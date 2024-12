António Costa viaja a Kiev para reafirmar el apoyo «inquebrantable» de la UE a Ucrania

Bruselas/Kiev, 1 dic (EFE).- El nuevo presidente del Consejo Europeo, António Costa, comenzó este domingo su mandato con un viaje a Kiev para mostrar el apoyo «inquebrantable» de la Unión Europea a Ucrania, junto a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y la comisaria europea para la Ampliación, Marta Kos.

«Desde el primer día de la guerra, la UE ha estado del lado de Ucrania. Desde el primer día de nuestro mandato, reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable al pueblo ucraniano», dijo Costa en un mensaje en redes sociales al llegar a Kiev, donde se declaró «orgulloso» de estar junto a Kallas y Kos.

También Kallas consideró un «privilegio» estar en Kiev junto a Costa y Kos en su primera visita a la capital ucraniana como nueva jefa de la diplomacia europea.

«Mi mensaje es claro: la Unión Europea quiere que Ucrania gane esta guerra. Haremos lo que sea necesario para lograrlo», afirmó la ex primera ministra estonia en otro mensaje en redes sociales.

El mensaje que los tres llevan a las autoridades de Kiev es «poderoso: Ucrania, puedes contar con el apoyo firme e inquebrantable de Europa en tu camino hacia la libertad, la paz y un futuro plenamente europeo», añadió Kos, para quien es un «honor» iniciar su nueva misión en la capital ucraniana.

Esta visita de alto valor simbólico se produce el mismo día que comienza oficialmente el mandato de Costa como nuevo presidente del Consejo Europeo y se estrena también la nueva Comisión Europea del segundo mandato de Ursula von der Leyen.

«Todos anhelamos la paz. Especialmente el atribulado y heroico pueblo ucraniano. Pero la paz no puede significar la paz de un cementerio. La paz no puede significar capitulación. La paz no debe recompensar al agresor. La paz en Ucrania debe ser justa, duradera y basada en el derecho internacional», dijo Costa en la ceremonia de traspaso de poderes con su antecesor, Charles Michel, el viernes pasado en Bruselas.

El socialdemócrata luso señaló entonces que «esta guerra se desarrolla en suelo europeo, pero están en juego los principios universales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas: el derecho de los pueblos a la autodeterminación, el derecho de las naciones a elegir su propio futuro y el respeto por la integridad territorial y las fronteras estatales».

Por eso, dijo, «debemos escribir un nuevo capítulo de la Unión Europea como proyecto de paz. Volviéndonos más fuertes, más eficientes, más resilientes y más autónomos en materia de seguridad y defensa. Trabajando siempre por una sólida asociación transatlántica».

Para Costa, la ampliación a los Balcanes Occidentales y a los países vecinos del Este, como Ucrania, es «una poderosa herramienta para la paz, la seguridad y la prosperidad, y un imperativo geopolítico».

«Tanto la Unión Europea como los países candidatos deben trabajar más duro y más rápido, sin plazos artificiales, pero también sin obstáculos indebidos», consideró el portugués.

Durante su audiencia en la Eurocámara el pasado 12 de noviembre, Kallas apuntó a las guerras en Ucrania y Oriente Medio como «prioridades urgentes» para su próximos cinco años al frente de la diplomacia europea y advirtió de las amenazas que suponen Rusia, China, Corea del Norte e Irán. EFE

