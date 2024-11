AI: autoridades libias no deben integrar miembros de milicias sin investigación previa

Trípoli, 26 nov (EFE).- Amnistía Internacional pidió este martes a la comunidad internacional presionar a las autoridades libias para que no integren miembros de exmilicias en las instituciones, sin investigación previa, y asegurarse de no que no se vuelvan a repetir «crímenes horribles como los perpetrados en Tarhuna», informó un comunicado de AI.

«Los miembros de la comunidad internacional deben presionar a las autoridades libias para que dejen de integrar a miembros de milicias o grupos armados en instituciones estatales sin antes realizar una investigación individualizada para excluir a las personas sobre las que haya sospechas razonables de que han cometido crímenes de derecho internacional», publicó hoy AI.

La organización internacional aseguró que la población de la ciudad Tarhuna, donde se han encontrado decenas de cadáveres en fosas comunes, «sigue traumatizada» cuatro años después de la expulsión de la milicia Kaniyat, afín al mariscal Jalifa Haftar, y que controló la ciudad de 2015 a 2020.

«Cuatro años después de la expulsión de Kaniyat, la población de Tarhuna aún está conmocionada por la campaña de terror del grupo armado», remarcó AI sobre las presuntas masacres que investiga la Corte Penal Internacional (CPI).

Los supervivientes de la ciudad de Tarhuna «encuentran, hoy, dificultades para recibir justicia y reparaciones adecuadas», indicó AI en su informe titulado «Cada día morimos mil veces: Impunidad de crímenes contra la humanidad en Tarhuna, Libia».

La directora regional adjunta de AI para Oriente Medio y el Norte de África, Diana Eltahawy, denunció «la complicidad de los gobiernos sucesivos» desde entonces en los supuestos «crímenes de lesa humanidad» contra la población civil en Tarhuna, a unos 80 kilómetros de la capital, Trípoli.

La ONG piensa que tanto las autoridades del oeste como del este «deben pedir disculpas públicamente» a los supervivientes y familiares de las víctimas y «asegurarse de que todas estas personas sin discriminación reciben una reparación completa, incluidas indemnizaciones económicas», así como «cooperar en el arresto y la entrega de las personas acusadas a la CPI».

El pasado sábado, la Brigada libia 444, afiliada al Distrito Militar de Trípoli, anunció la detención de Mohamed al Salihin, uno de los seis libios buscados por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en la ciudad de Tarhuna, y entregarle a la fiscalía libia.

El fiscal general de la CPI, Karim Khan, visitó Libia la pasada semana y ofreció una sesión informativa por videoconferencia ante Consejo de Seguridad sobre el transcurso de las investigaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad que pretende finalizar en 2025. EFE

