Ander Herrera no tiene lesión muscular pero Boca lo preservará ante Unión

1 minuto

Buenos Aires, 27 ene (EFE).- El español Ander Herrera no tiene lesión muscular en la zona lumbar, pero luego de los estudios hechos este lunes, el cuerpo médico del Boca Juniors determinó que descansará en el partido del miércoles ante Unión, según comentaron a EFE fuentes del club.

El exjugador del Manchester United, PSG y Athletic Bilbao fue reemplazado el domingo en el minuto 65 de juego en su debut en La Bombonera con Boca Juniors, que acabó en empate sin goles ante Argentinos Juniors.

No se ha podido registrar su suscripción. Por favor, inténtalo de nuevo. Casi hemos terminado... Necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico. Para completar el proceso de suscripción, por favor pulse sobre el enlace del correo que acabamos de enviarle. Noticias en los medios suizos sobre España e Hispanoamérica: cada semana en su bandeja de entrada Al registrarse, recibirá un paquete de bienvenida y hasta seis actualizaciones al año. Autorizo el tratamiento de mis datos para el boletín de SWI swissinfo.ch. Suscríbase gratis

Tras haber sido titular también en el encuentro del pasado miércoles por la Copa Argentina, el entrenador, Fernando Gago, decidió alinear nuevamente al fuerzo estelar del Xeneize en el partido del domingo correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.

El reemplazo ayer del jugador fue por precaución.

El nacido en Bilbao “descansará” durante el enfrentamiento de este miércoles con Unión por la segunda fecha del torneo.

La idea de Gago es que Herrera vuelva a estar disponible el próximo domingo, en el enfrentamiento por la tercera fecha ante Huracán en La Bombonera, precisó la fuente.

El debut del español de 35 años en el estadio del ‘Xeneize’ no fue el esperado, no solo por haber sido reemplazado sino por el rendimiento del equipo, que no logró encontrar su juego y torcer la igualdad.

Herrera protagonizó además una polémica jugada sobre el final de la primera mitad, donde pudo haber sido expulsado por una patada al atacante Alan Lescano, aunque el VAR no fue consultado. EFE

fca/pd/hbr