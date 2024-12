Ana Palacio llama a un equilibrio entre culturas que priorizan el individuo y el grupo

Rabat, 13 dic (EFE).- La exministra de Exteriores española Ana Palacio subrayó este viernes en una conferencia en Rabat la necesidad de alcanzar un equilibrio entre las civilizaciones que priorizan al individuo y otras que culturas que ponen encima el grupo, «uno de los desafíos para el sistema multilateral».

Palacio, que participó hoy en los «Diálogos Atlánticos» organizados por el centro de reflexión marroquí Policy Center for the New South en la universidad marroquí UM6P sobre el tema «el Sur Global y futuro del multilateralismo», indicó que el Sur Global es diverso.

La exministra española hizo hincapié sobre la división que existe en la actualidad entre «la democracia y la autocracia», pero apunta que «hay una zona gris en el medio que es abrumadora».

«En un extremo tenemos democracias liberales que enfatizan al individuo, mientras que en el otro, en culturas como China se prioriza al grupo. Esto es un desafío significativo para nuestro sistema multilateral», apuntó.

En la misma charla, el economista y escritor francés Jacques Attali cree que la División Norte-Sur es un concepto «desfasado», puesto que hay países que se proclaman del sur como Rusia «y no lo son», y coincidió con Palacio en proponer una división entre «países democráticos y otros totalitarios con una zona gris entre ellos»

Por otra parte, el representante permanente de Marruecos ante la ONU, Omar Hilal, consideró que el Sur-Global es un concepto diverso y variopinto que incluye «un núcleo duro» que es el BRICS, los países insulares y los países con ingresos medios, entre otros.

Hilal llamó a un sistema mundial más inclusivo para los países del sur, e insistió sobre la necesidad de una mayor igualdad en el tratamiento de los países del sur para que tengan «una contribución aceptada en la gestión y desarrollo del mundo».

«Lo que busca el Sur es más igualdad e inclusividad y mayor participación en el Consejo de seguridad». EFE

