiento del fiscal argentino Natalio Alberto Nisman, quien fue hallado muerto en su casa el 18 de enero de 2015 en un episodio que conmocionó a la sociedad argentina por sus implicaciones políticas (Foto) (Vídeo)

Langkawi.- ASEAN EXTERIORES.- Los cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen en el archipiélago malasio Langkawi, su primer encuentro con Malasia como líder anual del grupo y que tendrá lugar con el alto el fuego en Gaza y los conflictos birmano y del mar de China de fondo. (Texto)

08:00h.- Túnez.- TÚNEZ TRANSICIÓN.- El Comité Nacional de Defensa de Libertades y Democracia tunecino (CNDLD) organiza un coloquio en la capital Túnez sobre “El camino del estado y de la revolución»: lecturas críticas de la transición democrática.

18:00h.- Lima.- PERÚ ESPAÑA.- La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe en Lima la Orden al Mérito en grado Gran Cruz y participa en un homenaje al conquistador de Perú, Francisco Pizarro, con el descubrimiento de un monumento en tributo al español junto al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Londres.- R.UNIDO PALESTINA.- Concentración de la Primera Marcha Nacional por Palestina en 2025, por el fin de la violencia y el armamento británico a Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00h.- Berlín.- ALEMANIA AGRICULTURA.- Conferencia de ministros de Agricultura en Berlín, en el marco del Foro global para Alimentos y Agricultura que se celebra dentro de la Semana Verde y a la que se prevé que asistan unos 70 ministros de todo el mundo, 10 organizaciones internacionels 70 ministros y 10 organizaciones internacionales. (Texto)

10:30h.- Berlín.- PPE REUNIÓN.- Los líderes conservadores de la UE concluyen en Berlín para abordar la competitividad europea en medio de la competencia china y la amenaza del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, de imponer aranceles a la Unión Europea . (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Chemnitz.- UE CULTURA.- La Capital Europea de la Cultura Chemnitz 2025 se inaugura oficialmente con una ceremonia en la Ópera de la ciudad alemana.(Texto)

domingo, 19 de enero de 2025 —————————————————–

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Entra en vigor del alto el fuego en Gaza.

Davos.- FORO DAVOS.- El Foro Económico Mundial ultima los preparativos de su gran reunión anual en Davos, que sus organizadores creen que será histórica por el importante número de dignatarios, dirigentes de empresas y representantes de la sociedad civil que acudirán. (Texto) (Foto)

Ciudad de Panamá.- ODEBRECHT PANAMÁ.- Previa del inicio del juicio por el caso Odebecht en Panamá, que involucra a dos expresidentes panameños, varios exministros y otras personalidades imputadas de blanqueo. (Texto)

Washington.- EEUU BIDEN.- El presidente saliente estadounidense, Joe Biden, viaja a Charleston (Carolina del Sur) la víspera de que el republicano Donald Trump sea investido mandatario.

Washington.- EEUU INVESTIDURA.- El presidente electo estadounidense, Donald Trump, ofrece un discurso durante una cena «a la luz de las velas», según su equipo, en el marco de los actos de su investidura.

Washington.- EEUU INVESTIDURA.- El presidente electo estadounidense, Donald Trump, ofrece el llamado «gran mitin de la victoria» en Washington la víspera de su investidura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Trípoli.- LIBIA TRANSICIÓN.- La ciudad de Derna acoge una reunión entre miembros del Parlamento y del Alto Consejo de Estado, instituciones libias enfrentadas en el dividido país, para crear un Gobierno unificado y un posible calendario electoral. (Texto)

Langkawi.- ASEAN EXTERIORES.- Los cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) finalizan su primer encuentro del año en el archipiélago malasio Langkawi tras dos días de reuniones. (Texto)

17:00h.- Washington.- ISRAEL PALESTINA.- Familiares de rehenes estadounidenses en Israel ofrecen una rueda de prensa en Washington para reclamar la vuelta de sus seres queridos.

12:00h.- Madrid.- FITUR 2025.- Fitur, la mayor feria mundial de turismo, habla «portuñol» en su edición 2025, en la que Brasil, como país socio, cobra un especial protagonismo para atraer inversores y visitantes (Texto)

17:45h.- Washington.- EEUU INVESTIDURA.- El presidente electo estadounidense, Donald Trump, entrega flores en la tumba del soldado desconocido del cementerio nacional de Arlington en el marco de los actos previos a su investidura del día 20. Cementerio nacional de Arlington

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El lider de los cristianodemócratas s y favorito en las elecciones de febrero en Alemania, Friedrich Merz, interviene en la ciudad de Brilon, en un acto de campaña. (Texto) (Foto)

lunes, 20 de enero de 2025 —————————————————–

17:00h.- Washington.- EEUU INVESTIDURA.- El republicano Donald Trump es investido como 47 presidente de Estados Unidos tras haber ganado a la demócrata Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Osaka.- EXPO OSAKA 2025.- A menos de tres meses para la inauguración de la Expo de Osaka 2025 algunos países continúan la construcción de sus pabellones y otros están a la espera de poder acceder para comenzar el montaje interior, mientras la escasa venta de entradas aún no preocupa a los organizadores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Casablanca.- MARRUECOS JUSTICIA.- Nueva sesión del juicio contra el activista izquierdista marroquí Fouad Abdelmoumni por su supuesta implicación en delitos de denuncia falsa, difusión de información falsa e insulto a instituciones. Tribunal de Primera Instancia de Ain Sbaa (sala 8)

Washington.- EEUU INVESTIDURA.- Una protesta conmemora la lucha de Martin Luther King Jr. en favor de la justicia y de la equidad mientras el republicano Donald Trump es investido presidente de Estados Unidos. Metropolitan Ame Church. 1518 M Street NW

Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Reunión del Eurogrupo (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:30h.- Nicosia.- CHIPRE POLÍTICA.- Los lideres chipriotas griego y turco, Nikos Jristodulidis y Ersin Tatar, se reúnen el próximo lunes a las 10:30 a.m hora local para hablar sobre la apertura de nuevos pasos de control para facilitar el movimiento de las comunidades chipriotas griegas y turcas, divididas desde 1974.

10:00h.- Madrid.- IBEROAMÉRICA COYUNTURA.- Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano, encabeza la jornada «Iberoamérica en el mundo: una visión desde la SEGIB» , sobre la situación del continente en el inicio de 2025 (Texto)

14:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO EEUU.- Sheinbaum expone sus planes para lidiar con el nuevo Gobierno de Trump (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Lisboa.- PORTUGAL CULTURA.- Portugal presenta el programa de conmemoraciones por el centenario del nacimiento de uno de los grandes maestros de la guitArra portuguesa, Carlos Paredes (1925-2004) (Texto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- ISRAEL PALESTINA.- El Consejo de Seguridad debate a nivel ministerial la situación en Palestina, a propuesta de Argelia. Interviene el secretario general António Guterres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00h.- Bruselas.- UE TERESA RIBERA.- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, asiste al Foro Nueva Economía en Bruselas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Reunión del Eurogrupo (Texto) (Foto) (Vídeo)

martes, 21 de enero de 2025 —————————————————–

Bratislava.- ESLOVAQUIA GOBIERNO.- Moción de censura en el Parlamento al gobierno de coalición de populistas de izquierdas y ultranacionalistas liderado por Robert Fico. (Texto)

Washington.- EEUU GOBIERNO.- El comité del Senado estadounidense sobre Asuntos para los Veteranos evalúa la nominación de Doug Collins como nuevo secretario de los Asuntos para los Veteranos.

Washington.- EEUU INVESTIDURA.- El presidente electo estadounidense, Donald Trump, participa en un servicio nacional de oración un día después de su investidura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL SUR CRISIS.- Se celebra la tercera vista del juicio ante el Tribunal Constitucional surcoreano para determinar si la destitución del presidente, Yoon Suk-yeol, motivada por su declaración de la ley marcial será o no definitiva. Tribunal Constitucional

Nueva York.- EEUU SALUD.- Un millar de médicos de cuatro hospitales de Nueva York han notificado que irán a huelga a partir de hoy si no logran avances en la negociación de un nuevo contrato entre su sindicato y la corporación pública de hospitales.

Bruselas.- UE FINANZAS.- Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Texto) (Foto) (Vídeo)

Varsovia.- POLONIA UE.- Consejo informal de los ministros de Educación de la Unión Europea (UE)

Berlín.- ALEMANIA ENERGÍA.- El diario económico alemán Handelsblatt organiza una conferencia energética en la que participan los consejeros delegados de E.ON, Uniper, RWE, Engie Alemania, el vicecanciller y ministro de Economía y Protección del Clima, y el presidente de la Agencia alemana de Redes, entre otros. (Hasta el día 23)

08:00h.- Madrid.- FITUR 2025 IBEROAMERICA.- Responsables de turismo de 14 países iberoamericanos debaten sobre las estrategias a futuro en el marco de la XXVIII Confederación de ministros y empresarios iberoamericanos de turismo previa a la inauguración de Fitur en Madrid, ka mayor feria mundial del sector. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Nueva York.- EEUU HISTORIA.- Inauguración de «Anna Frank. La exposición», que recrea la habitación donde la niña escribió su famoso diario. Es parte de los actos de conmemoración del 80 aniversario de la liberación de Auschwitz. Centro para la Historia Judía. 15 Wet, 16th Street. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:20h.- Davos.- DAVOS 2025.- El viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, participa en el Foro de Davos. Centro de Congreso de Davos.

12:00h.- Estrasburgo.- UE EEUU.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre las implicaciones económicas y geopolíticas de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos

08:00h.- Estrasburgo.- UE REDES SOCIALES.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre la legislación comunitaria para proteger a los ciudadanos de la injerencia extranjera y la desinformación con el telón de fondo de los cambios en la política de moderación de Meta y la deriva del dueño de X, Elon Musk

17:00h.- Estrasburgo.- UE VENEZUELA.- El Parlamento Europeo debate la situación en Venezuela tras los acontecimientos del 10 de enero

09:50h.- Davos.- DAVOS 2025.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participa en el Foro de Davos. Centro de Congreso de Davos.

08:30h.- Madrid.- FITUR 2025 IBEROAMÉRICA.- XXVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo (CIMET) Auditorio Sur de IFEMA (Texto)

10:00h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- La estadounidense Tricia Tuttle, la nueva responsable del Festival Internacional de Cine de Berlín presenta en rueda de prensa el programa de la 75ª edición de la Berlinale que se celebrará a finales de febrero en la capitla germana. (Texto)

07:00h.- Londres.- R.UNIDO DESEMPLEO.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga las cifras del desempleo británico correspondiente a los últimos tres meses. (Texto)

15:00h.- Nueva York.- ÁFRICA TERRORISMO.- Sesión en el Consejo de Seguridad dedicada al terrorismo en África, convocada a nivel ministerial por la presidencia argelina del Consejo de Seguridad. Asistirá el ministro argelino de Exteriores, Ahmed Attaf. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Bruselas.- UE FINANZAS.- Reunión del Ecofin. (Texto) (Foto) (Vídeo)

1miércoles, 22 de enero de 2025 —————————————————–

Tegucigalpa.- HONDURAS VIOLENCIA.- El asesinato de más de 600 menores en 2024 en Honduras, algunos hallados descuartizados, demuestra que la estrategia actual para atender la violencia contra la niñez en el país no está siendo efectiva, advierten expertos consultados por EFE. (Texto) (Vídeo)

Dublín.- IRLANDA GOBIERNO.- La Cámara Baja de Irlanda vota la investidura del nuevo primer ministro.

Londres.- R.UNIDO ARTE.- Inicia la Feria de Arte de Londres 2025 (o London Art Fair), que tiene lugar en la capital británica y exhibe una selección de obras de arte moderno y contemporáneo de las mejores galerías del Reino Unido hasta el próximo 26 de enero. Business Design Centre

Londres.- R.UNIDO SUBASTAS.- Más de 130 guitarras, amplificadores y equipamiento musical del admirado guitarrista inglés Jeff Beck (1944-2023) se subastan en la casa Christie’s de Londres. Sede de la casa de subastas.

Bangkok.- TAILANDIA LGTBI.- Entra en vigor en Tailandia la ley de matrimonio igualitario, que se aprobó en junio y convirtió al país en el tercer lugar de Asia que lo permite.

17:00h.- Nueva York.- EEUU INMIGRACIÓN.- La firma de análisis financiero Jefferies ofrece una charla sobre las implicaciones de deportaciones a gran escala y restricciones en visados de trabajo planeados por la Administración Trump sobre los mercados de inversiones.

09:30h.- Estrasburgo.- UE POLONIA.- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, comparece ante el Parlamento Europeo para explicar las prioridades de la presidencia semestral polaca del Consejo de la UE.

08:00h.- Estrasburgo.- UE CUMBRE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, comparecen ante el Parlamento Europeo para hablar de los resultados de la última cumbre de líderes comunitarios

23:00h.- Nueva York.- ARQUITECTURA MUSEO.- La arquitecta mexicana Frida Escobedo da una charla sobre sus planes para la nueva ala de arte moderno y contemporáneo del Museo Metropolitano de Nueva York (Met), proyecto que dirige y que se espera finalice en 2030.

13:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO MUERTE.- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga el total de muertes y las principales causas de fallecimiento registradas en el primer semestre de 2024. (Texto)

08:00h.- Madrid.- ESPAÑA FITUR.- España acoge la Feria Internacional de Turismo (Fitur), una de las mayores citas internacionales del sector, que en esta edición tiene como país invitado a México. (Texto) (Foto) (Vídeo)

jueves, 23 de enero de 2025 —————————————————–

París.- TEDH FRANCIA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda de una francesa que considera que se violaron sus derechos cuando al pronunciarse su divorcio se le cargó a ella la entera responsabilidad por haber dejado de tener relaciones sexuales con el que era su marido.

Moscú.- RUSIA EXTERIORES.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, preside una reunión del consejo patrocinador del Fondo de apoyo a los compatriotas residentes en el extranjero entre denuncias de «agresiva discriminación» a los rusos en Occidente.

Casablanca.- MARRUECOS JUICIO.- Nueva sesión en el macrocaso de narcotráfico del «Escobar del Sahara» en el que se juzga a decenas de acusados entre ellos, el expresidente del club de fútbol Wydad, y el presidente del consejo de la región oriental.

Bangkok.- TAILANDIA LGTBI.- El movimiento LGTBI en Tailandia organiza una boda colectiva para celebrar la entrada en vigor del matrimonio igualitario, en la que se espera que participen más de 1.000 parejas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL SUR CRISIS.- Se celebra la cuarta vista del juicio ante el Tribunal Constitucional surcoreano para determinar si la destitución del presidente, Yoon Suk-yeol, motivada por su declaración de la ley marcial será o no definitiva. Tribunal Constitucional

10:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- La directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presentan las perspectivas de sus entidades sobre la economía global, cinco años después del golpe que fue la pandemia de la covid-19. (Texto)

08:00h.- DAVOS.- FORO DAVOS.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, participa junto a los ministros de Finanzas de Alemania y Suecia en un debate sobre la financiación de Europa en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. (Texto)

08:00h.- DAVOS.- FORO DAVOS.- La vicepresidenta de la Comisión Europea para Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el exvice presidente de Estados Unidos y líder ecologista, Al Gore, participan con otros expertos en un debate titulado «El nuevo Trilema: Clima, Desarrollo y Clases Medias» (Texto)

08:15h.- DAVOS.- FORO DAVOS.- La secretaría de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena Ibarra, participa junto a representantes de empresas en un debate sobre la economía de los océanos en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. (Texto)

09:00h.- DAVOS.- FORO DAVOS.- El presidente de Argentina, Javier Milei, hace una intervención ante los asistentes al Foro Económico Mundial de Davos, en el que participa por segunda vez. (Texto) (Foto)

22:00h.- Washington.- EEUU ABORTO.- Católicos de todo Estados Unidos llevan a cabo una oración de vigilia para reclamar el fin del aborto «y un mayor respeto para la vida humana», según la convocatoria de la Conferencia episcopal estadounidense. Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception

11:00h.- Estrasburgo.- UE VENEZUELA.- El Parlamento Europeo vota una nueva resolución sobre la situación en Venezuela tras los acontecimientos del 10 de enero

23:00h.- Nueva York.- EEUU TV.- Ceremonia de premiación de los galardones DuPont-Columbia, que entrega la Universidad de Columbia a documentales de televisión producidos el año anterior.

23:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- Inauguración de la exposición «El colorido mundo de Pancho Fierro, pintor afroperuano». Hispanic Society. 3741 Broadway Ave. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- FITUR 2025.- Seguimiento de las presentaciones en Fitur. (Texto)

11:30h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El candidato a canciller por el bloque conservador y favorito en las elecciones de febrero en Alemania, Friedrich Merz, pronuncia un discurso sobre sus prioridades en política exterior y europea tres días después de que el republicano Donald Trump asumiera las riendas de EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Going am Wilden Kaiser.- SUBASTA CLIMA.- El actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger organiza una subasta para recaudar dinero para la lucha contra el cambio climático. (Texto) (Foto)

12:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas de la NASA Nick Hague y Suni Williams realizarán la segunda caminata espacial programada para enero con el fin de hacer mantenimiento a la Estación Espacial Internacional (EEI). La caminata está programada para las 7:00 EST (12:00 GMT) y durará unas seis horas y media. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00h.- Taipéi.- TAIWÁN INDUSTRIA.- El Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán difunde el índice de producción industrial de diciembre, indicador clave a la hora de medir la demanda global de productos electrónicos, especialmente de semiconductores. (Texto)

13:30h.- Los Ángeles.- ÓSCARS.- La Academia de Cine de Hollywood anuncia a los nominados a los premios Óscars, cuyos ganadores se darán a conocer en la 97º edición de estos premios el próximo 2 de marzo en Los Ángeles (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00h.- Madrid.- ESPAÑA FITUR.- España acoge la Feria Internacional de Turismo (Fitur), una de las mayores citas internacionales del sector, que en esta edición tiene como país invitado a México. (Texto) (Foto) (Vídeo)

viernes, 24 de enero de 2025

——————————————

Washington.- EEUU PANDAS.- El zoo nacional de Washington presenta oficialmente a sus dos nuevos pandas gigantes, Bao Li y Qing Bao.

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente ruso, Vladímir Putin, preside la reunión del consejo rector de la Universidad Estatal de Moscú, que cumple 270 años.

Washington.- EEUU UE.- Recepción para la prensa por parte de la embajadora de la UE en Estados Unidos, Jovita Neliupsiené.

París.- FRANCIA LOUVRE.- El Louvre dedica por primera vez una exposición a la moda y las tendencias estéticas, enfocada no solo sobre el plano de la vestimenta sino también al de otras prácticas paralelas como la tapicería y la decoración.

Madrid.- ESPAÑA FITUR.- España acoge la Feria Internacional de Turismo (Fitur), una de las mayores citas internacionales del sector, que en esta edición tiene como país invitado a México.

