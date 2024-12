Altercados en el Parlamento taiwanés por bloqueos a reformas opositoras

3 minutos

Taipéi, 20 dic (EFE).- El Parlamento de Taiwán vivió este viernes intensos enfrentamientos físicos entre legisladores del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) y la oposición liderada por el Partido Kuomintang (KMT), provocados por el intento del PDP de bloquear la votación de varias reformas impulsadas por la oposición que limitarían el poder del Ejecutivo.

La sesión en el Yuan Legislativo (Parlamento), programada para las 10:00 hora local (02:00 GMT), comenzó con una hora y media de retraso debido a las tensiones, que incluyeron empujones, agresiones físicas y un ambiente caótico dentro del recinto.

Los altercados surgieron tras la ocupación nocturna del hemiciclo por parte de miembros del PDP, cuyos legisladores removieron ventanas y rodearon la silla del presidente legislativo para obstaculizar el proceso.

Entre las reformas en disputa se encuentran propuestas para endurecer los requisitos de revocatoria de funcionarios electos, limitar las competencias de la Corte Constitucional y redistribuir los ingresos del Gobierno central.

Wu Szu-yao, secretaria general del PDP, defendió estas acciones como «extremas pero necesarias» para evitar lo que calificó como medidas que «amenazan los principios democráticos» de la isla.

El partido gobernante argumentó que los proyectos de ley no deberían someterse a votación este viernes, ya que no ha habido discusiones exhaustivas en los comités y las negociaciones entre partidos no han logrado resolver las diferencias.

Desde la oposición, el KMT calificó las tácticas del PDP como un «allanamiento de ladrones» y denunció que sus maniobras son contrarias al espíritu democrático.

Los líderes del KMT argumentaron que las reformas buscan garantizar procesos más justos, prevenir abusos en los procesos de revocatoria, asegurar consensos más amplios en las decisiones judiciales y promover un reparto equitativo de los fondos públicos.

Más de 7.000 manifestantes se congregaron este viernes frente al Yuan Legislativo en Taipéi para protestar contra las reformas legislativas impulsadas por el KMT y el Partido Popular de Taiwán (PPT).

La concentración, organizada por la Unión para la Democracia Económica de Taiwán (EDU) y el Frente Ciudadano de Taiwán, escaló en tensión cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar al edificio legislativo, derribando barricadas en la entrada y enfrentándose a la policía.

Los organizadores denunciaron que las reformas «arrebatan el derecho del pueblo a revocar» y podrían «paralizar» el funcionamiento de la Corte Constitucional.

Estos incidentes reflejan el clima de polarización política en Taiwán, con un Parlamento profundamente dividido y crecientes tensiones sobre el rumbo institucional de la isla.

El pasado mes de mayo ya se registraron enfrentamientos similares en el Yuan Legislativo cuando el KMT y el PPT intentaron aprobar un paquete de reformas sin el respaldo del oficialismo.

Durante aquella jornada, las discusiones derivaron en insultos y agresiones, dejando a varios legisladores necesitados de asistencia hospitalaria. EFE

gbm/ah