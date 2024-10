Arranca selección de jurado en juicio por muerte de afroamericano en metro de Nueva York

Nueva York, 21 oct (EFE).- El juicio contra el exmarine Daniel Penny, acusado de homicidio imprudente por matar con una llave de estrangulamiento a un afroamericano en el metro de Nueva York en mayo de 2023, arrancó este lunes con el proceso de selección de jurado, que no ha concluido.

Más de un centenar de posibles jurados fueron llamados hoy al comenzar el proceso en la Corte Suprema de Manhattan, donde el juez Maxwell Wiley preguntó si habían oído del caso y la mayoría levantó la mano.

“Casi todo el mundo. No es una sorpresa”, dijo Wiley, quien no obstante advirtió que eso no los descalifica para ser jurado en un juicio que se espera dure seis semanas, según señalan los medios.

El juez Wiley leyó una lista de más de 60 personas que podrían testificar durante el proceso judicial, entre ellos, pasajeros que estaban en el vagón del metro cuando ocurrió el incidente que acabó con la vida del joven sin techo Jordan Neely, un imitador de Michael Jackson con problemas de salud mental.

El caso se ha convertido en un alegato contra el racismo sistémico instalado en la sociedad estadounidense, contra la población negra.

La confrontación en el metro surgió luego de que Neely gritara a los pasajeros que tenía hambre y sed, y que estaba “listo para morir”.

Un video grabado por uno de los pasajeros será clave durante el juicio: en él se ve a Penny en el suelo con los brazos alrededor del cuello de Neely durante varios minutos, mientras otros dos pasajeros le ayudan a sujetarlo.

La oficina del médico forense dictaminó que la muerte de Neely, de 30 años, fue un homicidio y que la causa del fallecimiento fue la compresión de su cuello.

Sin embargo, los abogados de Penny, de 26 años y blanco, aseguran que su cliente no hizo suficiente presión como para causar la muerte de Neely.

Por su parte, el abogado de la familia de Neely, Donte Mills, reclamó que se hará justicia cuando Penny vaya a la cárcel, y aseguró que el jurado podrá ponerse de acuerdo fácilmente.

La selección del jurado continúa mañana y el juez ha dicho que probablemente será un proceso largo.

Mientras, fuera de la corte, un grupo protestaba a favor de Neely, gritaba «asesino» a Penny cuando éste llegó al tribunal, y aseguraba que estará allí cada día exigiendo justicia.

«Neely está muerto. No tenía ningún arma. Fue víctima del hambre, la falta de vivienda y un trauma mental. Y la respuesta a eso es el asesinato», dijo Omowale Clay, del Movimiento 12 de Diciembre, durante la protesta. EFE

