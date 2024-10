Alfaro derrama emotivas lágrimas en su regreso a Ecuador: «Es muy fuerte lo que viví acá»

Quito, 9 oct (EFE).- El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, derramó este miércoles lágrimas de emoción al volver a Ecuador, donde llevó a la selección ecuatoriana a jugar el Mundial de Qatar 2022, un momento que definió como personalmente «muy fuerte», ya que no le hubiese gustado regresar como rival de la Tri.

En la rueda de prensa previa al partido que medirá a Ecuador y Paraguay en la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de 2026, Alfaro comentó que «más allá de lo que pase dentro del campo de juego, un resultado no va a cambiar absolutamente nada».

«Mientras yo viva, siempre va a ser una felicidad muy grande volver a Ecuador», expresó el argentino, si bien reconoció que su salida «no fue el final merecía», sin acuerdo para renovar y con litigios con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en concepto de remuneraciones.

«No fue el final que yo esperaba», reconoció el técnico, que dirigió a la selección ecuatoriana entre 2020 y 2022, donde dejó una importante huella al conformar la base del equipo actual de la Tri.

«Fue muy fuerte todo lo que yo viví acá», destacó Alfaro, quien recordó en especial la noche donde concluyeron las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y en el Estadio Monumental de Guayaquil celebraron la clasificación para la Copa del Mundo.

«Esa noche… después de empatar con Argentina en el estadio de Barcelona… yo no me puedo olvidar de todo eso. No me puedo olvidar cuando caminaba por las calles de Quito y te regalaban el elogio bien sentido, porque venía del sentimiento más sublime», expresó.

Alfaro dijo que tampoco puede olvidar «con el dolor que uno traía en el viaje de vuelta (tras haber sido eliminados en fase de grupos del Mundial), el aplauso de la gente de Ecuador, porque ellos habían quedado dignamente representados».

El argentino continuó expresando entre lágrimas y con la mano en el corazón, que «volver a este lugar es muy fuerte».

«Llegar, para mí, es muy fuerte, para mí va a ser un conflicto muy grande estar en la cancha mañana (jueves). Ojalá tenga la personalidad suficiente para no sentirme afectado por toda las emociones que me se cruzan», dijo Alfaro.

«Es muy fuerte lo que yo viví acá y me hubiese gustado volver en otro contexto, pero el fútbol es así», reiteró.

El seleccionador del combinado guaraní reconoció también, que durante el mes que ha pasado en Paraguay, le hicieron sentir lo mismo que los dos años que pasó en Ecuador.

«Ojalá que uno tenga el valor y la capacidad de cuidar un sentimiento, porque yo digo siempre que los afectos ganados son siempre provisorios y los perdidos, suelen serlo para siempre», dijo.

Alfaro que tiene una nieta para contarle el día de mañana que su abuelo estuvo en un lugar en el mundo donde pudo ser feliz y ojalá que tenga otro lugar (Paraguay) donde pueda ser tan feliz como lo fue en Ecuador.

«Hoy, acá en este instante, está hablando Gustavo Alfaro persona, se fue el entrenador de Paraguay, volveré a tratar de ser el entrenador de Paraguay, porque sé que Paraguay, sus jugadores me necesitan, tenemos una institución muy grande y ojalá podamos replicar lo hecho en la reciente fecha FIFA», en la que empató con Uruguay y derrotó a Brasil. EFE

