Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 de diciembre (16.00 GMT)

Damasco.- Miles de personas celebraron hoy la victoria de la oposición en una manifestación en la plaza Al Omaween, tras la oración del viernes. La concentración se desarrolló en un ambiente festivo, destacando como un acto significativo en el actual contexto político del país.

Damasco.- Miles de personas se congregaron en diferentes puntos de Siria para celebrar el derrocamiento del Gobierno de Bachar al Asad hace cinco días, coincidiendo con el primer viernes tras su caída, el día sagrado musulmán de la semana.

Altos del Golán.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó al Ejército mantener durante los meses de invierno sus posiciones en el lado sirio del monte Hermón, en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán.

Altos del Golán.- Israel volvió a bombardear de madrugada almacenes de armas y posiciones pertenecientes al Ejército del depuesto presidente sirio, Bachar al Asad, en medio de una campaña aérea para desmantelar su antigua infraestructura militar, informó este viernes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Santander.- El rey ha presidido este viernes la foto de familia de los participantes en la XXVII Conferencia de Presidentes autonómicos españoles, en la que participan el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y los máximos responsables de las comunidades y ciudades autónomas.

São Paulo (Brasil).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que ha sido sometido a dos operaciones desde el lunes tras sufrir una hemorragia intracraneal, fue transferido a una unidad de cuidados semi intensivos y ya camina por el hospital, informaron este viernes sus médicos.

Londres.- El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido se contrajo un 0,1 % en octubre, debido a la ralentización del sector de los servicios, motor de la economía, y caídas en la manufactura y la producción, indicó este viernes la Oficina nacional de estadística (ONS).

Belgrado.- Un grupo de personas bloqueó hoy el tráfico en el centro de Belgrado para honrar a las víctimas de la estación de tren de Novi Sad.

Madrid.- España tendrá «un papel crucial» a la hora de construir una Unión Europea que más influyente en el mundo una vez que el estadounidense Donald Trump regrese a la Casa Blanca, auguró este viernes la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Ciudad de México.- Conferencia de prensa diaria de Claudia Sheinbaum.

Barcelona (España).- El presidente de Open Arms, Òscar Camps, ha denunciado este viernes en un acto en Barcelona las presiones y los ataques recibidos por las autoridades italianas por su labor en el rescate de migrantes en el Mediterráneo, a la vez que ha arremetido contra los ataques directos sufridos por el personal de la organización y las bulos y falsas noticias que persiguen desacreditar la actividad humanitaria que realizan.

Valencia (España).-El centro comercial Bonaire de Aldaia (Valencia) acoge este viernes, 45 días después de las graves inundaciones de la dana del 29 de octubre, la reapertura de tres establecimientos comerciales en su zona comercial exterior.

Madrid.- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido en España a 55 personas por tráfico de armas, drogas y seres humanos tras registrar unos 2.600 vehículos y 200 locales en una redada internacional que se ha saldado con 796 detenidos a nivel europeo.

Bogotá.- El Tribunal Superior de Antioquia confirmó la condena a ochos años de prisión al el exfutbolista colombiano Diego León Osorio, capturado en 2023 en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (noroeste), cuando intentó viajar a España con cerca de dos kilos de cocaína, informó este viernes la Fiscalía.

Archidona (Ecuador).- Prosiguen por undécimo día consecutivo las protestas en la Amazonía de Ecuador contra una de las dos cárceles de máxima seguridad que el Gobierno del presidente Daniel Noboa busca construir con un modelo penitenciario que se ha comparado con el de su homólogo Nayib Bukele en El Salvador.

Quito.- La Bienal de Arte de Cuenca (Ecuador), una de las más importantes de Latinoamérica, celebrará en 2025 sus 40 años de vida con su decimoséptima edición bajo el lema ‘The Game’ (El Juego), donde reunirá a diecisiete curadores, cada uno con una propuesta diferente que deberá articular a través de tres artistas, de los que al menos uno de ellos será ecuatoriano, para recuperar este certamen como un espacio de impulso a los creadores nacionales.

Puebla (México).-Esferas elaboradas por artesanos se convierten en el distintivo de todo un pueblo del centro de México.

Madrid.- ‘Dana’, ‘gordofobia’, ‘narcolancha’ y ‘woke’ son algunas de las doce candidatas a palabra del año 2024 seleccionadas por la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE.

Bangalore (India).- La ciudad india de Bangalore celebra por tres días la feria «Bake Show» en la que entusiastas de la repostería y panadería pueden disfrutar de clases magistrales para aprender nuevas técnicas, además de concursos de creaciones hechas con pan, y la adquisición de productos relacionados con esta industria.

Yiwu (China).- El «Pueblo de Navidad» de Yiwu, en China, es conocido entre los comerciantes internacionales como el epicentro mundial de las decoraciones festivas.

Liverpool (R.Unido).- La Universidad de Liverpool , junto a la Universidad Estatal de Sumy , primera institución de educación superior ucraniana, cooperan en el proyecto «Ciencia para Ucrania», una iniciativa de una ONG de investigadores y estudiantes voluntarios de instituciones académicas mundiales que permite a los académicos ucranianos seguir trabajando en un entorno seguro en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Andorra.- Apenas una semana de nevadas y las estaciones del Pirineo, tanto de Cataluña como de Andorra o sur de Francia, han sido capaces de arrancar temporada y afrontar ahora su primer fin de semana con una oferta alejada de carencias y con un amplio número de kilómetros de pistas a disposición de sus clientes.

Calcuta (India).- Compradores indios acuden a un mercado en la ciudad de Calcuta para adquirir desde árboles de plástico hasta nieve artificial para hacer sus decoraciones navideñas a menos de dos semanas de las celebraciones de Navidad.

Madrid.- El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se defendió de las críticas que recibe por no rotar a sus futbolistas ante el apretado calendario de su equipo, al asegurar que no reflejan «la realidad» ya que está supeditado a las lesiones, y explicó que «no siempre es positivo» contar con jugadores jóvenes como Endrick «cuando el equipo no está bien».

Madrid.- El francés Eduardo Camavinga se ejercitó este viernes junto al resto de sus compañeros, tras superar la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el pasado 27 de noviembre ante el Liverpool, y estará disponible para el partido del Real Madrid ante el Rayo Vallecano de este sábado (21:00 horas CET, -1 GMT).

Sant Joan Despí (España).- El delantero Ansu Fati y el central Andreas Christensen han completado parte de la sesión de entrenamiento de este viernes, según ha anunciado el FC Barcelona.

Barcelona (España).- El director del área de sostenibilidad del FC Barcelona, Jordi Portabella, y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, han presentado este viernes el plan de movilidad sostenible para mejorar el impacto que tienen los desplazamientos de los aficionados de cara el regreso al Spotify Camp Nou, una vez que las obras permitan dejar el estadio Olímpico donde el primer equipo ha jugado temporalmente durante los últimos meses.

Moscú.- La dimisión de Tanislav Pozdnyakov como presidente del Comité Olímpico Ruso , fuerza las elecciones anticipadas del organismo, a las que se presenta el ministro de Deportes de la Federación Rusa, Mikhail Degtyarev, como candidato a la presidencia del Comité Olímpico del país.

Barcelona (España).- La Fundación FC Barcelona, ​​Disney+ y LALIGA han presentado en primicia a los chicos y chicas que se forman en La Masia del FC Barcelona el primer episodio de ‘Invisible’, serie de seis capítulos que trata de combatir el bullying y que se estrena este viernes, ha informado el club por medio de su web.

