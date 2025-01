Alianza Lima se niega a fichar al argentino Farioli y este amenaza con demandar ante FIFA

Lima, 4 ene (EFE).- El Alianza Lima anunció este sábado que el jugador argentino Brian Farioli no pasó los controles médicos para jugar en el conjunto peruano y que no está preparado físicamente, algo que el volante desmiente y amenaza con demandar al equipo ante la FIFA.

El director deportivo del Alianza Lima, Franco Navarro, confirmó a medios locales que no hay posibilidades de que Farioli, que llegó este martes a Lima, firme el contrato, pues no está en condiciones para entrenar.

«Todavía el jugador no está apto para que este sábado o el domingo se una a nosotros. En ese sentido nosotros vamos a respetar lo que nos ha dicho el área médica que es que todavía está en proceso de recuperación y no existe ninguna posibilidad de traer a un jugador que no esté en condiciones para entrenar», dijo Navarro ante la prensa tras un amistoso de categoría Sub-20.

Declaró que el asunto «es simple» y que en Alianza Lima, como en todos los clubes, para firmar un contrato, el jugador está sujeto a superar los exámenes médicos, y como no ha sido el caso, este no va a ser contratado.

A finales de 2023, el volante sufrió la rotura de ligamentos cruzados y un año después, volvió a lesionarse, esta vez del tendón de Aquiles.

Sobre esto, Navarro sostuvo sabían acerca de previas lesiones, pero que la llegada de Farioli se dio por un pedido explícito del entrenador del equipo, el también argentino Néstor Gorosito.

«Sabíamos de los antecedentes, pero este fue un pedido del cuerpo técnico y nuestra intención era incorporar las recomendaciones. Por ese lado, manifestaron que estaba en perfectas condiciones, pero el área médica, después de una exhaustiva y minuciosa revisión, llegó a la conclusión que no está apto para entrenar y jugar con nosotros», añadió.

Tras lo sucedido, medios locales informaron que Farioli asegura estar perfectamente físicamente, y puso al conjunto íntimo un plazo de cinco días para resolver su situación.

Afirmó que si no ocurre, podría presentar una denuncia ante la FIFA por daños y perjuicios.

Ante esta posibilidad, el director deportivo recordó que el equipo no ha firmado aún ningún contrato con el argentino.

«Nosotros actuamos de buena fe y no hemos firmado ningún contrato. A todos los jugadores se les manda una carta oferta en la que hay una cláusula que señala exactamente que el que no supera los exámenes médicos, no firma ningún contrato profesional. Así que eso es todo lo que puedo decir de Farioli», agregó.

El volante debutó en el 2018 con Colón de Argentina, donde ha pertenecido varios años, pero también ha jugado con el Arsenal de Sarandí y Central Córdoba. EFE

