Alemania reitera que Lukashenko no es un presidente democráticamente legitimado

2 minutos

Berlín, 27 ene (EFE).- El Gobierno alemán se reafirmó este lunes en su postura de que no ve al líder del régimen bielorruso como el presidente democráticamente legitimado tras la ausencia de elecciones libres la víspera en la antigua república soviética, en las que Alexandr Lukashenko se atribuyó un séptimo mandato.

«Podría empezar diciendo que no fueron unas elecciones en absoluto, las llamadas elecciones presidenciales de ayer en Bielorrusia no fueron ni libres ni justas, y no cumplieron en modo alguno las normas democráticas mínimas», señaló un portavoz del Ministerio de Exteriores en una rueda de prensa ordinaria del Ejecutivo germano.

Indicó que el pueblo bielorruso no pudo elegir realmente, porque no se permitió la presencia de candidatos rivales serios y, al igual que en 2020, no hubo observadores electorales de la OSCE, ya que la invitación necesaria de las autoridades bielorrusas» se cursó deliberadamente demasiado tarde», sólo 10 días antes de los comicios.

«Esto no sólo impide una evaluación imparcial e independiente del proceso electoral, sino que también constituye una violación de los compromisos contraídos por el país ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)», afirmó.

Recalcó que una democracia exige elecciones libres, justas y transparentes, «lo que claramente no ocurre en Bielorrusia, por lo que el Gobierno alemán sigue sin considerar que Lukashenko esté legitimado democráticamente».

El portavoz señaló que «el pueblo bielorruso sufre opresión y represión a diario» y que el régimen de Lukashenko «sigue utilizando un clima de intimidación y miedo para reprimir el anhelo del pueblo bielorruso de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos».

«El encarcelamiento, el secuestro y la tortura están a la orden del día, pues son los pérfidos métodos con los que el régimen de Lukashenko se aferra al poder», subrayó.

Preguntado si habrá nuevas sanciones contra Bielorrusia, el portavoz explicó que restricciones deben ser adoptadas en el marco de la Unión Europea (UE) de forma unánime y que el trato con el régimen por parte de los Veintisiete será uno de los temas este lunes en el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión.

Sin embargo, no existe necesariamente una unanimidad en la UE sobre cómo tratar con el régimen de Lukashenko, recordó.

Según la Comisión Electoral Central (CEC) de Bielorrusia, Lukashenko fue reelegido con un 86,82 % de los votos, el mejor resultado de los últimos 30 años. EFE

