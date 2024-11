Antichavista Perkins Rocha cumple 90 días detenido y aislado de la familia, dice su esposa

Caracas, 25 nov (EFE).- El antichavista Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), cumple este lunes 90 días detenido ‘arbitrariamente’ y aislado de la familia, denunció su esposa, María Costanza Cipriani.

«90 días han pasado desde que fue brutalmente detenido arbitrariamente por las fuerzas del régimen, 90 días sin que sus familiares hayamos podido verlo y oírlo», expresó en un vídeo publicado en la red social X.

Además, aseguró que, durante ese lapso, a su esposo «se le ha negado el derecho a designar una defensa privada», razones por las que -expresó- han sido «90 días de incertidumbre y de profunda injusticia».

«Seguimos exigiendo su libertad y que se cumpla la voluntad del pueblo venezolano. Perkins no es un delincuente, Perkins es un hombre que solo lucha por sus ideales. Exigimos la libertad plena no solo para Perkins Rocha, sino para todos los presos y perseguidos políticos. No nos derrumbamos, nos tenemos», agregó Cipriani.

El asesor legal de la PUD es uno de los 160 dirigentes y activistas detenidos antes y después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, según el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), a los que califica como «presos políticos», la gran mayoría colaboradores de la coalición opositora.

El pasado agosto, Cipriani señaló que su esposo -estrecho aliado de la líder opositora María Corina Machado- fue acusado de cinco delitos, entre ellos «terrorismo», así como «traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio».

Denunció entonces que Rocha fue «presentado en una audiencia con asistencia de defensor público» y que le negaron «su derecho a la defensa privada».

VV, liderado por Machado, hizo recientemente un llamamiento «por la justicia y la liberación» de Rocha y otros activistas detenidos en el contexto de crisis política, agravada tras la proclamación de la controvertida victoria del presidente Nicolás Maduro, señalada como fraudulenta por la PUD, que insiste en el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia. EFE

