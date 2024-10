Anne Applebaum cree que la paz en Europa pasa por armar a Ucrania contra Rusia

Fráncfort (Alemania), 18 oct (EFE).- La periodista, historiadora y ganadora de un premio Pulitzer Anne Applebaum afirmó que, por mucho que suene irónico, proporcionar armamento a Ucrania es la mejor forma de mantener la paz en Europa, en un momento en que se está creando una red de Estados autócratas.

Applebaum ofreció este viernes una rueda de prensa en la Feria del Libro de Fráncfort, donde el próximo domingo recibirá el Premio de la Paz de la Asociación de los Libreros Alemanes.

La autora polaco-estadounidense, que publicó en septiembre su nuevo libro ‘Autocracy Inc.’, afirmó en Fráncfort que la paz se consigue cuando se dan relaciones abiertas entre los Gobiernos, algo que «no existe en la actualidad».

En su opinión, las sociedades democráticas fallaron a la hora de detener a Rusia porque no armaron a Ucrania ni a sí mismos, ya que la guerra no hubiera sido posible si esto hubiera ocurrido.

«Parece irónico, pero es a través de la defensa como puedes mantener la paz si no estás tratando con otro Gobierno democrático o transparente. Así que en el caso de Ucrania, creo que el armamento y estar seguro de que somos impenetrable es la mejor forma de mantener la paz en Europa», aseguró.

En el caso de Sudán, consideró imprescindible hacer un esfuerzo diplomático real, mientras que su receta para Oriente Medio fue combinar estas dos vías.

«Es necesario convencer a los iraníes de que tienen que aceptar la existencia de Israel y necesitas otra cosa diferente: estar seguro de que Israel acepta la existencia del Estado de Palestina», continuó.

Applebaum afirmó que no le costaba imaginarse a Rusia moviéndose en otra dirección a la actual, aunque consideró posteriormente en otra ponencia que no habría negociación hasta que el país no se diera cuenta de que no podía ganar la guerra.

Redes de Estados autócratas

En la rueda de prensa, la escritora explicó que existe una red de autócratas y mencionó a Rusia, China, Venezuela, Irán o Corea del Norte.

En su opinión, estos países no tienen una alianza formal, ni comparten una ideología común, pero sí que cada vez trabajan más juntos de forma oportunista contra un enemigo común: las democracias.

«Ellos ven que tienen un enemigo común y ese enemigo somos nosotros y por nosotros me refiero a la gente que vive en las democracias liberales», argumentó.

Estos países están difundiendo una «narrativa autócrata» gracias a que las tecnologías modernas les permite expandir su mensaje por el mundo en apenas minutos, mientras que antes se necesitaban años.

Por ello, consideró que era necesario que las sociedades democráticas mantuvieran «una gran conversación sobre los modelos en las redes sociales» y se tomarás más en serio esta problemática.

En especial, pidió pensar cómo contrarrestar la propaganda autoritaria, representar el mundo democrático y hacer que las reglas de las redes sociales sean más compatibles con el mundo libre.

También requirió repensar las reglas del mundo financiero para hacerlas más resilientes en un momento en el que las autocracias han unido negocio y política en un solo concepto y pueden utilizar redes de empresas para pagar la desinformación.

«Lo que hace a las autocracias fuertes es que tienen un nuevo modelo de negocio, en el que los que mandan en los estados también son a veces los dueños de las compañías más importantes», afirmó, antes de poner como ejemplo a la compañía de gas rusa Gazprom.

Un plan para Europa

Al ser preguntada sobre qué pasará si el expresidente de Estados Unidos y candidato a la reelección Donald Trump gana las elecciones el próximo 5 de noviembre, Applebaum aseguró que, con independencia de lo que ocurra, Europa debe empezar a pesar su propio plan para mantener el mundo democrático.

«Es muy importante que los europeos tengan un plan alternativo para ellos mismos, también una idea de cómo comportarse económicamente en un mundo en el que Estados Unidos no es completamente amigable», afirmó.

Además, se mostró convencida de que Kamala Harris sí que sería una líder del mundo democrático, mientras que Trump está interesado «en su propio poder y su propio dinero». EFE

