Austin reivindica la continuidad de Ramstein para reforzar a Ucrania antes de negociar

Berlín, 9 ene (EFE).- El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, reivindicó este jueves en la base estadounidense de Ramstein, en el suroeste de Alemania, la continuidad de la coalición de países que ofrece apoyo militar a Kiev como la mejor forma de reforzar a Ucrania en unas eventuales negociaciones de paz.

«Esta coalición debe continuar apoyando a Ucrania con toda la solidez, y reforzar la posición de Ucrania de cara a las negociaciones que algún día traerán el final de la guerra criminal de (el presidente ruso, Vladímir) Putin», dijo Austin en una rueda de prensa al término de la 25ª reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en la base militar estadounidense de Ramstein.

Ante la posibilidad de que la futura administración del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, se retire de la coalición, que reúne a una cincuentena de países, Austin declaró que todas las alternativas “son mucho peores”.

«No debemos detenernos ahora. La coalición no debe flaquear, no debe vacilar y no debe fracasar», recalcó el jefe del Pentágono.

«La supervivencia de Ucrania está en juego. Pero también lo está toda nuestra seguridad. Putin quiere vengarse de un imperio caído y reconstruirlo. El asalto de Kremlin comienza en Ucrania, pero no terminará ahí. Y los peligros son globales. Putin quiere un mundo en el que el imperio pisa la soberanía, la conquista socava los derechos humanos y la tiranía entierra a la democracia. Todo autócrata en el mundo está observando si Putin se sale con la suya», insistió.

El secretario de Defensa de EE.UU. afirmó que «ningún líder responsable permitiría que Putin se saliera con la suya».

«La paz no se ejecuta sola. El orden no se preserva solo y la seguridad no se expande por sí sola. Así que debemos defender nuestra seguridad, debemos mantenernos firmes en el principio de que la agresión es un pecado, y nunca debemos perder los nervios» insistió.

Austin defendió el legado de esta coalición liderada por Washington que empezó a coordinar el apoyo de los países que la forman a Ucrania en abril de 2022 y ha proporcionado a Kiev ayuda militar por valor de 126.000 millones de dólares hasta la fecha.

«Esta coalición se ha convertido en el arsenal de la democracia ucraniana. Se ha convertido en un motor de la seguridad mundial. Y este grupo de contacto se ha convertido en la coalición mundial más consecuente en más de 30 años», dijo el jefe del Pentágono.

La reunión de este jueves en Ramstein, en la que participó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, es la última que se celebró antes de la entrada en la Casa Blanca el 20 de enero de Trump.

El republicano ha criticado en repetidas ocasiones la asistencia militar que la administración demócrata ha brindado a Ucrania.

Preguntado sobre la posibilidad de que Trump se retire de Ramstein, Austin declinó hacer especulaciones y afirmó que la continuidad de Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania «es importante no sólo para Ucrania, sino también para EE.UU., para Europa y para el mundo entero».

Explicó que sus homólogos le han expresado que este formato es «muy importante».

«No es el único formato que puede funcionar, pero creen que es importante», añadió.

Durante su intervención, Austin cifró en más de 700.000 las bajas rusas en la guerra y declaró que Putin no ha cumplido ninguno de sus objetivos estratégicos en Ucrania pese a haber perdido, según las cifras que maneja EEUU, a dos tercios de las tropas con las que contaba antes de comenzar la invasión a gran escala hace más de dos años. EFE

