Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 de octubre (10.00 GMT)

Madrid, 29 oct (EFE).-

Deir al Balah.- Al menos 10 palestinos murieron anoche en un ataque aéreo israelí en en la zona de Al Zawaida de Deir al Balah, según información del ministerio de Sanidad de Gaza.

Jerusalén.- La Knéset (Parlamento israelí) aprobó la noche del lunes dos leyes, que entrarán en vigor dentro de tres meses, para prohibir la actividad de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Israel, así como limitar su capacidad operativa en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Gaza.

Bombay (India).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este martes que India y España tienen «lazos sólidos», pero pueden «hacer más», entre ellas contribuir a la seguridad en el Indopacífico.

Hanói (Vietnam).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, llegó este lunes a Vietnam en un «momento favorable» para «fortalecer los vínculos de inversión y trabajo» en materia de petróleo, agricultura, telecomunicaciones y otras áreas.

Nueva Delhi (India).-Una fina capa de niebla tóxica se apoderó este martes de la ciudad india de Nueva Delhi, que a primera hora registró una calidad del aire «muy pobre» a tan solo dos días de Diwali, la mayor festividad hindú y que cada año se celebra con el lanzamiento de petardos y fuegos artificiales, elevando peligrosamente los índices de contaminación.

Lahore (Pakistán).- La oriental Lahore, la segunda ciudad más grande de Pakistán, se ha convertido en días recientes en la ciudad más contaminada del mundo tras alcanzar un récord de contaminación atmosférica de 707, por encima de los niveles máximos de medición.

Madrid.- El Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 9.309 millones de euros entre enero y septiembre de este año, un 14 % más que un año antes y un nuevo récord para el grupo financiero, gracias al fuerte crecimiento de los ingresos en todos los negocios globales y regiones.

Barcelona (España).- El FC Barcelona ha homenajeado a Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro, y Lamine Yamal, ganador del Trofeo Kopa, con la campaña digital «How to be the best’ (Aprendamos a ser los mejores).

