Agenda Informativa de EFE Internacional del 7 al 13 de enero de 2025

22 minutos

Jerusalén/Otras capitales.- Seguimiento de la guerra en Gaza y sus derivadas (cobertura diaria)

Damasco/Otras capitales.- Seguimiento de la transición en Siria y sus derivadas (cobertura diaria)

Kiev/Moscú/Otras capitales.- Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus derivadas (cobertura diaria)

Martes, 7 de enero

11:30h.- París.- FRANCIA YIHADISMO.- Francia conmemora el décimo aniversario de los atentados terroristas del 7 de enero de 2015, cometidos contra la revista satírica Charlie Hebdo, y dos días después contra un supermercado judío de París, que causaron un total de 17 muertos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Damasco.- SIRIA TRANSICIÓN.- El Aeropuerto Internacional de Damasco reanuda hoy los vuelos internacionales, dos semanas después de retomar la actividad doméstica al poco de la caída de Bachar al Asad en Siria. (Texto)

Washington.- JIMMY CARTER.- El cuerpo del expresidente Jimmy Carter, fallecido a los 100 años de edad el pasado 29 de diciembre, inicia su camino hacia Washington, donde se colocará su capilla ardiente en el Capitolio y recibirá honores de estado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Bruselas.- UE DESEMPLEO.- La oficina europea de estadísticas Eurostat publica el dato de desempleo de noviembre de 2024. (Texto)

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos provisionales de la inflación de diciembre.

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica la estimación preliminar de la inflación en la eurozona en diciembre.

Shanghái.- CHINA DIVISAS.- La Administración Estatal de Divisas (SAFE) de China divulga los datos de diciembre de las reservas nacionales de divisas extranjeras. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN DEFENSA.- Las Fuerzas Armadas de Taiwán llevan a cabo una serie de ejercicios militares en vísperas del Año Nuevo Lunar y en medio del recrudecimiento de las tensiones con China. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU TECNOLOGÍA.- Apertura al publico de la CES, la feria tecnológica más importante de Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA ESPACIO.- La agencia espacial india ISRO prevé el acoplamiento en el espacio de los dos satélites de su misión SpaDeX, un hito tecnológico que hasta el momento solo han completado con éxito Estados Unidos, Rusia y China

Casablanca.- MARRUECOS JUICIO.- Continúa el juicio por el caso de narcotráfico conocido como «Caso de Escobar del Sáhara» en el que se juzga a un expresidente del club de fútbol Wydad.

Accra.- GHANA PRESIDENTE.- El líder opositor John Dramani Mahama toma posesión del cargo de presidente de Ghana tras ganar las elecciones del pasado 7 de diciembre. (Texto)

Foz do Iguazú.- BRASIL ARGENTINA.- El Gobierno de Brasil subasta la concesión para la construcción del puente internacional de São Borja, en la frontera entre Brasil y Argentina. (Texto)

17:00h.- Chicago.- EEUU NARCOTRÁFICO.- Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, comparecen en una audiencia conjunta en una corte de Chicago donde están acusados de diversos delitos de narcotráfico, lavado de dinero, asesinato y posesión de armas.

16:30h.- Rabat.- MARRUECOS ARTE.- Exposición titulada «Chaibia/ Cobra: en la encrucijada de las libertades» organizado por el Museo Mohamed VI de Arte Moderno y Contemporáneo Museo Mohamed VI de Arte Moderno y Contemporáneo

15:00h.- Nueva York.- EEUU VIOLENCIA.- El inmigrante guatemalteco Sebastián Zepata-Calil, acusado de quemar viva a una mujer en el metro de Nueva York, comparece ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York para escuchar la lectura formal de cargos contra él. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Washington.- EEUU COMERCIO.- Estados Unidos publica los datos de su balanza comercial correspondientes al mes de noviembre. (Texto)

14:30h.- Ciudad de México.- MÉXICO NARCOTRÁFICO.- México presenta una campaña contra el fentanilo en medio de las presiones de Trump (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL PETRÓLEO.- La dirección de la petrolera multinacional Shell en Brasil anuncia su proyectos para este año en el mayor mercado latinoamericano, en una rueda de prensa en Río de Janeiro.

13:00h.- Beirut.- LÍBANO GOBIERNO.- El Consejo de Ministros del Líbano se reúne este martes, a dos días de la convocatoria en el Parlamento para elegir al presidente del país.

Miércoles, 8 de enero

Gdansk.- UE POLONIA.- Visita del colegio de comisarios de la Unión Europea a la ciudad de Gdansk con motivo del inicio de la Presidencia polaca de turno. (Texto)

Ginebra.- UCRANIA D.HUMANOS.- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU presenta sus últimos hallazgos sobre la situación en Ucrania. (Texto)

12:30h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El candidato conservador a canciller en las elecciones generales del próximo 23 de febrero, Friedrich Merz, da una rueda de prensa tras el cierre de la reunión del grupo de la Unión Cristianodemócrata (CDU) en la Cámara Baja o Bundestag. (Texto)

Nueva York.- EEUU TECNOLOGÍA.- Segunda jornada de la CES, la feria tecnológica más importante de Estados Unidos. Hoy está prevista la presentación de Volvo, entre otras grandes compañías. Centro de Convenciones de Las Vegas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- BRASIL ANIVERSARIO.- Brasil recuerda el segundo aniversario del intento del ataque coordinado y simultaneo contra las sedes del Gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo, una acción por la que centenares de personas han sido condenadas por golpe de Estado. (Texto)

Cracovia.- UCRANIA GUERRA.- El viceprimer ministro de Ucrania, Oleksi Chernishov, realizará una visita a Polonia, en la que se espera informe a la comunidad de refugiados sobre las actividades del Ejecutivo ucraniano al servicio de ese colectivo.

Taipéi.- TAIWÁN DEFENSA.- Las Fuerzas Armadas de Taiwán llevan a cabo una serie de ejercicios militares en vísperas del Año Nuevo Lunar y en medio del recrudecimiento de las tensiones con China. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL LITERATURA.- Traslado de los restos mortales del escritor portugués Eça de Queiroz (1845-1900) al Panteón Nacional del país, tras la resolución de una contienda judicial con los familiares del autor que se oponían a la transferencia de sus restos.

Caracas.- VENEZUELA FASCISMO.- Venezuela acoge un nuevo «congreso antifascista», al que asistirán, según previsiones del chavismo, más de 1.500 participantes extranjeros. Caracas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- VENEZUELA CRISIS.- El líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, visita Panamá para reunirse con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y con la comunidad venezolana del país , en el marco de una gira internacional en busca de apoyos para lograr su objetivo de asumir la Presidencia de Venezuela el próximo 10 de enero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:30h.- Washington.- EEUU CONGRESO.- Ceremonia de bienvenida a los integrantes hispanos del Congreso estadounidense organizada por el Instituto del Caucus Hispano en el Congreso (CHCI). The Anthem

17:00h.- Manila.- FILIPINAS RELIGIÓN.- Cientos de miles de personas participan este jueves en la procesión del Nazareno Negro por las calles de Manila, una talla de madera de Jesucristo de piel tostada del siglo XVII que se lleva a desfilar ante las multitudes cada 9 de enero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- ONU SIRIA.- Sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Siria. Se tratará el posible levantamiento del régimen de sanciones que pesaba sobre el antiguo régimen de Bachar al Asad, hoy depuesto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO GOBIERNO.- Claudia Sheinbaum cumple 100 días en la presidencia de México con los retos del narco y Trump (Texto) (Foto)

15:00h.- Lima.- PERÚ CORRUPCIÓN.- El ex primer ministro Alberto Otárola declara ante la Fiscalía en la investigación abierta por la presunta vinculación del Gobierno peruano en la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista Perú Libre, en el que militó la presidenta Dina Boluarte hasta 2022. (Texto)

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en noviembre. (Texto)

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica los datos de la cartera de pedidos de la industria manufacturera en noviembre pasado. (Texto)

07:00h.- Amán.- JORDANIA CRISTIANISMO.- Rueda de prensa para presentar la exposición «Jordania: el amanecer del cristianismo» para conmemorar los 30 años de relaciones diplomáticas entre el país árabe y el Vaticano. (Texto)

Jueves, 9 de enero de 2025

Berlín.- UCRANIA GUERRA.- La base aérea estadounidense de Ramstein, en Alemania, acoge la 25ª reunión del grupo de contacto para la defensa de Ucrania con el fin de abordar la continuidad del apoyo al país invadido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Beirut.- LIBANO PRESIDENCIA.- El Parlamento libanés está convocado para elegir un nuevo presidente del país (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU ITALIA.- El presidente estadounidense, Joe Biden, viaja a Italia desde este jueves y hasta el 12 de enero, en la recta final de su mandato.

Gdansk.- UE POLONIA.- Visita del colegio de comisarios de la Unión Europea a la ciudad de Gdansk con motivo del inicio de la Presidencia polaca de turno. (Texto)

Lima.- PERÚ INTERÉS.- El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) toma una decisión sobre la tasa de interés referencial, al aprobar el Programa Monetario del primer mes de 2025. (Texto)

Shanghái.- CHINA INFLACIÓN.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de diciembre de la inflación, que el mes anterior había frenado al 0,2 % interanual, su tasa más baja en cinco meses. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Taipéi.- TAIWÁN DEFENSA.- Las Fuerzas Armadas de Taiwán llevan a cabo una serie de ejercicios militares en vísperas del Año Nuevo Lunar y en medio del recrudecimiento de las tensiones con China. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA FASCISMO.- Venezuela acoge un nuevo «congreso antifascista», al que asistirán, según previsiones del chavismo, más de 1.500 participantes extranjeros. Caracas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- La oposición venezolana reclama en las calles el triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales, un día antes de la investidura para un nuevo mandato, que tanto el antichavista como Nicolás Maduro prometen asumir, mientras el oficialismo celebra un congreso antifascista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- VENEZUELA CRISIS.- El opositor venezolano Edmundo González Urrutia es recibido por el presidente dominicano, Luis Abinader, en el marco de su gira internacional para recabar apoyos en su objetivo de asumir la Presidencia de Venezuela el 10 de enero. Palacio Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA UE.- La Cámara Europea de Comercio publica un informe sobre el estado de las cadenas de suministro globales enfocado en el futuro de las empresas europeas que mantienen operaciones en China. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA NATURALEZA.- Guardabosques de Bolivia afirman que varios trabajadores han sido despedidos por denunciar actividades de minería ilegal en los parques nacionales del país. (Texto)

21:00h.- Manizales.- COLOMBIA TOROS.- Festival taurino de la Feria de Manizales con los diestros Antonio Ferrera, Sebastián Castella, Cristóbal Pardo, Alejandro Talavante, Daniel Luque, Emilio de Justo, Tomás Rufo y Felipe Miguel Negret, con novillos toros de Ernesto Gutiérrez Arango. Plaza de Toros de Manizales. (Texto) (Foto)

18:30h.- Nueva York.- ONU ECONOMÍA MUNDIAL.- Presentación del informe económico del mundo en 2024 y las proyecciones para 2025 (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Nueva York.- EEUU POLÍTICA.- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, presenta el «Estado de la ciudad» para 2025, con sus prioridades políticas para este su cuarto año en el cargo, en un momento en que su administración se encuentra acorralada por numerosos escándalos de corrupción. The Apollo. 253 West 125 Street. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:45h.- París.- AIRBUS RESULTADOS.- Se publican los resultados comerciales del conjunto de 2024 para la división de aviones comerciales de Airbus, la principal del grupo europeo.

17:00h.- Bruselas.- UE PAGOS DIGITALES.- El Tribunal de Cuentas Europeo publica un informe sobre los pagos digitales en la UE. (Texto)

15:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- México difunde los datos de 2024 de la industria automotriz (Texto) (Foto)

14:30h.- Ciudad de México.- MÉXICO VIOLENCIA.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum,presenta el informe de seguridad con homicidios de 2024 y su primer trimestre de Gobierno (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- México difunde la inflación de 2024 con un esperado descenso (Texto) (Foto)

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA VOLUNTARIOS.- El canciller alemán, Olaf Scholz, visita el centro Marie-Juchacz de la ONG AWO Mittelrhein en la ciudad alemana de Colonia.

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas comerciales de Brasil en noviembre. (Texto)

09:00h.- Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Ministerio de Finanzas de Taiwán publica los datos de comercio exterior de diciembre, después de que las exportaciones de la isla crecieran un 9,9 % entre enero y noviembre gracias a la mayor demanda global de productos electrónicos. (Texto)

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA EXPORTACIONES.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica los datos de las exportaciones germanas en noviembre.

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el índice de producción del mes de noviembre.

París.- EUROPA ESPACIO.- El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, presenta en conferencia de prensa los objetivos y prioridades de la entidad para el año entrante. (Texto)

Viernes, 10 de enero de 2025

15:30h.- Nueva York.- EEUU TRUMP.- Sentencia contra Donald Trump por los pagos irregulares a la actriz Stormy Daniels. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA GOBIERNO.- Comienza el período presidencial para el próximo sexenio en Venezuela, en medio de una crisis política desatada tras las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio el triunfo a Nicolás Maduro entre protestas de fraude. Caracas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Gdansk.- UE POLONIA.- Visita del colegio de comisarios de la Unión Europea a la ciudad de Gdansk con motivo del inicio de la Presidencia polaca de turno. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL ABORTO.- El Parlamento portugués debate sobre un proyecto de ley, presentado por el Partido Socialista, que pretende ampliar el periodo de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Portugal de las 10 semanas actuales a 12. (Texto)

Islamabad.- PAKISTAN AVIACIÓN.- La aerolínea estatal Pakistan International Airlines (PIA), reanuda sus operaciones a Europa con su primer vuelo a París desde 2020, cuando la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (AESA) impuso un veto a la compañía aérea debido a problemas de seguridad. (Texto)

Gwadar.- PAKISTÁN AVIACIÓN.- El nuevo aeropuerto internacional de Gwadar, financiado por China, inicia su actividad comercial tras meses de retraso con vuelos a Mascate

Londres.- ROD STEWART.- El cantante británico Rod Stewart, famoso por su distintiva voz ronca y que ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo, cumple 80 años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU TIKTOK.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos estudia en una audiencia la constitucionalidad de la ley que podría prohibir TikTok en el país si la plataforma no se desvincula de su empresa matriz, la china ByteDance. (Foto) (Vídeo)

Patacamaya.- BOLIVIA CRISIS.- Seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) realizan una marcha de Patacamaya hacia la ciudad de La Paz en defensa de su líder, quien fue citado por un juez el 14 de enero a audiencia por un caso de trata agravada de personas que lo involucra y por el cual tiene una orden de aprehensión. (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Washington.- FMI ECONOMÍA.- Encuentro con la prensa de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Declaraciones iniciales on the record y el resto off. Embargado hasta las 17.00 ET. 700 19th St, NW

15:00h.- Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) de Brasil divulga los datos sobre producción y ventas de automóviles en el mayor mercado latinoamericano en el acumulado de 2024. (Texto)

15:00h.- Lima.- VENEZUELA CRISIS.- Migrantes venezolanos en Perú se reúnen frente a la sede de la embajada de su país en Lima para participar en una manifestación de rechazo a la anunciada investidura, por un nuevo período de gobierno, de Nicolás Maduro. Avenida Arequipa 298, Lima. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Washington.- EEUU DESEMPLEO.- La Oficina de Estadísticas laborales de Estados Unidos (BLS) publica los datos de desempleo de diciembre. (Texto)

14:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica la producción industrial de noviembre, tras acumular tres meses caídas interanuales. (Texto)

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en diciembre y en el acumulado de 2024. (Texto)

12:00h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- La conservadora Unión Cristianodemócrata de Alemania (CDU) celebra una reunión de dos días del Comité Ejecutivo Federal en la ciudad de Hamburgo. Al inicio el secretario general del partido, Carsten Linnemann, dará unas declaraciones.

06:30h.- Hsinchu.- TSMC VENTAS.- La tecnológica taiwanesa TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, difunde sus datos de facturación de diciembre, poniendo punto final a un año de ingresos récord gracias al boom de la inteligencia artificial (IA). (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Gobierno colombiano divulga el dato de la inflación de diciembre y el acumulado de 2024, que debe ser cercano al 5,4 %. (Texto)

Sábado, 11 de enero de 2025

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) celebra su congreso a algo más de un mes de las elecciones generales anticipadas el próximo 23 de febrero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El candidato a canciller por parte de la conservadora Unión Cristianodemócrata de Alemania (CDU), Friedrich Merz, da una rueda de prensa al término de la reunión del Comité Ejecutivo Federal en la ciudad de Hamburgo. (Texto) (Foto)

13:00h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) elige formalmente a su candidato a canciller, un cargo al que aspira de nuevo el actual jefe de Gobierno, Olaf Scholz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) celebra su décimo sexto congreso en la ciudad sajona de Riesa, donde sus afiliados deben aprobar el programa electoral con el que la fuerza, liderada por la candidata a canciller, Alice Weidel, compite en las elecciones generales anticipadas del próximo 23 de febrero. (Texto)

07:00h.- Taipéi.- TAIWÁN CORRUPCIÓN.- El Partido Popular de Taiwán (PPT), el tercer mayor partido de la isla, organiza una manifestación en apoyo al exalcalde de Taipéi (2014-2022) Ko Wen-je, por quien la Fiscalía solicitó una pena de 28 años y medio de prisión por corrupción.

21:00h.- Manizales.- COLOMBIA TOROS.- Última corrida de la Feria de Manizales con los toreros Enrique Ponce, Sebastián Castella y Juan de Castilla, que lidiarán toros de Ernesto Gutiérrez Arango. Plaza de Toros de Manizales. (Texto) (Foto)

Domingo, 12 de enero de 2025

Moroni.- COMORAS ELECCIONES.- Comoras celebra este domingo elecciones legislativas. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El partido populista de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) celebra su congreso en la ciudad de Bonn de cara a las elecciones generales anticipadas del próximo 23 de febrero.

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) celebra su décimo sexto congreso en la ciudad sajona de Riesa, donde sus afiliados deben aprobar el programa electoral con el que la fuerza, liderada por la candidata a canciller, Alice Weidel, compite en las elecciones generales anticipadas del próximo 23 de febrero. (Texto)

Zagreb.- CROACIA ELECCIONES.- Croacia celebra la segunda ronda de las elecciones presidenciales. (Texto)

Shanghái.- CHINA COMERCIO.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de diciembre y del global de 2024 sobre el comercio entre el país asiático y el resto del mundo, que había crecido un 1,2 % interanual en noviembre y un 0,2 % en 2023 según las cifras denominadas en yuanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO GOBIERNO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum ,presenta un informe sobre sus primeros 100 días de gobierno (Texto) (Foto)

10:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA NAVIDAD.- El papa Francisco conmemora el bautismo de Jesús de Nazaret e imparte este sacramento a algunos niños en la Capilla Sixtina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lunes, 13 de enero de 2025

Lima.- PERÚ BOLUARTE.- La presidenta peruana, Dina Boluarte, acude a la Fiscalía para declarar en el caso abierto por el Ministerio Público por un supuesto abandono de cargo, a raíz de la cirugía en la nariz a la que se sometió en secreto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU SALUD.- Un millar de médicos de cuatro hospitales de Nueva York han notificado que irán a huelga a partir de hoy si no logran avances en la negociación de un nuevo contrato entre su sindicato y la corporación pública de hospitales.

Berna.- IRÁN NUCLEAR.- Irán y los tres países europeos firmantes del acuerdo nuclear de 2015, Alemania, Francia y Reino Unido, se reúnen en Ginebra para discutir sobre el programa nuclear iraní. (Texto)

Allahabad.- INDIA HINDUISMO.- La India celebra el festival hindú de Kumbh Mela, la mayor congregación religiosa del mundo y uno de las más antiguas, en la ciudad de Allahabad, en el este de la India, en el que millones de personas se sumergen en las míticas aguas de sus ríos para librarse de los pecados.

09:00h.- Fráncfort.- BCE BALANZA PAGOS.- El BCE publica los últimos datos de balanza de pagos trimestrales de 2024

01:00h.- Los Ángeles.- PREMIOS CINE.- La Crítica Cinematográfica de Hollywood celebra la 30º edició de los Critics Choice Awards (Texto) (Foto) (Vídeo)

