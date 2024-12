Auditores acusan a Bruselas de tardar «años» en corregir infracciones del Derecho europeo

3 minutos

Bruselas, 17 dic (EFE).- El Tribunal europeo de Cuentas señaló este martes que, a pesar de que Bruselas ha mejorado la forma de detectar y corregir las infracciones del derecho de la Unión Europea (UE), sigue tardando años en corregirlas y los procedimientos no son siempre disuasorios.

«Aunque la Comisión Europea ha mejorado su gestión para detectar y corregir las infracciones del derecho de la UE, todavía puede tardar años en rectificar las infracciones», dijo Lefteris Christoforou, miembro del tribunal responsable de la auditoría.

Consideró, en ese sentido, que la Comisión debe ser «más rápida» resolviendo las infracciones detectadas en los países para «garantizar la igualdad y el respeto de los valores y principios comunes de la UE».

Según un informe publicado por los auditores, la mayoría de infracciones detectadas en los Estados miembros se resuelven antes de que la Comisión Europa llegue a proponer sanciones económicas.

No obstante, algunos Estados miembros no rectifican aún estando sujetos a sanciones durante años, por lo que no son siempre disuasorias.

Además, la mitad de los controles sobre la adaptación de la legislación nacional a la europea sigue superando el plazo establecido y las denuncias pueden tardar meses en ser evaluadas y años en resolverse.

Las modalidades de tramitación de las denuncias y peticiones podría mejorarse introduciendo criterios claros y coherentes que permitan priorizar o agrupar, dice el informe.

El mismo tribunal concluyó que «hacer cumplir el derecho de la UE requiere mucho tiempo y recursos».

Los auditores ofrecieron además cifras de los casos denunciados y los procedimientos abiertos.

Contando los casos iniciados por la Comisión, entre 2012 y 2023 se abrieron más de 9.000 procedimientos de infracción.

A lo largo de los años, la Comisión se ha comprometido a mejorar la aplicación del derecho de la UE y ha establecido plazos de referencia para mejorar su gestión de las denuncias y los procedimientos de infracción, pero su cumplimiento sigue resultado difícil.

El informe de los auditores incluye diez recomendaciones al Ejecutivo comunitario, empezando por mejorar la planificación y documentación de los controles de transposición y conformidad, así como la introducción de criterios claros y coherentes en la tramitación de las denuncias y las peticiones y el diálogo EU Pilot, una herramienta de la Comisión para lograr un cumplimiento más rápido.

El Tribunal también pide reforzar la gestión de los procedimientos de infracción y actualizar, en caso necesario, la metodología para proponer sanciones y mejorar el seguimiento y la presentación de informes sobre las actividades de ejecución.

La Comisión Europea se comprometió, por su parte, a aplicar los cambios para mejorar su rendimiento en la detección de posibles infracciones, en la tramitación de los procedimientos de infracción y en el seguimiento de sus medidas para garantizar el cumplimiento.

Bruselas aceptó nueve de las recomendaciones pero no la relativa a la información anual sobre el rendimiento con respecto a los plazos de referencia indicativos públicos, alegando que estos «se diseñaron para un uso puramente interno y no para la información pública». EFE

