Al menos 10 muertos y 39 heridos graves en accidentes de tráfico en cinco días en Portugal

Lisboa, 26 dic (EFE).- Al menos 10 personas murieron y 383 resultaron heridas, de las que 39 fueron graves, en accidentes de tráfico entre el 20 y el 25 de diciembre en Portugal, informó este jueves la Guardia Nacional Republicana (GNR).

Ese cuerpo, que ha lanzado la operación ‘Navidad y Año Nuevo 2024/2025’ informó en un comunicado de que durante ese periodo se han registrado 1.231 accidentes en las carreteras del país.

En ese tiempo, inspeccionó a 56.911 conductores, de los que 609 manejaban con exceso de alcohol y 308 fueron detenidos por conducir con una tasa superior a 1,2 gramos de alcohol por litro en sangre.

También fueron arrestadas 95 personas por ponerse al volante sin carnet de conducir.

Estos días la GNR detectó 8.317 infracciones, entre las que figuran 2.521 por exceso de velocidad, 301 por exceso de alcohol, 248 por no llevar cinturón de seguridad o llevarlo de forma incorrecta, 180 por uso indebido del teléfono móvil, 901 por no haber pasado la inspección periódica obligatoria en sus vehículos y 276 por no tener el seguro de responsabilidad civil. EFE

