Albares desea que Georgia vuelva «muy pronto» al camino hacia la Unión Europea

Bruselas, 16 dic (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, dijo este lunes que espera que Georgia regrese «muy pronto, lo antes posible» al camino hacia la Unión Europea (UE), después de que las autoridades del país hayan congelado las negociaciones de ingreso.

«Yo lamento profundamente que Georgia haya decidido paralizar su camino hacia la familia europea y la Unión Europea. Espero que muy pronto, lo antes posible, regrese a ese camino», declaró el político a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete que se celebra hoy en Bruselas.

Agregó que entre tanto «hay cosas que son insoslayables» y, en ese sentido, recalcó que el derecho de manifestación, la libertad de expresión y el hecho de no utilizar violencia contra los manifestantes «es algo fundamental y es algo con lo que la Unión Europea debe ser muy vigilante».

Apuntó que también se debe mostrar preocupación «hacia las alegaciones que una parte de la clase política georgiana nos señala de injerencias externas».

«La desinformación es, sin duda, uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos todas las democracias, mucho más en los momentos de procesos electorales», comentó.

Y subrayó que la UE «debe mostrar preocupación por que Georgia abandone ese camino europeo y, al mismo tiempo, también preocupación por esas alegaciones que está haciendo una buena parte de la clase política georgiana de injerencias externas que van directamente y enfocan directamente al proceso electoral».

Por otro lado, preguntado por la posibilidad de enviar una fuerza de paz a Ucrania y si España podría participar en un futuro, Albares indicó que se está «todavía en el terreno, cuando se habla de esas cosas, de la especulación».

«No es un debate en estos momentos, no es un debate entre los europeos, y yo no creo que hoy vaya a ser un debate en el Consejo de Asuntos Exteriores. No es algo que España se esté planteando», manifestó.

Afirmó que, en la reunión de hoy, España va a recordar que se va a estar junto a Ucrania «tanto tiempo como sea necesario y mucho más en este momento tan difícil, donde se enfrenta a un invierno muy complicado».

«Volveré a recordar que el hecho de que se destruyan de manera masiva las infraestructuras energéticas ucranianas es una violación flagrante del Derecho Internacional y, desde luego, España intentará, tanto con defensas antiaéreas como con generadores eléctricos, paliar y permitir que la población civil tenga acceso a esa energía, a ese suministro energético que le permite tener luz y calefacción», expuso.

Manifestó que también se debe analizar «la forma de garantizar que esa ayuda sea previsible y sostenible».

«Para eso tiene que estar garantizada la financiación y, en estos momentos, yo creo que hay un debate sobre los activos congelados rusos, que debemos todos tener y ver si esa es una forma posible, viable, realista de garantizar ese apoyo también financiero a Ucrania», expresó.

Albares también se refirió al apoyo de su país al nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania adoptado formalmente hoy y aseguró que España «está siempre abierta a cualquier paquete de sanciones».

Aseveró que Rusia «no tiene la voluntad» de hablar sobre la paz o el día posterior al conflicto bélico, y dijo que siempre que escucha a los rusos «solo hablan sobre guerra», mientras que «el único que habla sobre el futuro es el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski».

Resaltó que nada referente a Ucrania se puede tratar sin Kiev, ni nada sobre la seguridad de Europa sin la Unión Europea.

«Hemos estado juntos en esto con Ucrania, y seguiremos todo el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, el día después, y estoy seguro de que algún día habrá un futuro pacífico para Ucrania, la primera voz que debe escucharse, y la que lidere, es la voz del Gobierno ucraniano, que es un gobierno elegido democráticamente, pero también la voz de la Unión Europea que está haciendo todo lo que puede», explicó. EFE

